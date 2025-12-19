Resemnat Grozavu a rămas cu un gust amar după eșecul cu CFR Cluj: „Ceață în atmosferă, ceață și în jocul nostru”
Leo Grozavu/ Foto: sportpictures.eu
Resemnat Grozavu a rămas cu un gust amar după eșecul cu CFR Cluj: „Ceață în atmosferă, ceață și în jocul nostru”

Publicat: 19.12.2025, ora 22:26
  • FC BOTOȘANI - CFR CLUJ 0-1. Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre prima înfrângere a echipei sale pe teren propriu din acest sezon.

Grozavu s-a arătat resemnat după ce echipa sa a ajuns la trei meciuri fără victorie, dar și fără gol marcat.

FC BOTOȘANI - CFR CLUJ. Leo Grozavu: „Ceață în atmosferă, ceață și în jocul nostru

Ceață în atmosferă, ceață și în jocul nostru. Am luat un gol rapid, după care am început să ne precipităm, nu am mai avut liniște. A fost o zi nefericită. Ăsta e fotbalul, nu suntem o mare echipă, dar sper să înțelegem din acest lucru.

Băieții vor avea timp să reflecteze, ne vom întoarce iarăși la statutul nostru de echipă care se bate pentru orice minge. I-am felicitat, am făcut o vară și o toamnă fantastică. Sperăm să revenim la acea echipă care știe să se bata, să adune puncte.

E posibil să apară și oboseala la final de an, dar nu e o scuză, oboseală are toată lumea. Ne-am relaxat puțin și după am intrat în teren foarte deconectați.

Botoșaniul a arătat altfel în începuturile de joc, astăzi nu a fost să fie. E ușor de găsit scuze, vinovați. Îmi pare rău că nu am reușit mai mult astăzi”, a declarat Leo Grozavu la Prima Sport.

În urma acestui rezultat, moldovenii rămân pe locul 3, cu 38 de puncte, dar pot termina anul pe 4, în cazul unui succes al celor de la Universitatea Craiova cu Csikszereda.

Partida este programată luni, de la ora 20:00. Meciul va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

