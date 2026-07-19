Cum îl oprești pe Messi? Marea dezbatere Principala discuție înaintea finalei. Ce spun spaniolii. Concluzia lui Iniesta

Spania - Argentina, finala Mondialului, se învârte în jurul lui Leo Messi. Totul depinde de cum va reuși „La Roja” să-i diminueze influența.

Ce zice Gary Lineker văzând ce a făcut selecționerul Angliei în semifinale. Observația lui Micah Richards.

Ce cred spaniolii Rodri și Pedro Porro înaintea meciului decisiv de la New York (duminică, 22:00). Și sfatul lui Andres Iniesta.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Cum îl oprești pe Leo Messi e o întrebare la care mulți antrenori și analiști s-au gândit de peste douăzeci de ani.

Toate soluțiile anti-Messi au fost testate

Pe hârtie sau pe tablă, s-au făcut o mulțime de încercări. Individual, colectiv, marcaj om la om, dublaj permanent, ținut cu spatele la poartă, departe de careu, izolat, închis de mai mulți adversari, prins în ambuscadă, atacat în cascadă, lovit chiar, agresat.

Toate soluțiile tactice și fizice au fost testate, dar puțini au reușit să-l blocheze, pentru că e imprevizibil. Și pare să aibă antidot la orice capcană întinsă împotriva lui.

Chiar și la 39 de ani și jucând în MLS din 2023, Messi tot e cel mai bun din lume în acest moment Gary Lineker, legendă a Angliei

Talentul său ieșit din comun și o inteligență a jocului extraordinară l-au ajutat de cele mai multe ori să se ridice deasupra tuturor.

Plus o rezistență incredibilă la lovituri. În prima repriză a semifinalei cu Anglia, Harry Kane, care e mult mai înalt și mai puternic decât argentinianul, a intrat în el aproape de mijlocul terenului. Argentinianul a rămas în picioare. A căzut Kane.

Momentul în care Kane și-a pierdut echilibrul după ce a intrat tare la Messi. Foto: Imago

Lineker: „Dacă te retragi, îl aduci pe Messi aproape de poartă. Ține-l departe!”

Înaintea finalei cu Spania, marea dezbatere mondială a fost aceeași: „Ce faci ca să-l oprești?”.

Foști internaționali englezi au discutat la podcastul lui Gary Lineker, The Rest is Football.

193 de goluri a influențat Leo Messi (125 de reușite+68 de assisturi) în 206 selecții la naționala Argentinei

Lineker a spus ce nu ai voie: să repeți greșeala lui Thomas Tuchel, selecționerul insularilor care a trecut la o defensivă în cinci, apărându-se când avea 1-0 cu Argentina. A pierdut, 1-2, în ultimele minute, după două assisturi marca Messi.

„Dacă te retragi, nu faci decât să-l aduci pe Messi aproape de poartă. Ține-l departe!”, a fost sfatul său pentru orice antrenor, și pentru spaniolul Luis de la Fuente.

Toată lumea spune despre Messi: merge, merge, merge. Nu contează cât merge pe teren. Învie când are mingea la picior. Și e important cum gândește. Mereu are în minte cum să găsească spații pentru el și pentru coechipieri Micah Richards, fost internațional englez

Concluzia lui Iniesta: „Este imposibil să-l neutralizezi pe Messi”. Ideea sa

Și Rodri crede la fel ca Lineker. „În primul rând, să-l îndepărtăm de careu.

În al doilea rând, când inevitabil ne vom apăra, trebuie să fim mai aproape de el și să fim mai agresivi. Nu ar fi bine să coborâm prea mult”, a declarat căpitanul iberic la conferința ce a precedat finala de la New York.

Din două atingeri, preluare-șut, după ce a primit o pasă lungă, Messi a înscris la 3-2 în „16-imi”, contra Capului Verde. Foto: Imago

Același Rodri a nuanțat apoi: „În fața unui jucător ca Leo, deseori imprevizibil, trebuie să fii extrem de atent”.

Colegul său Pedro Porro a mers mai departe într-un interviu la Radio Cope: „Cel mai bun fotbalist din toate timpurile. De neoprit”.

8 goluri și 4 assisturi are Messi (39 de ani) la CM 2026 în șapte meciuri. Depășit doar de Kylian Mbappe (10 goluri, 4 pase decisive în 8 partide), care e cu 12 ani mai tânăr

Andres Iniesta, campion mondial în 2010 cu Furia Roja, cel care a marcat golul victoriei în finala contra Olandei (1-0 după prelungiri), și-a avertizat compatrioții la același Radio Cope: „Este imposibil să-l neutralizezi pe Messi”.

Cum ar acționa Iniesta în locul lui De la Fuente? „Va fi mai mult vorba despre ce poate face Spania pentru a răni Argentina prin jocul său, creând ocazii și fiind eficientă atunci când apar”.

Messi este cel mai valoros fotbalist din istorie. La vârsta lui, nici nu mai sunt sigur câți ani are acum, să fie într-o asemenea formă și să fie cel mai bun jucător al Mondialului este incredibil! Rodri, căpitanul Spaniei

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport