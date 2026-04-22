Unicul Chivu Nimeni nu va fi ca el în istoria Italiei dacă reușește această performanță cu Inter. Mesaj pentru român: „Fă-i să te urască!"
Cristi Chivu, peste jucătorii nerazzurri, după golul de 2-2 al lui Calhanoglu. Inter a învins cu 3-2 Comoi în returul semifinalei Cupei Italiei. Foto: Imago
Campionate

Unicul Chivu Nimeni nu va fi ca el în istoria Italiei dacă reușește această performanță cu Inter. Mesaj pentru român: „Fă-i să te urască!"

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 22.04.2026, ora 11:37
alt-text Actualizat: 22.04.2026, ora 11:37
  • Cristi Chivu (45 de ani) poate fi primul care atinge această țintă și ca jucător, și ca antrenor în Peninsulă. 
  • Îl poate depăși pe Jose Mourinho în Italia, tot la Inter Milano. 
  • Ce spune despre el antrenorul care a împlinit visul lui Napoli cu Maradona. 

În nouă zile, Cristi Chivu a reușit să repete imposibilul cu Inter Milano.

„Nu sunt Mourinho, sunt Cristian” FOTO. Chivu a făcut show după calificarea dramatică în finala Cupei Italiei: „Doar Inter cea nebună poate face asta!”
Citește și
„Nu sunt Mourinho, sunt Cristian” FOTO. Chivu a făcut show după calificarea dramatică în finala Cupei Italiei: „Doar Inter cea nebună poate face asta!”
Citește mai mult
„Nu sunt Mourinho, sunt Cristian” FOTO. Chivu a făcut show după calificarea dramatică în finala Cupei Italiei: „Doar Inter cea nebună poate face asta!”

În cel mai important moment, a revenit de două ori în fața lui Como, de la 0-2, și a învins, deschizându-i-se calea spre titlu și Cupa Italiei.

  • 12 aprilie: 0-2, 4-3 în Serie A, pe terenul echipei lui Cesc Fabregas. 
  • 21 aprilie: 0-2, 3-2 acasă, în returul semifinalei de Cupă (0-0 în prima manșă, în deplasare).

Locul 1 este aproape asigurat, cu 12 puncte înaintea lui Milan la cinci etape de sfârșit.

Cupa e și ea posibilă. Ultimul act, pe 13 mai, la Roma, împotriva câștigătoarei duelului Atalanta - Lazio (miercuri seară, după 2-2 pe „Olimpico”).

Chivu, primul cu event în Italia și ca jucător, și ca antrenor?

Dacă realizează eventul, ar fi o premieră pentru Inter în ultimii 16 ani. Și Chivu ar deveni unic în istoria Peninsulei.

  • Nimeni nu a mai cucerit în același sezon titlul și Coppa Italia și ca jucător, și ca antrenor. 

Ce coincidență frumoasă ar fi! Nerazzurrii au atins ultima oară această țintă în 2009-2010, cu Cristi pe teren. Acum ar fi cu el pe bancă.

Cristi Chivu la meciul cu Como FOTO Imago
Cristi Chivu la meciul cu Como FOTO Imago

Galerie foto (16 imagini)

Inter - Como, golul victoriei marcat de Susic. Captura TRT Spor Inter - Como, golul victoriei marcat de Susic. Captura TRT Spor Inter - Como, golul victoriei marcat de Susic. Captura TRT Spor Inter - Como, golul victoriei marcat de Susic. Captura TRT Spor Inter - Como, golul victoriei marcat de Susic. Captura TRT Spor
+16 Foto
labels.photo-gallery

Chivu ar face „dubla” la prima lui stagiune completă ca tehnician în fotbalul profesionist.

Jose Mourinho a avut nevoie de două încercări în Italia. În 2009, a câștigat Serie A, dar în 2010 a cucerit și Cupa. Plus Liga Campionilor, în acel an.

7 antrenori
au reușit eventul în Italia: Antonio Janni (Torino), Carlo Parola (Juventus), Ottavio Bianchi (Napoli), Marcello Lippi (Juventus), Sven Goran Eriksson (Lazio), Jose Mourinho (Inter) și Massimiliano Allegri (Juventus)

Bianchi spre Chivu: „Fă-i să te urască, ține-i în alertă!”

Ottavio Bianchi (82 de ani), cel care i-a oferit lui Napoli primul scudetto și prima „dublă” campionat-cupă în 1987, cu Diego Maradona în iarbă, nu a vrut să-i dea sfaturi lui Chivu.

„Antrenorii îmi aminteau adesea de cuvintele unui filosof francez: «A da sfaturi bune este o greșeală, a da sfaturi excelente este o tragedie». Așa că am grijă să nu ofer sfaturi”, a explicat Bianchi pentru Gazzetta dello Sport.

Cum a învins-o Inter pe Como

Totuși, acesta i-a zis ce a făcut el l-a Napoli. „În vestiar, băieții mei sărbătoreau titlul, iar eu am spus: «Încă nu am câștigat nimic». M-au crezut nebun, dar scopul era să potolesc entuziasmul înainte de a ridica ambele trofee.

La un moment dat, acesta a devenit singurul meu scop, chiar și riscând să fac jucătorii să mă urască”.

Așa îi spune și lui Chivu: „Fă-i să te urască, ține-i în alertă!”.

Face parte din rutina antrenorului: să minimizezi situația când există dramă și să dramatizezi excesiv când cerul este prea senin. Uneori e bine să creezi o furtună doar pentru a-i ține pe toți în alertă. Ottavio Bianchi, ex-antrenor Napoli

Citește și

De ce nu zâmbește Cristi Chivu? Corespondență din Italia: Chivu trăiește într-o atmosferă „de pesimism cosmic”, iar presa și arbitrii sunt împotriva lui
Campionate
11:25
De ce nu zâmbește Cristi Chivu? Corespondență din Italia: Chivu trăiește într-o atmosferă „de pesimism cosmic”, iar presa și arbitrii sunt împotriva lui
Citește mai mult
De ce nu zâmbește Cristi Chivu? Corespondență din Italia: Chivu trăiește într-o atmosferă „de pesimism cosmic”, iar presa și arbitrii sunt împotriva lui
Chivu, ca Fabio Capello Românul poate repeta performanța antrenorului italian din urmă cu 34 de ani! Salariu fabulos dacă ia titlul cu Inter
Campionate
15:43
Chivu, ca Fabio Capello Românul poate repeta performanța antrenorului italian din urmă cu 34 de ani! Salariu fabulos dacă ia titlul cu Inter
Citește mai mult
Chivu, ca Fabio Capello Românul poate repeta performanța antrenorului italian din urmă cu 34 de ani! Salariu fabulos dacă ia titlul cu Inter

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
antrenor serie a Inter Milano Cupa Italiei Cristi Chivu como
Știrile zilei din sport
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Superliga
15:08
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Citește mai mult
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Mandorlini, atac frontal la Varga Fostul antrenor de la CFR: „Peștele de la cap se împute!”  La ce se referă + Susține marea rivală în lupta pentru titlu
Superliga
14:31
Mandorlini, atac frontal la Varga Fostul antrenor de la CFR: „Peștele de la cap se împute!” La ce se referă + Susține marea rivală în lupta pentru titlu
Citește mai mult
Mandorlini, atac frontal la Varga Fostul antrenor de la CFR: „Peștele de la cap se împute!”  La ce se referă + Susține marea rivală în lupta pentru titlu
Premieră în Liga 1 Ce va apărea pe ecranele televizoarelor românilor la derby-ul Dinamo - Rapid
Superliga
14:20
Premieră în Liga 1 Ce va apărea pe ecranele televizoarelor românilor la derby-ul Dinamo - Rapid
Citește mai mult
Premieră în Liga 1 Ce va apărea pe ecranele televizoarelor românilor la derby-ul Dinamo - Rapid
Duel feroce pentru titlu Manchester City și Arsenal, despărțite doar de golurile marcate în sprintul din Premier League
Campionate
14:12
Duel feroce pentru titlu Manchester City și Arsenal, despărțite doar de golurile marcate în sprintul din Premier League
Citește mai mult
Duel feroce pentru titlu Manchester City și Arsenal, despărțite doar de golurile marcate în sprintul din Premier League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:37
Cristian Geambașu McPuișorul Lamine
Cristian Geambașu McPuișorul Lamine
16:52
„Mulțumesc că ați vrut să mă jefuiți!” Di Maria șochează când vorbește despre aventura sa la Manchester United
„Mulțumesc că ați vrut să mă jefuiți!” Di Maria șochează când vorbește despre aventura sa la Manchester United
15:08
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
15:43
Protest la Rapid Ultrașii au luat o decizie radicală: „Derapaje grave și în formă continuă” » Ce reclamă și ce se va întâmpla la meciuri
Protest la Rapid Ultrașii au luat o decizie radicală: „Derapaje grave și în formă continuă” » Ce reclamă și ce se va întâmpla la meciuri
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Top stiri
Șoc în Spania. Ratează Yamal CM? Un medic din Spania lansează  un avertisment  pentru starul Barcelonei: „Este foarte riscant”
Campionate
13:43
Șoc în Spania. Ratează Yamal CM? Un medic din Spania lansează un avertisment pentru starul Barcelonei: „Este foarte riscant”
Citește mai mult
Șoc în Spania. Ratează Yamal CM? Un medic din Spania lansează  un avertisment  pentru starul Barcelonei: „Este foarte riscant”
Petrolul: alba-neagra cu împrumuturile Cu 9 milioane de euro datorie, clubul a returnat în 2025 împrumutul fostului președinte, dar l-a mărit pe cel al actualului șef
Superliga
13:16
Petrolul: alba-neagra cu împrumuturile Cu 9 milioane de euro datorie, clubul a returnat în 2025 împrumutul fostului președinte, dar l-a mărit pe cel al actualului șef
Citește mai mult
Petrolul: alba-neagra cu împrumuturile Cu 9 milioane de euro datorie, clubul a returnat în 2025 împrumutul fostului președinte, dar l-a mărit pe cel al actualului șef
Presiunea lui Chivu, decisivă! Ce a hotărât Inter în privința lui Hakan Calhanoglu: „E jumătate din echipă”
Campionate
11:21
Presiunea lui Chivu, decisivă! Ce a hotărât Inter în privința lui Hakan Calhanoglu: „E jumătate din echipă”
Citește mai mult
Presiunea lui Chivu, decisivă! Ce a hotărât Inter în privința lui Hakan Calhanoglu: „E jumătate din echipă”
Nadia lui Țiriac vs Nadia lui Ciucu. Miliardarul și primarul se bat în „cine dă mai mult" pe statuia gimnastei de 10
B365
22.04
Nadia lui Țiriac vs Nadia lui Ciucu. Miliardarul și primarul se bat în „cine dă mai mult" pe statuia gimnastei de 10
Citește mai mult
Nadia lui Țiriac vs Nadia lui Ciucu. Miliardarul și primarul se bat în „cine dă mai mult" pe statuia gimnastei de 10

Echipe/Competiții

fcsb 54 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 26 rapid 28 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
23.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share