Șocantul Leicester La fix 10 ani după incredibilul titlu în Premier League, retrogradează în liga a 3-a! Cauzele unui picaj necontrolat
Jannik Vestergaard, stoperul danez al lui Leicester, copleșit după retrogradare. Foto: Imago
Campionate

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 22.04.2026, ora 15:45
alt-text Actualizat: 22.04.2026, ora 15:45
  • Leicester a retrogradat de două ori în ultimele două sezoane. Din Premier League în Championship, anul trecut, și din Championship în League One acum. 
  • Retrogradarea e la fel de surprinzătoare ca titlul cucerit în 2016, când avea o cotă de 5000-1 de a fi campioana Angliei. 
  • Trei antrenori care n-au oprit căderea, accentuată de o penalizare neașteptată.

O victorie marți seară, acasă, în fața lui Hull City, i-ar fi mai fi dat un strop de speranță lui Leicester.

Dar s-a încheiat 2-2, acasă, pe „King Power Stadium”, și albaștrii au retrogradat.

A doua oară în ultimele două sezoane. După căderea din Premier League, în 2025, aceasta, din Championship în League One. A treia ligă engleză!

Leicester, marea surpriză din 2016. Revelația lui Ranieri

Un picaj la fel de neașteptat ca titlul cucerit în 2016. Atunci, la doi ani după promovarea în Premier, au devenit campionii Angliei, performanță unică în istoria de 142 de ani a clubului.

Antrenați de Claudio Ranieri și având patru jucători esențiali, Kasper Schmeichel, N’Golo Kante, Riyad Mahrez și Jamie Vardy, au fost primii la finalul sezonului. În spatele lor, Arsenal, Tottenham, Manchester City și United în Top 5!

Campionii Premier League în 2016: Ranieri, în mijlocul jucătorilor, la parada învingătorilor. Foto: Imago

Au dat peste cap toate calculele. Aveau inițial o cotă de 5.000-1 la casele de pariuri.

Vardy a fost ultimul erou din acea echipă care a părăsit „vulpile”, anul trecut, când s-a transferat la Cremonese, în Serie A.

Președintele lui Leicester, după retrogradare: „Mă puteți învinovăți dacă vreți”

Pe 2 mai 2016, Leicester și-a asigurat titlul în Premier League.

Pe 21 aprilie 2026, a ajuns oficial în League One, cum nu se mai întâmplase din 2009!

La final, jucătorii au fost fluierați, huiduiți de fani. La fel, președintele Aiyawatt Srivaddhanaprabha, fiul lui Vichai, proprietarul grupării din 2010, care a murit într-un accident de elicopter, în 2018.

„Mă puteți învinovăți dacă vreți, dar nu e corect. Am încercat totul, toți am încercat”, le-a spus suporterilor liderul clubului, acolo, pe teren, potrivit talkSPORT.

Totuși, Aiyawatt a dat un comunicat în care își asumă eșecul.

Această responsabilitate este a mea. Nu există scuze. Am trăit cele mai bune momente, iar acum sunt cele mai dificile și toți împărtășim durerea retrogradării. Îmi pare sincer rău pentru dezamăgirea provocată. Scopul nostru este clar: să răspundem cu fermitate și să concurăm pentru a merge mai departe încă o dată. Aiyawatt Srivaddhanaprabha, patronul lui Leicester

Trei antrenori n-au împiedicat căderea lui Leicester. Și 6 puncte penalizare!

Căderea lui Leicester a surprins și pentru că avea unul dintre cele mai mari bugete în Championship și pentru că avea al patrulea cel mai bine cotat lot al ligii secunde insulare.

145,15 milioane de euro
valorează lotul lui Leicester, de patru ori mai mult decât FCSB (35,7 milioane), echipa cu cea mai mare cotă din Liga 1 (Transfermarkt)

O problemă, antrenorii. Trei nume în acest sezon, niciunul nu a împiedicat dezastrul sportiv.

  • Marti Cifuentes: 15 iulie 2025 - 25 ianuarie 2026. A lăsat „Foxes” pe locul 19 din 24, cu o medie de 1,32 puncte pe meci.
  • Andy King: 25 ianuarie - 18 februarie. Trei înfrângeri în trei partide. 
  • Gary Rowett: din 18 februarie. Media pe meci, sub un punct!
23 este locul
ocupat acum de Leicester, cu 42 de puncte în 44 de etape

Altă lovitură: echipa a fost penalizată cu șase puncte din cauza încălcării regulilor Fair-Play-ului Financiar între sezoanele 2021-2022 și 2023-2024.

Și cu cele șase puncte în plus, tot în zona retrogradării ar fi rămas. Dar mai sperau, cu două jocuri înainte de final.

