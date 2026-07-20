Leo Messi, devastat. A plâns! FOTO. Extaz și agonie în finala CM 2026. Ce au făcut jucătorii Spaniei și ai Argentinei după fluierul de final

SPANIA - ARGENTINA 1-0. Lionel Messi (39 de ani) nu și-a putut stăpâni lacrimile după ce a pierdut a doua finală de Campionat Mondial.

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Messi i-a dus pe sud-americani pentru a doua oară consecutiv în ultimul act, dar n-a putut face nimic împotriva tacticii superioare a Spaniei. Argentina a fost de nerecunoscut și a încheiat meciul fără șut pe poartă!

SPANIA - ARGENTINA 1-0 . Messi, în lacrimi după finala CM 2026

Starul lui Inter Miami a fost dărâmat de eșecul suferit. Aflat la ultimul său meci la un Campionat Mondial, „La Pulga” a izbucnit în plâns după ce și-a primit medalia de argint.

De altfel, la finalul partidei, jucătorii Argentinei, în frunte cu Messi, s-au prăbușit pe gazon înainte de a merge cu capetele plecate la ceremonia de premiere.

Pentru starul de 39 de ani a fost a doua finală de Cupă Mondială pierdută din carieră. S-a mai întâmplat în 2014, la ediția din Brazilia, când Argentina pierdea tot în prelungiri, scor 1-0, în fața Germaniei.

Sărbătoare totală pentru Spania

La polul opus, selecționata antrenată de Luis de la Fuente a celebrat de mama focului câștigarea celui de-al doilea trofeu al Campionatului Mondial, după cel cucerit în 2010.

Fotbaliști Spaniei s-au îmbrățișat și au făcut hora bucuriei la doar câțiva metri de adversari.

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