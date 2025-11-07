„N-ai cum să faci așa ceva!”  Leo Grozavu, furios după ce liderul FC Botoșani a pierdut: „E peste puterea mea de înțelegere” +19 foto
Leo Grozavu FOTO: Sport Pictures
Superliga

„N-ai cum să faci așa ceva!” Leo Grozavu, furios după ce liderul FC Botoșani a pierdut: „E peste puterea mea de înțelegere”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 07.11.2025, ora 23:03
alt-text Actualizat: 07.11.2025, ora 23:03

Tehnicianul Botoșaniului a vorbit și despre eliminarea lui Adams Friday, fază la care consideră că jucătorul său a greșit.

FARUL - BOTOȘANI. Leo Grozavu, despre eliminarea lui Friday: „N-ai cum să faci așa ceva”

„Nu sunt multe de spus. Acel cartonaș roșu a încheiat jocul. Am avut ocazia să facem 1-0, am primit apoi un gol dintr-o execuție fantastică, un șut care se prinde odată la nu știu cât timp.

Este vina mea în mod clar. N-am reușit să-i fac să înțeleagă că-n primul rând avem de jucat acest meci, iar apoi vine pauza pentru națională.

Azi n-am fost conectați. OK, poți să primești un gol, dar acea eliminare depășește sfera înțelegerii mele. N-ai cum să faci așa ceva când știi că ești ultimul apărător. Și dacă marca Ișfan acolo sunt convinsă că reușeam să întoarcem 11 la 11”, a declarat Leo Grozavu, la Digi Sport.

Leo Grozavu: „Am pierdut pe greșelile noastre”

„N-am avut cea mai bună zi, n-am marcat, e primul meci în care nu dăm gol. Cred că și astăzi, când s-a jucat 11 la 11, am arătat că suntem o echipă de luat în seamă. Am pierdut din cauza noastră azi, pe greșelile noastre.

Rămâne de văzut cum vom gestiona această situație. Toate meritele pentru Farul că a știut să profite de gafele noastre”, a mai spus Grozavu.

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share