Cristi Chivu (45 de ani) poate fi primul care atinge această țintă și ca jucător, și ca antrenor în Peninsulă.

Îl poate depăși pe Jose Mourinho în Italia, tot la Inter Milano.

Ce spune despre el antrenorul care a împlinit visul lui Napoli cu Maradona.

În nouă zile, Cristi Chivu a reușit să repete imposibilul cu Inter Milano.

În cel mai important moment, a revenit de două ori în fața lui Como, de la 0-2, și a învins, deschizându-i-se calea spre titlu și Cupa Italiei.

12 aprilie: 0-2, 4-3 în Serie A, pe terenul echipei lui Cesc Fabregas.

21 aprilie: 0-2, 3-2 acasă, în returul semifinalei de Cupă (0-0 în prima manșă, în deplasare).

Locul 1 este aproape asigurat, cu 12 puncte înaintea lui Milan la cinci etape de sfârșit.

Cupa e și ea posibilă. Ultimul act, pe 13 mai, la Roma, împotriva câștigătoarei duelului Atalanta - Lazio (miercuri seară, după 2-2 pe „Olimpico”).

Chivu, primul cu event în Italia și ca jucător, și ca antrenor?

Dacă realizează eventul, ar fi o premieră pentru Inter în ultimii 16 ani. Și Chivu ar deveni unic în istoria Peninsulei.

Nimeni nu a mai cucerit în același sezon titlul și Coppa Italia și ca jucător, și ca antrenor.

Ce coincidență frumoasă ar fi! Nerazzurrii au atins ultima oară această țintă în 2009-2010, cu Cristi pe teren. Acum ar fi cu el pe bancă.

Chivu ar face „dubla” la prima lui stagiune completă ca tehnician în fotbalul profesionist.

Jose Mourinho a avut nevoie de două încercări în Italia. În 2009, a câștigat Serie A, dar în 2010 a cucerit și Cupa. Plus Liga Campionilor, în acel an.

7 antrenori au reușit eventul în Italia: Antonio Janni (Torino), Carlo Parola (Juventus), Ottavio Bianchi (Napoli), Marcello Lippi (Juventus), Sven Goran Eriksson (Lazio), Jose Mourinho (Inter) și Massimiliano Allegri (Juventus)

Bianchi spre Chivu: „ Fă-i să te urască, ține-i în alertă!”

Ottavio Bianchi (82 de ani), cel care i-a oferit lui Napoli primul scudetto și prima „dublă” campionat-cupă în 1987, cu Diego Maradona în iarbă, nu a vrut să-i dea sfaturi lui Chivu.

„Antrenorii îmi aminteau adesea de cuvintele unui filosof francez: «A da sfaturi bune este o greșeală, a da sfaturi excelente este o tragedie». Așa că am grijă să nu ofer sfaturi”, a explicat Bianchi pentru Gazzetta dello Sport.

Cum a învins-o Inter pe Como

Totuși, acesta i-a zis ce a făcut el l-a Napoli. „În vestiar, băieții mei sărbătoreau titlul, iar eu am spus: «Încă nu am câștigat nimic». M-au crezut nebun, dar scopul era să potolesc entuziasmul înainte de a ridica ambele trofee.

La un moment dat, acesta a devenit singurul meu scop, chiar și riscând să fac jucătorii să mă urască”.

Așa îi spune și lui Chivu: „Fă-i să te urască, ține-i în alertă!”.

Face parte din rutina antrenorului: să minimizezi situația când există dramă și să dramatizezi excesiv când cerul este prea senin. Uneori e bine să creezi o furtună doar pentru a-i ține pe toți în alertă. Ottavio Bianchi, ex-antrenor Napoli

