Veste mare pentru România  Ionuț Radu va fi între buturi la barajul cu Turcia, pentru calificarea la CM 2026
alt-text Publicat: 26.03.2026, ora 16:17
alt-text Actualizat: 26.03.2026, ora 16:26
  • Veste mare pentru România! Ionuț Radu (28 de ani) și-a revenit după problemele medicale cu care s-a confruntat în ultimele zile și este apt pentru duelul cu Turcia de la baraj.
  • Partida, care va începe la ora 19:00, va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și va fi transmisă în direct la Prima TV.

După antrenamentul oficial al naționalei de miercuri seara, de la Istanbul, Mircea Lucescu nu era 100% convins să-l titularizeze pe Ionuț Radu, dar acum au venit vești bune.

Surpriză uriașă la Bratislava România a aflat cu cine joacă meciul fără miză » Cum arată finalele barajului pentru CM 2026
Ionuț Radu, apt pentru Turcia - România

Deși nu ar fi realizat exercițiile solicitate la 100% din capacitate, la antrenament, lucru care nu a fost pe placul selecționerului Mircea Lucescu, Ionuț Radu și-a revenit la forma dorită.

Conform informațiilor GOLAZO.ro, portarul de la Celta Vigo se simte mult mai bine din punct de vedere medical și se va afla între buturile echipei naționale în meciul cu Turcia.

Radu a făcut infiltrații, pentru a-i putea permite să joace la Istanbul în această seară.

Echipa probabilă a României:

Radu - Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu - Vl. Dragomir - Man, R. Marin, I. Hagi, Mihăilă - Bîrligea

Meciul se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

VIDEO. Stadionul pe care se va juca meciul Turcia - România

Ionuț Radu, accidentat în La Liga

În ultima partidă jucată de Celta Vigo în La Liga, duminică cu Alaves, scor 3-4, Ionuț Radu a suferit o accidentare la gamba dreaptă în minutul 60 al partidei, probleme care i-au pus sub semnul întrebării convocarea sa la echipa națională.

Deși s-a crezut că Radu nu va mai veni la lot pentru barajul cu Turcia, portarul de la Celta Vigo a ajuns marți seară la București și s-a alăturat lotului condus de Mircea Lucescu.

Ulterior, portarul s-a antrenat alături de coechipierii săi de la națională. Cu toate acestea, până joi după-amiază nu se știa sigur dacă Radu va fi titular cu Turcia, Mircea Lucescu nefiind convins de evoluția acestuia la antrenamente.

labels.photo-gallery

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo, 7/0)
  • Laurențiu POPESCU  (U Craiova, 0/0)
  • Marian AIOANI (Rapid, 0/0)
  • Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)
  • Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)
  • Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)
  • Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)
  • Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)
  • Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)
  • Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

  • Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)
  • Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)
  • Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)
  • Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)
  • Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)
  • Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)
  • Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)
  • Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)
  • Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

  • Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)
  • David MICULESCU (FCSB, 6/0)
  • Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

VIDEO. Așteptările pe care le au suporterii înaintea meciului pentru calificarea la CM 2026

„Nu știu ce au câștigat”  Primarul Capitalei, dezvăluiri despre bugetul clubului CSM București: „Probabil sunt datorii”
Meciul unei generații Barajul cu Turcia poate fi ultima șansă de a juca la Mondiale pentru semifinaliștii  EURO U21 2019 » „Avem foame de turnee finale”
Cum au motivat judecătorii blocarea reformei premierului Bolojan la instituția de stat unde salariul mediu este de 13.000 de lei
Kosovo U21 - România U21 0-1  FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în  preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
MVP surpriză pentru România Cine a fost cel mai bun „tricolor” în Turcia » Cifre surprinzătoare: și-a anihilat rivalul
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
„El e principalul responsabil” FOTO. O legendă a analizat golul Turciei: „Era bulevard!”  + reproșuri pentru Andrei Rațiu
Tiger Woods, implicat într-un nou accident Legenda golfului s-a răsturnat cu mașina în Florida
Fonduri pentru noul stadion Consiliul Local a alocat 41 de milioane de lei, dar suma este insuficientă!
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”
Suntem așa cum suntem, pa!

Nimic nou sub soare

Demisia, Mircea Sandu!

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Hai la lupta cea mică!

Coșmarul Lojilor A și B

Mulțumim, Mircea Lucescu!

Burleanu și burlescul

De ce nu Târnovanu?

Explicația declarației lui Tarbă

O rușine de meci!

Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Copiii iubesc măscăricii

Setea de putere a lui Burleanu

Utopia onoarei

Moralitatea dinastiei Burleanu

Meci bun, arbitraj de județeană

Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Ce caută Mirel aici?

Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de  Mihai Stoica:  „Un mare transfer pentru noi”
„Avem o datorie uriașă”  Mesajul naționalei României după ratarea celui mai important obiectiv: „Lupta continuă!”
Turcii, contraziși de FRF Forul condus de Burleanu, despre informațiile legate de Florin Tănase: „O invenție totală!”
VIDEO | Drăgălășenii în cuplul Nicușor Dan - Mirabela Grădinaru: Domnul președinte mi-a trimis un mesaj după intervenția din SUA, a reiterat faptul că-s curajoasă
