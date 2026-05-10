Messi a pulverizat recordul Ce barieră a atins argentinianul în MLS după alte 3 goluri influențate la Inter Miami

- Leo Messi, alt joc în care și-a survolat adversarii. Inter Miami a învins cu 4-2 la Toronto, după ce a condus cu 4-0.
- Argentinianul, 38 de ani, a înscris un gol și a pasat decisiv de două ori. Ce record a bătut în Major League Soccer.
De când s-a transferat în Statele Unite, totul este mult mai ușor pentru Leo Messi, chiar dacă are 38 de ani. Împlinește 39 pe 24 iunie, în timpul Mondialului.
Messi, încă trei goluri influențate la Inter Miami
Campion MLS în 2025 cu Inter Miami, după Supporters’ Shield în 2024 și Leagues Cup în 2023, continuă să mențină un ritm alert.
Sâmbătă, altă demonstrație: echipa sa a învins cu 4-2 în deplasarea de la Toronto, căpitanul oferind două pase decisive înainte de a puncta el pentru 4-0.
Inter e pe locul doi în Conferința de Est, cu 22 de puncte în 12 etape.
Messi: 100 de goluri în MLS cu 31 de meciuri mai puțin decât Giovinco!
Messi a devenit sâmbătă cel mai rapid jucător care influențează 100 de goluri în istoria Major League Soccer.
- 59 de goluri.
- 41 de assisturi.
- 64 de meciuri.
Cel care deținea recordul era Sebastian Giovinco (Toronto), dar italianul a avut nevoie de 31 de partide în plus pentru a atinge această performanță!
Messi are 87 de goluri și 47 de assisturi în total la Inter Miami
Starul sud-american are până acum 101 partide oficiale în toate competițiile la Inter Miami, cifrele sale fiind amețitoare.
- 87 de goluri.
- 47 de pase decisive.