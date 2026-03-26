„La revedere!” A refuzat convocarea, iar fostul căpitan al primei reprezentative cere măsuri drastice: „Ne rugăm de el? E absurd!”

Landon Donovan (44 de ani), fostul căpitan al echipei naționale a Statelor Unite, susține că fundașul central Noahkai Banks (19 ani) ar trebui să fie exclus din echipa națională după ce a refuzat convocarea la cantonamentul pregătitor pentru Cupa Mondială.

Statele Unite se pregătesc pentru meciurile amicale cu Belgia (28 martie) și Portugalia (1 aprilie), însă fundașul Noahkai Banks a refuzat convocarea, fiind nehotărât cu privire la viitorul său.

Noahkai Banks a refuzat convocarea, iar Landon Donovan cere măsuri drastice: „Să fie interzis la națională!”

Banks, fundașul de la Augsburg (Bundesliga), a reprezentat Statele Unite la mai multe niveluri de tineret, inclusiv Under 20, dar este eligibil și pentru Germania, prin mama sa.

Tânărul fotbalist, care s-a născut în Honolulu, Hawaii, a crescut în Germania și evoluat în academiile clubului german înainte de a debuta la prima echipă a formației din Bundesliga.

Banks a amânat decizia alegerii unei naționale, ceea ce l-a nemulțumit pe fostul căpitan al naționalei SUA, Landon Donovan.

Donovan, fost jucător la Bayern Munchen, Bayer Leverkusen și Everton, crede că refuzul lui Banks de a juca pentru echipa națională ar trebui să aibă urmări, conform sportbilbe.com.

Din perspectiva federației, dacă cineva nu vrea să joace pentru țara ta, la revedere. Tot acest concept de a-l ruga să joace pentru țara noastră este inutil Landon Donovan

Fostul fotbalist a subliniat că jucătorii care participă la mai multe cantonamente, dar refuză să se implice efectiv în echipa națională, complică procesul de selecție.

El a precizat însă că nu îi poartă ranchiună lui Banks și respectă dreptul acestuia de a-și lua propria decizie.

„La revedere. Nu sunt supărat pe el. Poate să ia decizia pe care o consideră potrivită. Dar acum nu mai țin la el. Pur și simplu nu mai țin. Nu-mi pasă de Noahkai, dacă nu vrea să joace pentru SUA, e alegerea lui și o respect.

Dacă se simte mai apropiat de Germania, am spus mereu să ia decizia acolo unde simte. Dar, clar, dacă ar fi vrut cu adevărat să facă parte din echipa SUA, ar fi făcut-o. A participat la numeroase cantonamente, inclusiv la cele de tineret. Federația s-a ocupat de el de mult timp. Și ideea că am fi nevoiți să-l rugăm să joace pentru țara noastră este, sincer, absurdă ”, a mai spus Donovan.

22 de meciuri a bifat Noahkai Banks pentru Augsburg în acest sezon. Fundașul este cotat la 22 de milioane de euro, conform transfermarkt.com

Banks a fost anterior convocat pentru un amical cu Japonia în septembrie, dar a rămas pe bancă și nu a mai fost chemat pentru partidele internaționale din octombrie și noiembrie.

Fotbalistul a declarat că se simte „dezamăgit” și că ia în considerare atât Statele Unite, cât și Germania în luarea unei decizii finale:

„Este o decizie dificilă în privința naționalității mele. Sunt foarte dezamăgit.

Sper să am o carieră lungă înainte, așa că vreau să mă gândesc bine și să discut cu familia. Nu vreau să depindă de o Cupă Mondială”, a declarat fotbalistul de la Augsburg.

