Leo Messi, devastat. A plâns! FOTO. Extaz și agonie în finala CM 2026. Ce au făcut jucătorii Spaniei și ai Argentinei după fluierul de final +8 foto
Lionel Messi, în lacrimi, după înfrângerea din finala CM 2026 cu Spania/ Foto: Getty Images
Campionatul Mondial

Leo Messi, devastat. A plâns! FOTO. Extaz și agonie în finala CM 2026. Ce au făcut jucătorii Spaniei și ai Argentinei după fluierul de final

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 20.07.2026, ora 02:26
alt-text Actualizat: 20.07.2026, ora 02:29
  • SPANIA - ARGENTINA 1-0. Lionel Messi (39 de ani) nu și-a putut stăpâni lacrimile după ce a pierdut a doua finală de Campionat Mondial.
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Messi i-a dus pe sud-americani pentru a doua oară consecutiv în ultimul act, dar n-a putut face nimic împotriva tacticii superioare a Spaniei. Argentina a fost de nerecunoscut și a încheiat meciul fără șut pe poartă!

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SPANIA - ARGENTINA 1-0. Messi, în lacrimi după finala CM 2026

Starul lui Inter Miami a fost dărâmat de eșecul suferit. Aflat la ultimul său meci la un Campionat Mondial, „La Pulga” a izbucnit în plâns după ce și-a primit medalia de argint.

Messi, în lacrimi după ce a pierdut finala Campionatului Mondial. Foto - Antena 1 (3).jpg
Messi, în lacrimi după ce a pierdut finala Campionatului Mondial. Foto - Antena 1 (3).jpg

Galerie foto (8 imagini)

Messi, în lacrimi după ce a pierdut finala Campionatului Mondial. Foto - Antena 1 (1).jpg Messi, în lacrimi după ce a pierdut finala Campionatului Mondial. Foto - Antena 1 (2).jpg Messi, în lacrimi după ce a pierdut finala Campionatului Mondial. Foto - Antena 1 (3).jpg Messi, în lacrimi după ce a pierdut finala Campionatului Mondial. Foto - Antena 1 (4).jpg Messi, în lacrimi după ce a pierdut finala Campionatului Mondial. Foto - Antena 1 (5).jpg
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De altfel, la finalul partidei, jucătorii Argentinei, în frunte cu Messi, s-au prăbușit pe gazon înainte de a merge cu capetele plecate la ceremonia de premiere.

Pentru starul de 39 de ani a fost a doua finală de Cupă Mondială pierdută din carieră. S-a mai întâmplat în 2014, la ediția din Brazilia, când Argentina pierdea tot în prelungiri, scor 1-0, în fața Germaniei.

Galerie foto (6 imagini)

Jucătorii Argentinei, dărâmați după finala pierdută cu Spania la CM 2026 Foto IMAGO .jpg Jucătorii Argentinei, dărâmați după finala pierdută cu Spania la CM 2026 Foto IMAGO .jpg Jucătorii Argentinei, dărâmați după finala pierdută cu Spania la CM 2026 Foto IMAGO .jpg Jucătorii Argentinei, dărâmați după finala pierdută cu Spania la CM 2026 Foto IMAGO .jpg Jucătorii Argentinei, dărâmați după finala pierdută cu Spania la CM 2026 Foto IMAGO .jpg
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Sărbătoare totală pentru Spania

La polul opus, selecționata antrenată de Luis de la Fuente a celebrat de mama focului câștigarea celui de-al doilea trofeu al Campionatului Mondial, după cel cucerit în 2010.

Fotbaliști Spaniei s-au îmbrățișat și au făcut hora bucuriei la doar câțiva metri de adversari.

Galerie foto (5 imagini)

Bucuria jucătorilor spanioli după câștigarea CM 2026 / Foto: IMAGO.jpg Bucuria jucătorilor spanioli după câștigarea CM 2026 / Foto: IMAGO.jpg Bucuria jucătorilor spanioli după câștigarea CM 2026 / Foto: IMAGO.jpg Bucuria jucătorilor spanioli după câștigarea CM 2026 / Foto: IMAGO.jpg Bucuria jucătorilor spanioli după câștigarea CM 2026 / Foto: IMAGO.jpg
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