Messi scrie istorie în MLS VIDEO. Performanța atinsă de starul argentinian după o nouă dublă pentru Inter Miami + a primit Gheata de Aur

Lionel Messi (38 de ani) a strălucit în victoria celor de la Inter Miami, 3-1, împotriva celor de la Nashville SC, în primul meci al seriei din play-off-ul MLS.

Înaintea partidei, starul argentinian a primit și Gheata de Aur pentru performanțele remarcabile din sezonul regulat.

Messi și-a prelungit recent contractul cu Inter Miami și continuă să facă spectacol în MLS.

Lionel Messi, de neoprit în MLS

Starul argentinian a avut nevoie de doar 19 minute pentru a deschide scorul în primul meci al seriei cu Nashville SC, ce se joacă pe sistemul cel mai bun din 3.

Messi a marcat cu o lovitură de cap, dintr-o centrare a lui Luis Suarez, o execuție atipică pentru el.

Messi magic in Game One! 💥



What a start for @InterMiamiCF. // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/6ugOORVHGT — Major League Soccer (@MLS) October 25, 2025

Tadeo Allende (26 de ani), conaționalului lui Leo, a dublat avantajul gazdelor în minutul 62.

Messi și-a mai trecut odată numele pe tabela de marcaj în cel de-al șaselea minut de prelungire.

Easy as you like for Leo.



A postseason brace for Messi in Game One! // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/h58M9JNhTf — Major League Soccer (@MLS) October 25, 2025

Nashville SC a punctat și ea în minutul 90+11, însă a fost prea târziu pentru a obține un rezultat pozitiv.

Astfel, Inter Miami conduce seria cu 1-0, la general și mai are nevoie de o singură victorie pentru a ajunge în sferturile de finală din MLS.

Meciul doi este programat pe 2 noiembrie, în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora României 01:30.

Lionel Messi a intrat în istoria MLS

Grație performanței sale, Messi a ajuns la 39 de goluri într-un an calendaristic, în toate competițiile, ca jucător din MLS.

Fostul star de la Barcelona sau PSG i-a depășit pe Dennis Bouanga (38 de goluri cu LAFC, 2023) și pe Carlos Vela (38 de goluri cu LAFC, 2019).

A devenit primul jucător din istoria MLS care atinge acest număr într-o perioadă de douăsprezece luni, potrivit athlonsports.com.

Cu evoluțiile sale remarcabile, Messi are și ocazia să câștige premiul MVP al sezonului, iar dacă îl va obține, va deveni singurul jucător din istoria MLS care a câștigat respectiva distincție consecutiv.

30 de goluri a marcat Messi în acest sezon

Rezumat VIDEO. Inter Miami - Nashville SC 3-1

