Pleacă, dar nu la FCSB Florinel Coman ar fi aproape de revenirea în Serie A! Ce club ar vrea să-l transfere
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Pleacă, dar nu la FCSB Florinel Coman ar fi aproape de revenirea în Serie A! Ce club ar vrea să-l transfere

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 14.08.2026, ora 10:06
alt-text Actualizat: 14.08.2026, ora 10:06
  • Florinel Coman (28 de ani) ar fi la un pas să revină în Serie A, unde anul trecut a evoluat pentru Cagliari.
  • Atacantul român era dorit și de FCSB, însă șansele ca el să se întoarcă în România sunt tot mai mici.
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Inclus pe lista neagră la Al Gharafa, formație care a plătit 6,25 milioane de euro pentru a-l transfera de la FCSB, Florinel Coman ar putea fi protagonistul unui nou transfer surprinzător.

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Florinel Coman ar fi aproape de revenirea în Serie A!

După ce la începutul lui 2025 a fost împrumutat în Italia, la Cagliari, acesta ar putea reveni în această vară în Serie A.

Site-ul calciolecce.it scrie că atacantul român vrea să plece din Qatar și îi caută echipe în Italia. Iar Lecce nu ar fi singura echipă interesată!

„Coman e un pariu pe care Lecce ar fi dispusă să-l facă pentru a-i oferi lui Di Francesco mai multe soluții în atac. Pe lângă giallorossi, de Coman ar mai fi interesate Venezia, Monza și Palermo”, notează sursa citată.

În cele două sezoane petrecute la Al Gharafa, Coman a marcat doar 4 goluri și a oferit 2 pase decisive în 27 de meciuri în campionat. Nici în Italia n-a avut cifre mai bune, bifând un gol în 9 partide.

Becali spera să-l readucă la FCSB

În ultimul an, Becali dezvăluise încă din iarnă că Florinel Coman vrea să plece din Golf și ar fi dispus să revină la FCSB. Dacă atunci l-a sfătuit să rămână măcar până la finalul sezonului, având un salariu de aproximativ 2 milioane de euro pe an.

În această vară, când Coman a intrat în ultimul an de contract, Becali îi oferise o nouă soluție.

„Am vorbit cu el, are de luat 2 milioane de euro. I-am zis: «Dacă îți dau ăia un milion, hai la mine şi faci încă unul!»

Florinel e altul acum. Se spovedeşte. Acum nu îi mai place vinul. L-aş vrea din toată inima pe Florinel. I-am spus că îl fac atacant”, spunea Gigi Becali la Prima Sport.

Coman a și venit la mai multe meciuri disputate de FCSB, fiind prezent inclusiv la semifinala barajului pentru Conference League cu FC Botoșani (4-3), la finalul sezonului trecut. Perioadă în care s-a și antrenat alături de echipa lui Baciu.

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