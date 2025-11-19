ROMÂNIA - SAN MARINO 7-1. Toate calculele au fost date peste cap în ultima zi a preliminariilor europene, când o mare surpriză a răsturnat urnele de la baraj.

Tragerea la sorți a meciurilor de baraj va avea loc joi, de la ora 14:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Vestea proastă primită de „tricolori” în chiar ultimele minute ale preliminariilor europene. Scoția a reușit o victorie miraculoasă în prelungiri cu Danemarca, scor 4-2, și a obținut calificarea directă la Campionatul Mondial de anul viitor.

Planurile României date peste cap în ultima zi! Schimbare majoră la urnele pentru barajul CM 2026

Calificarea britanicilor a răsturnat calculele României, care spera să aibă două echipe abordabile în urna 1, de unde va veni adversara din semifinale.

Dacă Danemarca ar fi câștigat grupa C, atunci „tricolorii” trebuiau să evite Italia și Turcia la tragerea la sorți de joi, Ucraina și Polonia fiind variantele accesibile.

Danezii au avut însă parte de un coșmar la Glasgow, unde au fost conduși încă din minutul 3 după supergolul lui McTominay. Hojlund (57) a egalat după pauză, însă nordicii rămâneau în inferioritate la nici 4 minute distanță. Kristensen vedea al doilea „galben” și era eliminat.

Shankland (78) a readus gazdele în avantaj, însă după 3 minute Dorgu egala. Danemarca s-a baricadat în defensivă, însă Tierney a dat lovitura în minutul 90+3. Scoțienii au marcat și golul patru prin McLean (90+8), când scandinavii se aruncaseră în atac.

Astfel, Danemarca a picat la baraj, unde va intra direct în prima urnă. Și îi lasă României doar un singur adversar accesibil pentru semifinale: Ucraina!

Cum arată urnele de la baraj

Urna 1: ITALIA, DANEMARCA, TURCIA, UCRAINA;

ITALIA, DANEMARCA, TURCIA, UCRAINA; Urna 2: POLONIA, ȚARA GALILOR, CEHIA, SLOVACIA;

POLONIA, ȚARA GALILOR, CEHIA, SLOVACIA; Urna 3: IRLANDA, ALBANIA, BOSNIA, KOSOVO;

IRLANDA, ALBANIA, BOSNIA, KOSOVO; Urna 4: ROMÂNIA, SUEDIA, MACEDONIA DE NORD, IRLANDA DE NORD.

Cum poate arăta traseul spre CM 2026:

Ruta infernală: Italia (semifinale), Polonia (finală);

Italia (semifinale), Polonia (finală); Ruta mai accesibilă: Ucraina (semifinale), Kosovo (finală).

Cum se desfășoară barajul

În play-off merg 16 echipe, cele 12 echipe de pe locul 2 din preliminarii, plus cele mai bune 4 câștigătoare de grupă din Nations League, care au ratat primele două locuri în calificări.

Vor împărțite în 4 urne valorice, primele 3 după clasamentul FIFA, ultima cu echipele din Liga Națiunilor și se vor forma 4 mini-turnee cu semifinale și o finală. Toate meciurile vor fi într-o singură manșă.

Semifinalele vor fi găzduite de echipele din urnele 1 și 2, care se vor încrucișa cu cele din 4, respectiv 3. Gazdele finalelor vor fi alese prin tragere la sorți. Cele 4 câștigătoare ale mini-turneelor merg la Mondial.

Semifinalele vor avea loc pe 26 martie, în timp ce finalele se vor disputa pe 31 martie.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1

Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – 3-1 Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina 1-1 ROMÂNIA – San Marino 7-1

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Punctaj 1. AUSTRIA 19 2. Bosnia 17 3. România 13 4. Cipru 8 5. San Marino 0 * Austria se califică la CM 2026, Bosnia și România merg la baraj * Austria se califică la CM 2026, Bosnia și România merg la baraj

