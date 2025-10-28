Liverpool, campioana sezonului trecut, din eșec în eșec în ultima lună de Premier League.

Ce spune antrenorul Arne Slot, cum reacționează analiștii.

Care sunt problemele după o vară în care „The Reds” au făcut record de transferuri.

Liverpool a cucerit titlul în Premier League în primăvară, primul după o pauză de cinci ani, chiar la sezonul de debut al antrenorului Arne Slot, după schimbarea legendei Jurgen Klopp.

A avut cele mai multe victorii (25), cel mai puternic atac (86 de goluri marcate) și cele mai puține înfrângeri, doar patru în 38 de etape.

Liverpool, de la 42 la aproape 500 de milioane în mercato. Și tot atâtea eșecuri!

Un an încheiat în triumf deși a investit numai 42 de milioane de euro în transferuri.

A urmat o vară în care a cheltuit ca niciodată în mercato, numărul unu mondial în 2025. Aproape jumătate de miliard!

482,9 milioane de euro a plătit Liverpool pentru noi jucători, de peste 11 ori mai mult față de 2024-2025

Efectul, departe de ce se aștepta pe Anfield Road. Nu este rău, e foarte rău. The Reds sunt în criză.

După cinci victorii dificile, patru la limită, alta cu două goluri în ultimele minute (4-2 cu Bournemouth), campioana a căzut în genunchi. Patru înfrângeri consecutive în Premier. Câte a avut în 2024-2025 de la un capăt la altul.

27 septembrie: 1-2 cu Crystal Palace (d).

4 octombrie: 1-2 cu Chelsea (d).

19 octombrie: 1-2 cu Manchester United (a).

25 octombrie: 2-3 cu Brantford (d).

Liderul a ajuns pe locul 7 într-o lună întunecată. Spre finalul confruntării, suporterii lui Brantford strigau spre Slot: „Vei fi demis dimineață!”. Nu mai trăise antrenorul batav asemenea clipe în Anglia!

Carragher: „Și pentru o nou promovată ar fi un dezastru 4 înfrângeri la rând”

Trecuseră peste 4 ani și jumătate de când nu s-a mai văzut o cădere similară la Liverpool, din februarie 2021. Însă Klopp se confrunta atunci cu o avalanșă de accidentări în apărare, ceea ce nu e cazul acum.

Jamie Carragher, 17 ani și 737 de meciuri numai în roșu, e necruțător ca analist.

„A pierde patru meciuri la rând pentru Brantford, de exemplu, ar fi un dezastru. Și pentru orice nou promovată. Pur și simplu, nu se poate!”, a declarat fostul apărător al lui Liverpool pentru Sky Sports.

Totuși, ce se întâmplă pe Anfield? Există cauze ale acestor înfrângeri în serie. Iată cinci dintre ele!

1. Noii jucători nu s-au adaptat încă. Mai ales Wirtz

Slot nu e surprins că echipa traversează o perioadă dificilă. „După multe schimbări, cu atâția jucători noi, era normal să fie probleme”, afirmă olandezul. „Nu mă așteptam totuși la patru eșecuri legate”, admite el.

Dezamăgirea primelor luni e Florian Wirtz. Playmakerul german, cumpărat cu 125 de milioane de euro, revelația lui Leverkusen și a naționalei sale, nu are niciun gol și nicio pasă decisivă în 9 etape de campionat.

Wirtz (dreapta) are probleme în fața jocului agresiv al adversarilor Foto: Imago

Hugo Ekitike, vârful adus de la Frankfurt pentru 95 de milioane, nu are nici el cifre impresionante. 8 partide, 3 goluri, un assist.

Alexander Isak, cel care a provocat un cutremur în Anglia la transferul său de la Newcastle, nu a găsit încă drumul spre plasă în Premier: patru jocuri - zero goluri - o pasă.

145 de milioane de euro a costat achiziționarea lui Alexander Isak

Fundașii laterali-extreme, Kerkez și Frimpong, cumpărați cu o sumă totală apropiată de 90 de milioane, 46,9+40, n-au nicio centrare decisivă. Kerkez are un gol în nouă etape!

2. Nici liderii vestiarului nu mai sunt în formă. Mai ales Salah

În vară, pilonii echipei construite de Klopp, Mohamed Salah și căpitanul Virgil van Dijk, și-au prelungit contractele.

Dar liderii suferă de la începutul sezonului. În special golgeterul.

3 goluri și două pase are Mo Salah în primele nouă etape, deși a pierdut numai 5 minute în Premier, ultimele la 1-2 cu Manchester United

La 33 de ani, din 2017 printre „cormorani”, egipteanul ratează mult și nu poate să-i ajute pe cei de-abia veniți. Nu poate să se ajute nici pe el.

Nu a înscris în șase întâlniri din nouă. În patru, nici nu a deschis calea spre gol.

Van Dijk, 34 de ani, unul dintre veteranii care suferă în acest sezon Foto Imago

Van Dijk nu pare să se simtă nici el mai bine. Olandezul chiar are toate minutele jucate în campionat, însă apărarea condusă de el e acum punctul vulnerabil.

Salah și Van Dijk sunt liderii lui Liverpool. Dacă limbajul corporal nu e corect, toți ceilalți sunt afectați. Dacă aș fi antrenorul echipei, aș fi foarte îngrijorat Wayne Rooney, fost mare atacant englez

3. Adversarii știu cum să joace cu Liverpool. Și Slot nu găsește soluții

Antrenorul a declarat după 2-3 cu Brantford: „Rivalii au un anumit stil de joc contra noastră, ceea ce e o strategie foarte bună pentru ei. Nu am găsit încă răspuns”.

În principal, apărare hiperaglomerată, spații blocate și contraatacuri rapide, pe minge lungă.

Slot a adăugat: „Jucătorii lui Brantford sunt excelenți în dueluri și la mingea a doua”.

„The Reds” nu reușesc să fisureze zidul din față și, încercând să forțeze cu toată echipa, sunt surprinși în defensivă.

4. Liverpool primește prea multe goluri

Cea mai mare nemulțumire a lui Slot, apărarea. Faptul că nu mai poate rezista, cedează prea ușor.

În nouă etape, a primit 14 goluri. În șase meciuri, a luat minimum două! În ultimele patru partide, a scos mingea din poartă de nouă ori!

De la startul stagiunii, un singur post a fost modificat de antrenor în defensivă: fundașul dreapta, pe care s-au succedat Frimpong, Szoboszlai și Bradley. În rest, Slot a avut constant cuplul Van Dijk - Konate în centru și Kerkez pe stânga.

Nu putem concura acolo, sus, la primele locuri, pentru că pur și simplu luăm prea multe goluri Arne Slot, antrenor Liverpool

5. Are probleme mari la fazele fixe. Și după aruncări de la margine!

Nu doar contraatacurile adverse îi prind descoperiți pe campioni. Nici la fazele fixe nu sunt acoperiți.

Numai la cele patru înfrângeri în șir, au primit patru astfel de goluri, după momente statice de joc.

6 goluri din faze fixe a primit Liverpool de la începutul sezonului în Premier League

De două ori, jucătorii lui Slot n-au știut să reacționeze nici după aruncări de la margine. Două asemenea execuții lungi, transformate în centrări, i-au lovit dur. Una la 1-2 cu Crystal Palace, alta la 2-3 cu Brantford.

Slot trebuie să rezolve repede aceste probleme. Îl așteaptă două etape grele:

Aston Villa (a), pe 1 noiembrie.

Manchester City (d), pe 9 noiembrie.

Unai Emery și Pep Guardiola nu-i vor menaja nici ei pe „cormorani”.

