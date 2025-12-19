„Nu se compară cu Boro” MM Stoica, despre drama Craiovei: „A fost ciudat! N-o să mi se șteargă din memorie gesturile alea” +14 foto
Nicusor Bancu/ Foto: sportpictures.eu
Conference League

„Nu se compară cu Boro” MM Stoica, despre drama Craiovei: „A fost ciudat! N-o să mi se șteargă din memorie gesturile alea”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.12.2025, ora 20:58
alt-text Actualizat: 19.12.2025, ora 20:58
  • AEK Atena - U Craiova 3-2. Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație de la FCSB, a vorbit înfrângerea care a dus la eliminarea dramatică a echipei din Bănie din Conference League.

Mihai Stoica a fost întrebat dacă eșecul dramatic al Craiovei poate fi comparat cu cel suferit de FCSB în 2006, când a ratat finala Cupei UEFA, după 1-0 acasă și 2-4 în deplasare cu Middlesbrough.

„Roș-albaștrii” au condus atunci cu 3-1 la general la pauza returului, însă au primit 3 goluri în partea secundă, ultimul în minutul 89.

FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”
Citește și
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”
Citește mai mult
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”

Mihai Stoica, despre drama Craiovei: „Nu se compară cu Boro

Oficialul celor de la FCSB susține că drama Craiovei e însă departe de cea trăită de echipa sa, ținând cont de diferența mare în ceea ce privește miza.

„Am trecut prin momente din astea. Nu cred că poate fi comparat un meci care te poate duce în primăvara europeană a celei de-a treia competiții inter-cluburi cu o semifinală de Cupa UEFA cu Middlesbrough.

Dramatismul a fost mare. Se aseamănă cu ce s-a întâmplat la naționala Franței în calificările pentru CM 1994. Atunci aveau de obținut un punct acasă cu Israel (2-3) și Bulgaria (1-2). Și au făcut exact zero puncte! Au luat golul care i-a lăsat acasă în ultimul minut.

Ce-am văzut aseară nu cred că am mai văzut până acum. A fost o chestie ciudată. Toate, pe final de meci, se întâmplau împotriva Craiovei. La început au fost toate în favoarea lor.

Oricum, niciodată nu m-am gândit că KuPS poate scoate un egal cu Crystal Palace. Dincolo a fost un ghinion turbat. Să-și dea Rapid Viena autogol și să meargă mai departe Zrinjski. A fost ceva... pfff! Craiova e singura echipă sub linie cu 7 puncte și -2 la golaveraj. Ce să mai zici?

AEK Atena - U Craiova. FOTO Sportpictures
AEK Atena - U Craiova. FOTO Sportpictures

Galerie foto (14 imagini)

Penalty-ul făcut de Houri în prelungiri. Captură Prima Sport AEK Atena - U Craiova. FOTO Sportpictures AEK Atena - U Craiova. FOTO Sportpictures AEK Atena - U Craiova. FOTO Sportpictures AEK Atena - U Craiova. FOTO Sportpictures
+14 Foto
labels.photo-gallery

Au avut egalul în mână cu Sparta Praga, dar și acum. N-o să mi se șteargă din memorie nici gesturile făcute de grecii de pe bancă la 2-2, că e bine așa, e perfect.

OK, poți să vorbești de arbitraj, de schimbări. Poate nu se întâmpla catastrofa asta dacă nu se făceau schimbările alea”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Rezultatele Universității Craiova în Conference League

  • Rakow - U Craiova 2-0
  • U Craiova - FC Noah 1-1
  • Rapid Viena - U Craiova 0-1
  • U Craiova - FSV Mainz 05 1-0
  • U Craiova - Sparta Praga 1-2
  • AEK Atena - U Craiova 3-2

Citește și

„Arbitrii au venit la haiducie!” Furie la Craiova după eliminarea din Conference League. Sorin Cârțu: „În 52 de ani n-am pățit asta”
Conference League
16:27
„Arbitrii au venit la haiducie!” Furie la Craiova după eliminarea din Conference League. Sorin Cârțu: „În 52 de ani n-am pățit asta”
Citește mai mult
„Arbitrii au venit la haiducie!” Furie la Craiova după eliminarea din Conference League. Sorin Cârțu: „În 52 de ani n-am pățit asta”
„Ne-am făcut-o cu mâna noastră” Emil Săndoi, critici dure după AEK - U Craiova 3-2: „Parcă ne-am bramburit de tot!”
Conference League
10:35
„Ne-am făcut-o cu mâna noastră” Emil Săndoi, critici dure după AEK - U Craiova 3-2: „Parcă ne-am bramburit de tot!”
Citește mai mult
„Ne-am făcut-o cu mâna noastră” Emil Săndoi, critici dure după AEK - U Craiova 3-2: „Parcă ne-am bramburit de tot!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ. „În România nu-ți dă nimeni lucrare să lucrezi. Ne dă nouă de lucru să vopsim noi, să ne angajăm?”. Împinși să plece din țară, Geo și Marina trăiesc de ani de zile între două lumi
REPORTAJ. „În România nu-ți dă nimeni lucrare să lucrezi. Ne dă nouă de lucru să vopsim noi, să ne angajăm?”. Împinși să plece din țară, Geo și Marina trăiesc de ani de zile între două lumi
REPORTAJ. „În România nu-ți dă nimeni lucrare să lucrezi. Ne dă nouă de lucru să vopsim noi, să ne angajăm?”. Împinși să plece din țară, Geo și Marina trăiesc de ani de zile între două lumi
Universitatea Craiova AEK Atena Mihai Stoica conference league
Știrile zilei din sport
„Ce rușine, ce mizerie” Samuilă, cea mai dură reacție după decizia ciudată de la gala CSA Steaua: „Ce pată pe istoria acestui club imens”
Liga 2
19.12
„Ce rușine, ce mizerie” Samuilă, cea mai dură reacție după decizia ciudată de la gala CSA Steaua: „Ce pată pe istoria acestui club imens”
Citește mai mult
„Ce rușine, ce mizerie” Samuilă, cea mai dură reacție după decizia ciudată de la gala CSA Steaua: „Ce pată pe istoria acestui club imens”
Șansă uriașă ratată de Chivu! Inter, eliminată dramatic în semifinalele Supercupei Italiei
Stranieri
19.12
Șansă uriașă ratată de Chivu! Inter, eliminată dramatic în semifinalele Supercupei Italiei
Citește mai mult
Șansă uriașă ratată de Chivu! Inter, eliminată dramatic în semifinalele Supercupei Italiei
Pregătește curățenia de iarnă Anunț dur făcut de Daniel Pancu pentru vedetele CFR-ului: „Va trebui să aerisim puțin vestiarul”
Superliga
19.12
Pregătește curățenia de iarnă Anunț dur făcut de Daniel Pancu pentru vedetele CFR-ului: „Va trebui să aerisim puțin vestiarul”
Citește mai mult
Pregătește curățenia de iarnă Anunț dur făcut de Daniel Pancu pentru vedetele CFR-ului: „Va trebui să aerisim puțin vestiarul”
Talpan nu se oprește Juristul Stelei a depus memorii la UEFA și FIFA: „Să excludă echipele românești, inclusiv naționala!” + amenință și forurile europene cu tribunal
Superliga
19.12
Talpan nu se oprește Juristul Stelei a depus memorii la UEFA și FIFA: „Să excludă echipele românești, inclusiv naționala!” + amenință și forurile europene cu tribunal
Citește mai mult
Talpan nu se oprește Juristul Stelei a depus memorii la UEFA și FIFA: „Să excludă echipele românești, inclusiv naționala!” + amenință și forurile europene cu tribunal
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:53
Drăgușin, ultimele vești de la Londra Ce se întâmplă cu stoperul naționalei la Tottenham. Antrenorul lui Spurs, întrebat direct de Radu! Reacția sa
Drăgușin, ultimele vești de la Londra Ce se întâmplă cu stoperul naționalei la Tottenham. Antrenorul lui Spurs, întrebat direct de Radu! Reacția sa
13:08
„Turcia nu e Brazilia!” Valentin Mihăilă, mesaj războinic înainte de barajul pentru Mondial » De ce vrea ca 2025 să se termine: „M-am săturat!”
„Turcia nu e Brazilia!”  Valentin Mihăilă, mesaj războinic înainte de barajul pentru Mondial » De ce vrea ca 2025 să se termine: „M-am săturat!” 
12:03
„Facem curățenie!” Patronul lui CFR Cluj anunță că va lua măsuri radicale în această iarnă » Ce spune despre Pancu
„Facem curățenie!” Patronul lui CFR Cluj anunță că va lua măsuri radicale  în această iarnă » Ce spune despre Pancu
11:37
Mutu la Fiorentina? Un impresar italian a comentat interesul echipei din Serie A pentru antrenorul român: „Nu și-ar lega numele de așa ceva”
Mutu la Fiorentina? Un impresar italian a comentat interesul echipei din Serie A pentru antrenorul român: „Nu și-ar lega numele de așa ceva”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Top stiri din sport
„Un Rolex cadou pentru Lipă” Ca să fie siguri că iau prime, oameni din Federația de Canotaj au strâns bani pentru a lua cadouri de lux șefilor
Special
19.12
„Un Rolex cadou pentru Lipă” Ca să fie siguri că iau prime, oameni din Federația de Canotaj au strâns bani pentru a lua cadouri de lux șefilor
Citește mai mult
„Un Rolex cadou pentru Lipă” Ca să fie siguri că iau prime, oameni din Federația de Canotaj au strâns bani pentru a lua cadouri de lux șefilor
„Baronul Deltei”, lângă Hagi! FOTO. Fanii Farului au luat foc și au boicotat ultima acțiune » Ce personaj controversat din politică a fost prezent
Superliga
19.12
„Baronul Deltei”, lângă Hagi! FOTO. Fanii Farului au luat foc și au boicotat ultima acțiune » Ce personaj controversat din politică a fost prezent
Citește mai mult
„Baronul Deltei”, lângă Hagi! FOTO. Fanii Farului au luat foc și au boicotat ultima acțiune » Ce personaj controversat din politică a fost prezent
Pas uriaș pentru noul stadion Dinamo FOTO. CNI a aprobat planul de cofinanțare a arenei » Când ar putea începe lucrările
Superliga
19.12
Pas uriaș pentru noul stadion Dinamo FOTO. CNI a aprobat planul de cofinanțare a arenei » Când ar putea începe lucrările
Citește mai mult
Pas uriaș pentru noul stadion Dinamo FOTO. CNI a aprobat planul de cofinanțare a arenei » Când ar putea începe lucrările
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”
Superliga
19.12
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”
Citește mai mult
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”

Echipe/Competiții

fcsb 53 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 24 rapid 24 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
20.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share