Veste mare pentru România! Ionuț Radu (28 de ani) și-a revenit după problemele medicale cu care s-a confruntat în ultimele zile și este apt pentru duelul cu Turcia de la baraj.

După antrenamentul oficial al naționalei de miercuri seara, de la Istanbul, Mircea Lucescu nu era 100% convins să-l titularizeze pe Ionuț Radu, dar acum au venit vești bune.

Deși nu ar fi realizat exercițiile solicitate la 100% din capacitate, la antrenament, lucru care nu a fost pe placul selecționerului Mircea Lucescu, Ionuț Radu și-a revenit la forma dorită.

Conform informațiilor GOLAZO.ro, portarul de la Celta Vigo se simte mult mai bine din punct de vedere medical și se va afla între buturile echipei naționale în meciul cu Turcia.

Radu a făcut infiltrații, pentru a-i putea permite să joace la Istanbul în această seară.

Echipa probabilă a României:

Radu - Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu - Vl. Dragomir - Man, R. Marin, I. Hagi, Mihăilă - Bîrligea

Meciul se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

Ionuț Radu, accidentat în La Liga

În ultima partidă jucată de Celta Vigo în La Liga, duminică cu Alaves, scor 3-4, Ionuț Radu a suferit o accidentare la gamba dreaptă în minutul 60 al partidei, probleme care i-au pus sub semnul întrebării convocarea sa la echipa națională.

Deși s-a crezut că Radu nu va mai veni la lot pentru barajul cu Turcia, portarul de la Celta Vigo a ajuns marți seară la București și s-a alăturat lotului condus de Mircea Lucescu.

Ulterior, portarul s-a antrenat alături de coechipierii săi de la națională. Cu toate acestea, până joi după-amiază nu se știa sigur dacă Radu va fi titular cu Turcia, Mircea Lucescu nefiind convins de evoluția acestuia la antrenamente.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo, 7/0)

(Celta Vigo, 7/0) Laurențiu POPESCU (U Craiova, 0/0)

(U Craiova, 0/0) Marian AIOANI (Rapid, 0/0)

(Rapid, 0/0) Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)

(Rayo Vallecano | Spania, 36/2) Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)

(Gaziantep | Turcia, 23/0) Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)

(Tottenham | Anglia, 27/1) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)

(Yunnan Yukun | China, 44/1) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)

(Hannover 96 | Germania, 8/1) Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)

(Universitatea Craiova, 22/1) Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)

(Universitatea Cluj, 0/0) Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)

(Universitatea Craiova, 50/2) Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)

(Universitatea Craiova, 6/0) Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)

(Pafos | Cipru, 5/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)

(AEK Atena | Grecia, 72/12) Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)

(Dalian Yingbo | China, 84/15) Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)

(FCSB, 26/5) Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)

(Alanyaspor | Turcia, 51/8) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)

(PSV | Țările de Jos, 43/11) Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)

(Rapid, 5/0) Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)

(Rizespor | Turcia, 33/5) Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)

(Rapid, 2/0) Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)

(FCSB, 7/2) David MICULESCU (FCSB, 6/0)

(FCSB, 6/0) Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

