- Cristi Chivu (45 de ani) poate fi primul care atinge această țintă și ca jucător, și ca antrenor în Peninsulă.
- Îl poate depăși pe Jose Mourinho în Italia, tot la Inter Milano.
- Ce spune despre el antrenorul care a împlinit visul lui Napoli cu Maradona.
În nouă zile, Cristi Chivu a reușit să repete imposibilul cu Inter Milano.
În cel mai important moment, a revenit de două ori în fața lui Como, de la 0-2, și a învins, deschizându-i-se calea spre titlu și Cupa Italiei.
- 12 aprilie: 0-2, 4-3 în Serie A, pe terenul echipei lui Cesc Fabregas.
- 21 aprilie: 0-2, 3-2 acasă, în returul semifinalei de Cupă (0-0 în prima manșă, în deplasare).
Locul 1 este aproape asigurat, cu 12 puncte înaintea lui Milan la cinci etape de sfârșit.
Cupa e și ea posibilă. Ultimul act, pe 13 mai, la Roma, împotriva câștigătoarei duelului Atalanta - Lazio (miercuri seară, după 2-2 pe „Olimpico”).
Chivu, primul cu event în Italia și ca jucător, și ca antrenor?
Dacă realizează eventul, ar fi o premieră pentru Inter în ultimii 16 ani. Și Chivu ar deveni unic în istoria Peninsulei.
- Nimeni nu a mai cucerit în același sezon titlul și Coppa Italia și ca jucător, și ca antrenor.
Ce coincidență frumoasă ar fi! Nerazzurrii au atins ultima oară această țintă în 2009-2010, cu Cristi pe teren. Acum ar fi cu el pe bancă.
Chivu ar face „dubla” la prima lui stagiune completă ca tehnician în fotbalul profesionist.
Jose Mourinho a avut nevoie de două încercări în Italia. În 2009, a câștigat Serie A, dar în 2010 a cucerit și Cupa. Plus Liga Campionilor, în acel an.
Bianchi spre Chivu: „Fă-i să te urască, ține-i în alertă!”
Ottavio Bianchi (82 de ani), cel care i-a oferit lui Napoli primul scudetto și prima „dublă” campionat-cupă în 1987, cu Diego Maradona în iarbă, nu a vrut să-i dea sfaturi lui Chivu.
„Antrenorii îmi aminteau adesea de cuvintele unui filosof francez: «A da sfaturi bune este o greșeală, a da sfaturi excelente este o tragedie». Așa că am grijă să nu ofer sfaturi”, a explicat Bianchi pentru Gazzetta dello Sport.
Cum a învins-o Inter pe Como
Totuși, acesta i-a zis ce a făcut el l-a Napoli. „În vestiar, băieții mei sărbătoreau titlul, iar eu am spus: «Încă nu am câștigat nimic». M-au crezut nebun, dar scopul era să potolesc entuziasmul înainte de a ridica ambele trofee.
La un moment dat, acesta a devenit singurul meu scop, chiar și riscând să fac jucătorii să mă urască”.
Așa îi spune și lui Chivu: „Fă-i să te urască, ține-i în alertă!”.
Face parte din rutina antrenorului: să minimizezi situația când există dramă și să dramatizezi excesiv când cerul este prea senin. Uneori e bine să creezi o furtună doar pentru a-i ține pe toți în alertă. Ottavio Bianchi, ex-antrenor Napoli