Dansul lui LeBron James VIDEO:  Starul și-a celebrat întoarcerea în NBA cu o mișcare devenită rapid virală

Legenda vie a baschetului, LeBron James, a început oficial cel de-al 23-lea său sezon în NBA, stabilind un record absolut în istoria ligii

Los Angeles Lakers și Utah Jazz s-au întâlnit ieri, meciul jucat pe Crypto.com Arena din Los Angeles terminându-se cu victoria echipei gazdă, 140-126. Dar nu acesta a fost lucrul cel mai gustat de public.

La 40 de ani, LeBron James a revenit pe teren. Legendarul baschetbalist continuă să își depășească limitele, devenind primul jucător din istoria NBA care ajunge la 23 de sezoane bifate în carieră!

El l-a depășit astfel pe Vince Carter (22 de sezoane), consolidându-și statutul de „Rege al longevității”.

LeBron a dansat de fericire

Această performanță vine după o pauză forțată, cauzată de o problemă cu nervul sciatic, care l-a ținut pe margine în primele 14 meciuri ale sezonului.

Absența sa a creat o așteptare uriașă în rândul fanilor și presei, iar revenirea liderului pe teren împotriva echipei Utah Jazz a fost considerată momentul-cheie al începutului de sezon.

Entuziasmul lui LeBron a fost palpabil chiar înainte de startul partidei. Un clip video, care a devenit rapid viral, l-a surprins pe starul echipei Lakers la marginea terenului, izbucnind într-un „dans al fericirii” complet spontan.

Înregistrarea arată cum James, complet relaxat și zâmbitor, execută câteva mișcări din mâini și corp, înainte de a-și întrerupe brusc „show-ul” și a se alătura coechipierilor la încălzire, râzând.

Momentul a fost interpretat de comentatori ca o dovadă pură și autentică a bucuriei sale de a reveni pe parchet.

LeBron James a început să doboare recordurile

LeBron James a și avut de altfel performanțe imediate. A reușit un debut solid, contribuind decisiv la victoria echipei sale cu 11 puncte, 12 assist-uri și 3 recuperări.

În plus, pe lângă stabilirea recordului pentru cele mai multe sezoane în NBA, în timpul meciului cu Jazz, el a reușit să îl depășească pe Reggie Miller și să urce pe locul 6 în clasamentul all-time al coșurilor de trei puncte marcate în NBA: 2.559.

LeBron este și singurul jucător din istoria NBA care a depășit pragurile de 30.000 de puncte, 10.000 de pase decisive și 10.000 de recuperări.

11.580 de assist-uri are LeBron James în carieră, fiind printre puținii jucători care au depășit pragul de 10.000 de assist-uri

11.700 de recuperări are LeBron James în întreaga carieră

