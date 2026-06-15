- Capul Verde a produs primul șoc de la Campionatul Mondial, după remiza, 0-0 cu Spania.
- Portarul Vozinha (40 de ani) a făcut minuni în poarta africanilor.
Aflată la prima participare la un Campionat Mondial, naționala Capului Verde era considerată victimă sigură în duelul cu Spania, însă realitatea a fost cu totul alta.
Vozinha, eroul naționalei din Capul Verde în remiza cu Spania
Vozinha, portarul africanilor legitimat la Chaves (liga a 2-a din Portugalia), a fost ca un zid în fața șuturilor expediate de jucătorii campioanei Europei.
Înalt de 1,89 m, veteranul de 40 de ani s-a remarcat cu 7 parade decisive și a fost desemnat de FIFA omul meciului.
După prestația remarcabilă din duelul cu Spania, Vozinha, pe numele său real Josimar Dias, a cunoscut o creștere spectaculoasă a popularității, contul său de Instagram fiind asaltat de microbiști.
Înaintea partidei, portarul avea doar 20.000 de urmăritori. Acum a depășit 1,8 milioane de urmăritori, scrie marca.com!
Oyarzabal s-a făcut de râs
Titularizat de Luis de la Fuente (64 de ani) în centrul atacului, Mikel Oyarzabal (29 de ani) a intrat în istoria Cupei Mondiale.
Jucătorul celor de la Real Sociedad a devenit primul din istoria turneului final din 1966 încoace care nu a atins mingea în primele 30 de minute.
După remiza de la Atlanta, Spania va da piept cu Arabia Saudită, pe 21 iunie, de la ora 19:00, în timp ce Capul Verde se va duel cu Uruguay, pe 22 iunie, de la ora 01:00.