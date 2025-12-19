„Nu se compară cu Boro” MM Stoica, despre drama Craiovei: „A fost ciudat! N-o să mi se șteargă din memorie gesturile alea”

AEK Atena - U Craiova 3-2. Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație de la FCSB, a vorbit înfrângerea care a dus la eliminarea dramatică a echipei din Bănie din Conference League.

Mihai Stoica a fost întrebat dacă eșecul dramatic al Craiovei poate fi comparat cu cel suferit de FCSB în 2006, când a ratat finala Cupei UEFA, după 1-0 acasă și 2-4 în deplasare cu Middlesbrough.

„Roș-albaștrii” au condus atunci cu 3-1 la general la pauza returului, însă au primit 3 goluri în partea secundă, ultimul în minutul 89.

Mihai Stoica, despre drama Craiovei: „Nu se compară cu Boro”

Oficialul celor de la FCSB susține că drama Craiovei e însă departe de cea trăită de echipa sa, ținând cont de diferența mare în ceea ce privește miza.

„Am trecut prin momente din astea. Nu cred că poate fi comparat un meci care te poate duce în primăvara europeană a celei de-a treia competiții inter-cluburi cu o semifinală de Cupa UEFA cu Middlesbrough.

Dramatismul a fost mare. Se aseamănă cu ce s-a întâmplat la naționala Franței în calificările pentru CM 1994. Atunci aveau de obținut un punct acasă cu Israel (2-3) și Bulgaria (1-2). Și au făcut exact zero puncte! Au luat golul care i-a lăsat acasă în ultimul minut.

Ce-am văzut aseară nu cred că am mai văzut până acum. A fost o chestie ciudată. Toate, pe final de meci, se întâmplau împotriva Craiovei. La început au fost toate în favoarea lor.

Oricum, niciodată nu m-am gândit că KuPS poate scoate un egal cu Crystal Palace. Dincolo a fost un ghinion turbat. Să-și dea Rapid Viena autogol și să meargă mai departe Zrinjski. A fost ceva... pfff! Craiova e singura echipă sub linie cu 7 puncte și -2 la golaveraj. Ce să mai zici?

Au avut egalul în mână cu Sparta Praga, dar și acum. N-o să mi se șteargă din memorie nici gesturile făcute de grecii de pe bancă la 2-2, că e bine așa, e perfect.

OK, poți să vorbești de arbitraj, de schimbări. Poate nu se întâmpla catastrofa asta dacă nu se făceau schimbările alea” , a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Rezultatele Universității Craiova în Conference League

Rakow - U Craiova 2-0

2-0 U Craiova - FC Noah 1-1

- FC Noah 1-1 Rapid Viena - U Craiova 0-1

0-1 U Craiova - FSV Mainz 05 1-0

- FSV Mainz 05 1-0 U Craiova - Sparta Praga 1-2

- Sparta Praga 1-2 AEK Atena - U Craiova 3-2

