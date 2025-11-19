Dansul lui LeBron James VIDEO:  Starul și-a celebrat întoarcerea în NBA cu o mișcare devenită rapid virală

- Legenda vie a baschetului, LeBron James, a început oficial cel de-al 23-lea său sezon în NBA, stabilind un record absolut în istoria ligii
Los Angeles Lakers și Utah Jazz s-au întâlnit ieri, meciul jucat pe Crypto.com Arena din Los Angeles terminându-se cu victoria echipei gazdă, 140-126. Dar nu acesta a fost lucrul cel mai gustat de public.
La 40 de ani, LeBron James a revenit pe teren. Legendarul baschetbalist continuă să își depășească limitele, devenind primul jucător din istoria NBA care ajunge la 23 de sezoane bifate în carieră!
El l-a depășit astfel pe Vince Carter (22 de sezoane), consolidându-și statutul de „Rege al longevității”.
LeBron a dansat de fericire
Această performanță vine după o pauză forțată, cauzată de o problemă cu nervul sciatic, care l-a ținut pe margine în primele 14 meciuri ale sezonului.
Absența sa a creat o așteptare uriașă în rândul fanilor și presei, iar revenirea liderului pe teren împotriva echipei Utah Jazz a fost considerată momentul-cheie al începutului de sezon.
Entuziasmul lui LeBron a fost palpabil chiar înainte de startul partidei. Un clip video, care a devenit rapid viral, l-a surprins pe starul echipei Lakers la marginea terenului, izbucnind într-un „dans al fericirii” complet spontan.
Înregistrarea arată cum James, complet relaxat și zâmbitor, execută câteva mișcări din mâini și corp, înainte de a-și întrerupe brusc „show-ul” și a se alătura coechipierilor la încălzire, râzând.
Momentul a fost interpretat de comentatori ca o dovadă pură și autentică a bucuriei sale de a reveni pe parchet.
LeBron James a început să doboare recordurile
LeBron James a și avut de altfel performanțe imediate. A reușit un debut solid, contribuind decisiv la victoria echipei sale cu 11 puncte, 12 assist-uri și 3 recuperări.
În plus, pe lângă stabilirea recordului pentru cele mai multe sezoane în NBA, în timpul meciului cu Jazz, el a reușit să îl depășească pe Reggie Miller și să urce pe locul 6 în clasamentul all-time al coșurilor de trei puncte marcate în NBA: 2.559.
LeBron este și singurul jucător din istoria NBA care a depășit pragurile de 30.000 de puncte, 10.000 de pase decisive și 10.000 de recuperări.