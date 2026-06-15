Capul Verde a produs primul șoc de la Campionatul Mondial, după remiza, 0-0 cu Spania.

Portarul Vozinha (40 de ani) a făcut minuni în poarta africanilor.

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Aflată la prima participare la un Campionat Mondial, naționala Capului Verde era considerată victimă sigură în duelul cu Spania, însă realitatea a fost cu totul alta.

Vozinha, eroul naționalei din Capul Verde în remiza cu Spania

Vozinha, portarul africanilor legitimat la Chaves (liga a 2-a din Portugalia), a fost ca un zid în fața șuturilor expediate de jucătorii campioanei Europei.

Înalt de 1,89 m, veteranul de 40 de ani s-a remarcat cu 7 parade decisive și a fost desemnat de FIFA omul meciului.

50.000 de euro este cota lui Vozinha, potrivit transfermark.ro

După prestația remarcabilă din duelul cu Spania, Vozinha, pe numele său real Josimar Dias, a cunoscut o creștere spectaculoasă a popularității, contul său de Instagram fiind asaltat de microbiști.

Înaintea partidei, portarul avea doar 20.000 de urmăritori. Acum a depășit 1,8 milioane de urmăritori, scrie marca.com!

Oyarzabal s-a făcut de râs

Titularizat de Luis de la Fuente (64 de ani) în centrul atacului, Mikel Oyarzabal (29 de ani) a intrat în istoria Cupei Mondiale.

Jucătorul celor de la Real Sociedad a devenit primul din istoria turneului final din 1966 încoace care nu a atins mingea în primele 30 de minute.

0 - Spain's Mikel Oyarzabal is the first player on record since 1966 to play the first 30 minutes of a FIFA World Cup match without touching the ball once.



Peripheral. pic.twitter.com/Ym5xi1ufbg — OptaJoe (@OptaJoe) June 15, 2026

După remiza de la Atlanta, Spania va da piept cu Arabia Saudită, pe 21 iunie, de la ora 19:00, în timp ce Capul Verde se va duel cu Uruguay, pe 22 iunie, de la ora 01:00.

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