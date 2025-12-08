„Messi se bucura pentru noi” Fanii români din galeria lui Inter Miami povestesc pentru GOLAZO.ro cum au trăit finala MLS +22 foto
Leo Messi, fericit, la final, văzut din peluza La Familia Foto: Cristian Săbău
„Messi se bucura pentru noi” Fanii români din galeria lui Inter Miami povestesc pentru GOLAZO.ro cum au trăit finala MLS

Theodor Jumătate
Publicat: 08.12.2025, ora 12:57
Actualizat: 08.12.2025, ora 13:12
  • Leo Messi i-a oferit lui Inter Miami primul trofeu de campioană în Major League Soccer. 
  • 12 româno-americani au văzut finala cu Vancouver Whitecaps din peluza La Familia, în inima galeriei Vice City.

La 38 de ani, Leo Messi a cucerit încă un trofeu, al 47-lea al carierei, cel mai titrat fotbalist al istoriei.

Argentianul i-a oferit lui Inter Miami primul titlu de campioană MLS la șapte ani de la crearea acestei echipe care îl are pe David Beckham printre coproprietari.

„Noi, cei 12 români, suntem parte din galerie. Zici că ești pe Bombonera”

Finala, 3-1 în fața lui Vancouver Whitecaps, a coincis cu retragerea lui Jordi Alba (36) și Sergio Busquets (37), colegii lui Messi în marea Barcelona a anilor 2010.

A fost ultimul meci al Interului pe „Chase Stadium”, în Fort Lauderdale. Florida, înainte de a se muta în 2026 în noua casă, „Freedom Park”.

12 fani româno-americani au văzut această partidă din peluza La Familia, în inima galeriei Vice City, formată în mare parte din argentinieni.

Liderul lor e Cristian Săbău, 52 de ani, sibian stabilit în Florida imediat după Revoluție, profesor de statistică la Miami și prezent aproape meci de meci acasă printre suporterii Vice City.

Cristian Săbău, sâmbătă, selfie în peluza arenei lui Inter Miami, la sărbătoarea titlului Cristian Săbău, sâmbătă, selfie în peluza arenei lui Inter Miami, la sărbătoarea titlului
Cristian Săbău, sâmbătă, selfie în peluza arenei lui Inter Miami, la sărbătoarea titlului

„Noi, cei 12 români, suntem parte din galerie, primiți cu tot sufletul de argentinieni”, a spus profesorul pentru GOLAZO.ro.

„Atâtea jocuri în peluză, la câțiva metri de cel mai mare fotbalist”

„Acesta era meciul așteptat, întreagă peluză era plină la maximum, nu au fost niciodată atât de mulți fani.

Leo Messi, campion în MLS (14).jpg
Leo Messi, campion în MLS (14).jpg

Leo Messi, campion în MLS (1).jpg Leo Messi, campion în MLS (2).jpg Leo Messi, campion în MLS (3).jpg Leo Messi, campion în MLS (4).jpg Leo Messi, campion în MLS (5).jpg
Cu o jumătate de oră înaintea startului, au intrat cei mai pătimași, plus toboșarii, orchestra care cântă fără încetare în timpul partidei, numai ritmuri argentiene, zici că ești pe Bombonera sau Monumental”. Arenele incendiare din Buenos Aires, pe care joacă Boca Juniors și River Plate.

E o onoare să-l văd pe Messi de atâtea ori aici, meci de meci, atât de aproape. Nenumărate jocuri în peluză, la câțiva metri de cel mai mare fotbalist. I-am cântat mereu «La Pulga, quisiera que esto dure para siempre». Aș vrea ca asta să dureze o veșnicie Cristian Săbău, fan româno-american al lui Inter Miami

„Messi ne-a salutat încă o dată. Nu cred, Beckham a dat mâna cu noi!”

La sfârșit, sărbătoarea. „Jucătorii au făcut turul terenului, cu trofeul, iar momentul culminant a fost în fața galeriei, în fața mea, în fața noastră. Aici a fost cea mai mare bucurie”, a povestit Săbău.

„Messi ne-a salutat încă o dată, a câta oară?, De Paul a tăiat plasa porții. A venit și Beckham, nu cred, David a dat mâna cu noi!

Toți jucătorii erau strânși în careu, își făceau poze și cântau cu noi”.

Fanii români la finala MLS a lui Messi

Români la finala lui Messi cu Inter Miami
Români la finala lui Messi cu Inter Miami

Români la finala lui Messi cu Inter Miami Români la finala lui Messi cu Inter Miami Români la finala lui Messi cu Inter Miami Români la finala lui Messi cu Inter Miami Români la finala lui Messi cu Inter Miami
Să-l văd pe Messi în finala MLS Cup, live, a fost o experiență care pur și simplu nu se compară cu nimic. Poți să-l urmărești de mii de ori la TV, poți să-i vezi golurile pe YouTube, dar nimic nu se apropie de senzația când îl vezi live, la câțiva metri, controlând mingea cu o naturalețe aproape ireală. La final, se bucura pentru bucuria noastră, a fanilor Nicolae Vedinaș, fan româno-american al lui Inter Miami

SUA Leo Messi mls sergio busquets jordi alba inter miami
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share