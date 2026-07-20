Spania a cucerit titlul mondial la fel ca în 2010: 1-0 cu Argentina, după 1-0 cu Olanda, ambele în prelungiri. Dar diferența dintre cele două finaliste a fost uriașă acum.

Ce a făcut selecționerul Luis de la Fuente pentru a copleși Argentina în ultimul act de la New York, la fel ca în întreg turneul. În finală, a câștigat clar și duelul cu Lionel Scaloni.

Poate repeta De la Fuente marea performanță a Furiei Roja din 2008-2012, cu două titluri europene (2008 și 2012) și unul mondial (2010)? Această generație are deocamdată Euro și CM în serie, 2024-2026.

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Spania este a doua oară campioana lumii. După 16 ani, a cucerit titlul mondial câștigând finala cu același scor.

2010: 1-0 după prelungiri cu Țările de Jos.

2026: 1-0 după prelungiri cu Argentina.

Marea diferență. Dacă în 2010 a avut un meci foarte greu, Olanda atacând și ea, punând-o în pericol, creându-și ocazii, acum, La Roja și-a copleșit adversara, care a fost aproape inexistentă.

Posesia, arma Spaniei și în 2026. Și în atac, și în apărare

Cum a reușit selecționerul Luis de la Fuente să câștige de o asemenea manieră, copleșitoare? Și ultimul act, și întreg turneul.

Posesia a fost esențială în tot planul său pentru ambele faze, atac-apărare. Cu mingea la picior, a creat acțiunile, a avansat, a pasat, și vertical, și accelerând de multe ori. Așa s-a diferențiat de rivali.

Și în ofensivă, și în defensivă, mijlocul a fost vital. Acolo a controlat partidă după partidă, în jurul turnului Rodri.

Rodri (stânga) l-a blocat total pe Messi în zona centrală. Foto: Imago

Tot prin posesie, a păstrat jocul cât mai departe de propria poartă. O minge pe care a recuperat-o rapid, prin presing avansat.

Nu le-a dat adversarilor șanse de a se apropia prea mult de careul său.

De aceea, a primit un singur gol în acest Mondial, în opt meciuri, de la un capăt la celălalt.

Numai Belgia i-a înscris, la 2-1 în „sferturi”. În rest, a închis poarta în șapte partide, inclusiv în semifinală și finală.

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Spania l-a neutralizat pe Messi. Fără el, a avut superioritate totală a jocului

Cum a copleșit De la Fuente Argentina? Cum l-a oprit pe Messi în finală?

Gary Lineker spunea înaintea meciului: „Dacă te retragi, îl aduci pe Messi aproape de poartă. Ține-l departe!”.

Exact asta a făcut selecționerul spaniol. A ținut Argentina departe de zona în care Messi e cu adevărat periculos, în jurul careului.

La 39 de ani, Leo nu mai poate influența jocul de la distanță, trebuie să fie în ultima treime a terenului. Iar în finală, a fost rareori în această zonă.

0 șuturi pe poartă a înregistrat Argentina timp de 120 de minute în finala cu Spania. Doar două încercări la poartă

Doar spre finalul prelungirilor, când a creat singurele ocazii ale naționalei albiceleste.

„Messi nu poate fi neutralizat. Va fi mai mult vorba despre ce face Spania pentru a răni Argentina prin jocul său, creând ocazii și fiind eficientă atunci când apar”.

L-a anulat totuși pe Messi. Și, cu Messi neutralizat, și-a aplicat planul, atacul, posesia, ocaziile. Dominarea Spaniei a fost completă.

De la Fuente, lecție pentru Scaloni

De la Fuente a câștigat clar duelul cu Lionel Scaloni, fostul său elev la școala de antrenori.

Schimbările lui au fost mult mai bune. Și asupra jocului, și asupra scorului. A păstrat superioritatea totală și, în cele din urmă, Spania a înscris golul victoriei, al titlului mondial, datorită rezervelor.

De la Fuente și Scaloni, la conferința ce a precedat finala CM. Foto: Imago

În minutul 62, a intrat Ferran Torres. În minutul 75, a apărut și Nico Williams.

În minutul 106, Nico a centrat înapoi pentru finalizarea lui Ferran. De 1-0.

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Scaloni nu a adus nimic proaspăt în joc, nu a modificat strategia.

La pauză, l-a înlocuit pe Nico Gonzalez cu Paredes pentru a întări mai mult centrul terenului, însă „închizătorul” a lăsat de multe ori spații libere chiar acolo.

Molina nu a dat niciun impuls odată cu intrarea sa. Nici Medina, nici Simeone.

Scaloni a pierdut în finală duelul tactic și duelul schimbărilor cu De la Fuente.

Poate repeta De la Fuente marea „triplă” cu Spania? Are CE și CM. Încă un Euro?

Spania își pune acum marea întrebare: poate repeta De la Fuente performanța unică a generației Xavi-Iniesta?

Furia Roja a fost de două ori campioană europeană și o dată campioana lumii în patru ani de dominație absolută (2008-2010-2012).

A câștigat primul Euro cu Luis Aragones selecționer, apoi CM și CE cu Vicente del Bosque.

Acum, cu Luis de la Fuente, are două trofee: CE 2024 și CM 2026. Reface marea „triplă” cu CE 2028?

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