Poliția a intrat în vestiar Jucătorul naționalei, la un pas de a fi arestat înainte de meciul din preliminariile CM 2026! » Ce s-a întâmplat

  • Un jucător al naționalei din Nicaragua a fost pe punctul de a rata meciul de luni (marți, 05:00 ora României) cu Costa Rica, din preliminariile CM 2026.

Înainte de începerea partidei, poliția din San Jose, capitala statului Costa Rica, a intrat în vestiarul celor din Nicaragua pentru a-l aresta pe jucătorul oaspeților, a cărui identitate nu a fost dezvăluită.

Un jucător din Nicaragua era să fie arestat înaintea meciului cu Costa Rica

Poliția a vrut să-l aresteze pe jucătorul naționalei din Nicaragua pentru că acesta nu plătise pensia alimentară copilului său, potrivit marca.com.

Astfel, sportivul era în pericol să rateze partida cu Costa Rica. Ulterior, șeful Poliției din Costa Rica, Marlon Cubillo, a explicat de ce jucătorul nu a fost arestat într-un final, scrie footboom.com.

„Am primit o cerere de plată a pensiei alimentare alături de un mandat de arestare a unui membru al delegației din Nicaragua”, a declarat Marlon Cubillo. „După ce echipa a fost notificată, plata a fost efectuată și am trimis o informare judecătorului.”

Javier Salinas, directorul echipei naționale a Nicaraguei, a criticat dur faptul că incidentul s-a produs fix înainte de meciul cu Costa Rica.

„Suntem în Costa Rica de mai bine de două zile. De ce au așteptat până acum să dea buzna în vestiar?”, a declarat Salinas. „Este inacceptabil. Vom discuta despre asta cu FIFA și CONCACAF. Sincer, este rușinos.”

În cele din urmă, jucătorul a evoluat în meciul pierdut de Nicaragua. Identitatea lui nu a fost dezvăluită.

Reacția Federației din Nicaragua

Federația de Fotbal din Nicaragua și-a exprimat nemulțumirea față de dorința autorităților de a-l aresta pe jucătorul echipei oaspete. Aceasta a transmis:

„Federația de Fotbal din Nicaragua (FENIFUT) își exprimă cel mai ferm protest în fața autorităților din Republica Costa Rica și în fața Federației Internaționale de Fotbal Asociație (FIFA) pentru incidentul petrecut cu câteva minute înainte de începerea meciului Costa Rica - Nicaragua.

În circumstanțe absolut nepotrivite, autoritățile Forței Publice din Costa Rica, însoțite de reprezentanți ai justiției, au pătruns în vestiar cu câteva momente înainte de începerea meciului pentru a notifica un jucător al echipei naționale a Nicaraguei în legătură cu un proces legal legat de o presupusă pensie alimentară.

Această acțiune, care a inclus prezența a cel puțin nouă agenți de poliție cu intenția de a efectua o reținere, a generat un climat de tensiune, confuzie și instabilitate atât pentru jucătorul în cauză, cât și pentru întreaga echipă.

Dorim să subliniem că echipa națională se află pe teritoriul costarican încă din seara zilei de sâmbătă, iar autoritățile competente au avut cunoștință deplină despre identitatea și locația tuturor jucătorilor timp de trei zile consecutive și chiar au participat la reuniunea de securitate desfășurată în această dimineață chiar pe stadion.

Este, prin urmare, inacceptabil și de nejustificat ca intervenția poliției și a justiției să fi avut loc cu doar câteva minute înainte de începerea angajamentului sportiv, afectând în mod direct concentrarea și performanța echipei naționale”, se regăsește în comunicatul oficial transmis de federația nord-americană.

În partida din grupa C a preliminariilor pentru CM 2026 din America Centrală și de Nord, Costa Rica s-a impus cu scorul de 4-1 în fața Nicaraguei.

Loc/echipăMeciuri jucatePuncte
1. Honduras48
2. Costa Rica46
3. Haiti45
4. Nicaragua41

costa rica nicaragua pensie alimentara politie jucator preliminarii cm 2026
