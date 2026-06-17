A sosit Regele Messi! ANALIZĂ. Starul Argentinei a dirijat magistral orchestra pusă în slujba sa de partiturile lui Scaloni. Zece observații

Lionel Messi, 38 de ani, a fost determinant în victoria campioanei mondiale en titre, Argentina, în fața Algeriei.

Messi a marcat cele trei goluri ale unei partide aflate la discreția trupei lui Scaloni, devenind cel mai bun marcator din istoria Mondialului.

Analiza meciului, în rândurile următoare.

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Victorie fără dubii obținută de Argentina în debutul ei de la Mondialul din 2026. Algeria, o echipă deloc comodă, a fost învinsă cu 3-0 în meciul din grupa J.

Protagonistul partidei a fost Lionel Messi, cel care a marcat toate golurile echipei campioane mondiale, la două dintre ele beneficiind și de aportul lui Luca Zidane, portarul africanilor.

Messi joacă central, mai aproape de poarta adversă

1. Argentina a jucat fără mijlocași de bandă în această partidă. Dacă în finala CM 2022, pe stânga activa Di Maria, iar Messi cobora mult în partea dreaptă, Scaloni a schimbat lucrurile patru ani mai târziu. Almada și De Paul au fost oamenii din benzi, care, însă, nu sunt de meserie mijlocași care să stea lipiți de tușele terenului.

Almada e un inter stânga ofensiv, iar colegul lui Messi de la Inter Miami, un pur mijlocaș central. Scaloni a construit un alt sistem în jurul starului său, cel care poate alerga și mai puțin decât la ediția trecută.

2. Rodrigo De Paul acoperă zona central-dreapta, pentru prietenul său Messi, ca nimeni altul. Leo a coborât, în debutul meciului, de câteva ori, pentru a ajuta apărarea, deposedând în apropierea careului în două rânduri. Apoi, Scaloni i-a cerut să stea mai avansat, iar numărul 10 s-a conformat.

3. Poziția mai centrală pe care o ocupă Messi, mai pronunțată decât la Mondialul din Qatar, îl face să fie mereu mai aproape de poartă, cu mai puțini metri de parcurs până aproape de careul advers.

Așa a apărut și primul gol. Pasă filtrantă De Paul, Messi preia, pivotează, apoi șutează de la aproximativ 23 de metri. Golul nu a părut imparabil, portarul Zidane atingând mingea, dar nereușind s-o oprească din drumul către plasă.

4. Messi avea ochii în lacrimi după primul său gol, lucru care nu s-a întâmplat nici la golurile sale din finala CM 2022 Qatar.

Da, am plâns după primul gol, dar nu avea legătură cu fotbalul. Am trecut prin câteva zile dificile și sunt recunoscător tuturor oamenilor din delegație și coechipierilor pentru că au fost alături de mine și mi-au dat putere. Leo Messi

5. Montiel a fost singurul fotbalist al argentinienilor care nu s-a ridicat la nivelul coechipierilor. Scaloni a simțit asta și l-a înlocuit la pauză, cu Molina. Pe dreapta, la Montiel, a fost periculos tandemul Ait-Nouri - Chaibi, care, însă, s-a stins după pauză.

Martinez și Alvarez trag pentru Messi

6. Presingul algerienilor a fost destul de ușor de dejucat de sud-americani, în cele mai multe momente, pentru că, deși agresivi, africanii ajungeau cu o fracțiune de secundă mai târziu lângă adversari, după ce aceștia pasau mingea. Un presing mai bine coordonat ar putea pune probleme trupei lui Scaloni.

7. Argentina a avut destule momente în care a fost o echipă „lungă”, întinsă pe mai mult de 40 de metri, cu distanțe mari între compartimente. În fața unei echipe mai bine dotate din punct de vedere tehnic și al viziunii, cu jucători rapizi, ca Franța, acest lucru ar putea fi fatal.

Când jucătorii „albiceleste” au format o defensivă compactă, în propria jumătate, algerienilor le-a fost greu să depășească linia de mijloc formată din De Paul - McAllister - Enzo Fernandez.

8. Scaloni a modificat ușor tactica în repriza secundă, astfel că elevii săi s-au apărat mai aproape de poarta lui Martinez, fapt care a dus la avansarea liniilor algeriene.

Astfel, ducând mai mulți jucători în atac, africanii s-au lăsat mai mult descoperiți, golul trei venind în urma unui contraatac.

Recordurile sunt făcute pentru a fi doborâte și, din punctul meu de vedere, n-am nimic împotrivă ca Messi să o facă. Am fost întotdeauna un mare admirator al lui Messi - e un geniu. Miroslav Klose, marcator a 16 goluri la turneele finale de Campionat Mondial

9. Starul celor de la Inter, Lautaro Martinez, a alergat foarte mult, și pentru a suplini lipsa de aport defensiv a lui Messi, și a fost schimbat în minutul 55 cu Julian Alvarez.

Capacitatea tuturor argentinienilor de a juca și pentru Leo ar putea fi, din nou, formula câștigătoare pentru campioana mondială.

Leo Messi și Lautaro Martinez FOTO Imago

10. Algeria a evoluat cu destul de mult trac în fața Argentinei, iar golul marcat de Messi în minutul 17 a părut că taie orice speranță, în obținerea unui rezultat pozitiv, din mintea africanilor. Însă, într-o grupă în care mai are partide cu Iordania și Austria, Algeria poate obține puncte.

Cifrele lui Messi:

Primul fotbalist care joacă la 6 Campionate Mondiale.

Cel mai bun marcator din istoria CM, cu 16 reușite (la egalitate cu Miroslav Klose).

Cele mai multe goluri marcate din afara careului la un Mondial, 6.

Cel mai în vârstă marcator al unui hat-trick la un CM, la 38 de ani și 357 de zile.

Al treilea fotbalist care ajunge la borna a 200 de meciuri pentru națională (după Cristiano Ronaldo și Bater Al-Mutawa).

Al doilea fotbalist care marchează la cinci Cupe Mondiale (primul a fost Cristiano Ronaldo).

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