Inundații în New York, înainte de Spania - Argentina Au căzut cantități impresionante de precipitații! Ce arată prognoza actualizată pentru marea finală CM 2026
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Campionatul Mondial

Inundații în New York, înainte de Spania - Argentina Au căzut cantități impresionante de precipitații! Ce arată prognoza actualizată pentru marea finală CM 2026

alt-text Publicat: 19.07.2026, ora 17:11
alt-text Actualizat: 19.07.2026, ora 17:16
  • Inundatii puternice în zona metropolitană New York – New Jersey, înaintea marii finale a Campionatului Mondial 2026, dintre Spania și Argentina, programată duminică pe MetLife Stadium din East Rutherford (New Jersey).
  • Finala CM 2026, Spania - Argentina, e programată diseară, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și AntenaPlay.
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Cu doar câteva ore înainte de fluierul de start, au căzut ploi torențiale, care au paralizat traficul, au afectat transportul public și au dat peste cap ultimele pregătiri pentru cel mai așteptat meci al anului.

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Deși vremea extremă a creat probleme serioase în cursul zilei de sâmbătă, organizatorii nu au anunțat nicio modificare a programului finalei, iar meteorologii estimează că frontul atmosferic se va îndepărta până la ora meciului.

New York, sub ape înaintea finalei CM 2026

Autoritățile americane au emis avertizări de tip Flash Flood Warning, după ce în doar câteva ore au căzut cantități impresionante de precipitații.

Mai multe cartiere din Manhattan, Brooklyn, Queens și Bronx au fost afectate de inundații, iar numeroase străzi și pasaje au devenit impracticabile, scrie apnews.com.

Ploile au perturbat și transportul în regiune. Mai multe linii de metrou au fost afectate, traficul rutier s-a desfășurat cu dificultate, iar aeroporturile JFK, LaGuardia și Newark au înregistrat întârzieri și anulări de zboruri.

Autoritățile le-au recomandat locuitorilor să evite deplasările care nu sunt absolut necesare.

Joe Hart, fost internațional englez, acum analist sportiv, a fost surprins de ploile torențiale:

Furtuna a dat peste cap pregătirea finalistelor

Condițiile meteo au afectat inclusiv ultimele antrenamente ale celor două reprezentative.

Naționala Spaniei și-a anulat complet ședința oficială de pregătire, după ce furtunile și descărcările electrice au activat protocoalele de siguranță din Statele Unite. Jucătorii lui Luis de la Fuente au efectuat doar exerciții ușoare în spații acoperite.

Nici Argentina nu a scăpat de probleme. Campioana mondială en titre și-a început antrenamentul cu aproximativ 45 de minute întârziere, după ce furtuna a traversat baza de pregătire din Morristown, New Jersey.

După fum, inundații

Vremea capricioasă vine după câteva zile în care organizatorii au fost preocupați de un alt fenomen extrem: fumul provenit din incendiile de vegetație din Canada.

În prima parte a săptămânii, calitatea aerului în zona New York a fost afectată semnificativ, iar autoritățile au emis avertizări pentru populație.

Paradoxul face ca furtuna care care a provocat inundațiile a contribuit, în același timp, la dispersarea norului de fum, iar meteorologii estimează că la ora finalei condițiile de joc vor fi mult mai bune decât se anticipa inițial.

Peste 80.000 de spectatori sunt așteptați la MetLife Stadium, la finala CM 2026

În ciuda problemelor provocate de vreme, atmosfera din New York rămâne una de sărbătoare.

Mii de suporteri ai Argentinei și Spaniei au ocupat încă de dimineață Times Square și principalele zone turistice ale orașului, înainte de a se deplasa spre MetLife Stadium, unde sunt așteptați peste 80.000 de spectatori.

Potrivit prognozelor actualizate, la ora de start a finalei sunt așteptate temperaturi de aproximativ 27 de grade Celsius, umiditate în scădere și doar un risc redus de precipitații.

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