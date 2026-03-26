„Nu știu ce au câștigat”  Primarul Capitalei, dezvăluiri despre bugetul clubului CSM București: „Probabil sunt datorii”
„Nu știu ce au câștigat” Primarul Capitalei, dezvăluiri despre bugetul clubului CSM București: „Probabil sunt datorii”

Publicat: 26.03.2026, ora 15:56
Actualizat: 26.03.2026, ora 16:15
  • Ciprian Ciucu (48 de ani), primarul Capitalei, a vorbit, în cadrul unei conferințe de presă, despre bugetul clubului CSM București.

Deși clubul CSM București are numeroase secții sportive, precum cele de atletism, baschet, canotaj, judo, performantă este considerată doar una dintre ele: cea de handbal feminin.

Ciprian Ciucu: „CSM are un buget mare”

În cadrul unei conferințe de presă de joi, Ciprian Ciucu a vorbit despre bugetul clubului CSM București. Întrebat dacă există restanțe financiare, în special la secția de handbal feminin, primarul Capitalei a răspuns:

„Peste tot există restanţe. Şi la ALPAB (n.r. Administratia Lacuri Parcuri Si Agrement), şi la Străzi, la toate companiile municipale. Absolut peste tot există restanţe.

CSM are un buget mare, 60 de milioane de lei pe an, dintre care o singură secţie cu adevărat performantă, cea de handbal feminin. Dar avem şi şah, avem şi multe alte chestii care consumă bani, dar nu ştiu ce concursuri au câştigat.

N-am avut timp să mă ocup şi de CSM. Am doar trei luni în spate, de mandat, am Termoenergetica, am multe, am avut deszăpezire, o să ajung la toate, dar vă daţi seama că durează. Probabil că sunt datorii şi nu puţine”, a declarat Ciprian Ciucu, conform digi24.ro.

Secțiile clubului CSM București: Atletism, Baschet, Caiac-canoe, Canotaj, Dans sportiv, Handbal, Judo, Natație, Rugby, Șah, Scrabble&Go, Tenis, Volei și Yachting, conform csmbucuresti.ro.

CSM București, într-o continuă prăbușire

CSM București a fost eliminată, miercuri, fără drept de apel în sferturile Cupei României de SCM Râmnicu Vâlcea, scor 27-32.

Pentru CSM, aceasta a fost cea de-a doua înfrângere consecutivă, după eșecul din derby-ul cu Gloria Bistrița, 18-21, care a costat-o primul loc în Liga Florilor.

„Tigroaicele” nu mai pierduseră două meciuri la rând de aproape un an, din aprilie 2025, când erau învinse de Esbjerg, 22-26, în Liga Campionilor, și de Minaur Baia Mare, 31-32, în campionat.

CSM București nu mai pierduse cu Vâlcea de aproape 5 ani!

