Buricea a fost pedepsit Suspendare drastică și amendă după ce selecționerul României și-a bruscat propriul jucător

  • George Buricea, antrenorul celor de la Politehnica Timișoara, și-a aflat pedeapsa după ce l-a bruscat pe Zoran Nikolic la ultima partidă din Liga Națională.
  • Selecționerul naționalei României s-a ales cu o suspendare drastică, dar și cu o amendă care trebuie achitată în termen de o lună.

Politehnica Timișoara a pierdut la limită meciul din campionat, scor 27-28 cu CSM Vaslui, însă meciul de vineri a avut parte de un moment șocant, când antrenorul George Buricea și-a lovit propriul jucător.

George Buricea a fost suspendat șase partide

Gestul antrenorului a ajuns în raportul observatorului de meci, iar apoi cazul a ajuns pe masa Comisiei de Disciplină din cadrul Federației Române de Handbal.

Ulterior întâmplării, atât Buricea, cât și jucătorul Zoran Nikolic au transmis că nu a fost vorba de un act de violență.

Acum, selecționerul naționalei masculine s-a ales cu o suspendare de 6 meciuri, la care se adaugă și o amendă de 5.000 de lei.

VIDEO. Momentul în care Buricea își bruschează propriul jucător

Potrivit frh.ro, Comisia de Disciplină a stabilit:

  • „sancționarea domnului BURICEA George Ionuț (S.C.M.  POLITEHNICA TIMIȘOARA) cu suspendare din activitatea handbalistică pentru 6 (șase) jocuri, începând cu data de 08.10.2025 și penalitate pecuniară în cuantum de 5.000 (cinci mii) lei, dată limită de achitare 06.11.2025, pentru bruscarea propriului jucător, conform art. 45.4 lit. b) Punct 1 și 2, coroborat cu art. 45.5 cu aplicarea art. 36.1 lit. k) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezonul competițional 2025 – 2026”.
CSM Vaslui - SCM Politehnica Timișoara 28-27, Buricea eliminat 2 minute după un conflict cu un jucător. Capturi FRH
CSM Vaslui - SCM Politehnica Timișoara 28-27, Buricea eliminat 2 minute după un conflict cu un jucător. Capturi FRH

