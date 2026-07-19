Prețurile biletelor pentru finala CM 2026 au atins cote incredibile, fapt care a stârnit furia inclusiv a jucătorilor.

Spania - Argentina se joacă astăzi, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și AntenaPlay.

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Deși stadioanele au fost pline la aproape toate partidele de la acest turneu final, prețurile uriașe ale biletelor i-au pus în dificultate pe mulți dintre suporteri.

Dacă la semifinala Franța - Spania, scor 0-2, cel mai ieftin bilet se învârtea în jurul sumei de 12.000 de dolari, situația nu stă cu mult mai bine la ultimul act.

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Spania - Argentina. Cel mai ieftin bilet pleacă de la 10.000 de dolari

Potrivit agenției SeatGeek, prețul mediu al biletelor pentru finala Cupei Mondiale, achiziționate pe platforma FIFA, este de 12.751 de dolari, depășind prețul mediu de 10.540 de dolari de la Super Bowl 2024, informează The Athletic.

Totodată, prețurile biletelor care mai erau disponibile sâmbătă sunt cuprinse între aproximativ 10.000 și 50.000 de dolari, în funcție de zona și sectorul stadionului.

În urmă cu câteva luni, prețurile stabilite de FIFA pentru finală se învârteau și în intervalul 4.000-6.000 de dolari, însă cele ulterioare, de pe platforma de revânzare, i-au șocat pe suporteri.

Costurile uriașe au stârnit și indignarea atacanului spaniol Borja Iglesias.

Acesta a reacționat printr-un story pe Instagram, unde a postat o fotografie cu harta stadionului și mesajul: „O rușine!”.

Story-ul postat de Borja Iglesias. Foto: captură Instagram

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