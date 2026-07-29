Lewis Hamilton (41 de ani / Ferrari) a ratat o șansă importantă de a se apropia de Kimi Antonelli (19 ani / Mercedes), liderul clasamentului din Formula 1, după ce a fost sancționat în Marele Premiu al Ungariei.

Britanicul a ajuns la 5 penalizări în ultimele 6 curse din Formula 1.

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Cursa de pe Hungaroring a fost câștigată de Lando Norris, campionul mondial en-titre. Kimi Antonelli a încheiat pe locul al treilea, iar Hamilton a trebuit să se mulțumească cu poziția a cincea.

Lewis Hamilton, ținta comisarilor. A fost sancționat de două ori în Ungaria

În urma rezultatului din Marele Premiu al Ungariei, Lewis Hamilton s-a ales cu 10 puncte. Pilotul Ferrari se află la 50 de puncte în spatele lui Antonelli, liderul ierarhiei generale.

Șansele lui Hamilton de a se apropia de italian au fost spulberate în finalul cursei de duminică, atunci când a primit o penalizare de cinci secunde din cauză că a depășit limita de viteză pe linia boxelor.

Britanicul a depășit viteza maximă admisă cu doar 0,1 km/h și nu a fost iertat de comisari. A fost a doua sancțiune primită de Hamilton în weekendul din Ungaria, conform marca.com.

Pilotul de la Ferrari fusese deja penalizat cu trei poziții pe grila de start pentru că l-a incomodat pe Oscar Piastri (McLaren) în calificări. Astfel, în loc să plece de pe locul al doilea, a fost nevoit să înceapă cursa de pe poziția a cincea.

De fiecare dată când le ofer ocazia acestor comisari, profită imediat ca să mă penalizeze. Lewis Hamilton, către inginerul Ferrari

Nu este pentru prima dată când Hamilton a fost ținta comisarilor în acest sezon. În MP al Belgiei, britanicul a fost sancționat după contactul cu George Russell (Mercedes) din primul tur, iar la Monaco a primit tot o penalizare de cinci secunde pentru depășirea vitezei maxime pe linia boxelor.

A primit aceeași penalizare și la Silverstone din cauză că a pornit în cursă mai devreme decât era permis.

5 penalizări în ultimele 6 curse a primit Lewis Hamilton

„În ultimele curse am pierdut multe puncte. Totuși, sunt în continuare pe locul al doilea în clasament, sezonul este încă lung și vor mai exista multe oportunități până la final”, a declarat Hamilton.

Care este limita de viteză în zona boxelor?

În sezonul 2026, limita de viteză în zona boxelor este de 80 km/h. Cu toate acestea, există și excepții.

La anumite curse, limita este redusă la 60 km/h, cum ar fi în MP de la Monaco, acolo unde spațiul din zona boxelor este foarte îngust și aglomerat, conform formula1.com.

Dacă un pilot depășește limita de viteză în timpul antrenamentelor sau al calificărilor, echipa este amendată cu 100 de euro pentru fiecare km/h peste limită, până la un maximum de 1.000 de euro.

În timpul cursei, sancțiunea standard este o penalizare de cinci secunde. Comisarii au însă posibilitatea de a impune sancțiuni mai severe dacă constată că pilotul a depășit în mod semnificativ limita de viteză pentru a obține un avantaj.

Clasamentul general al piloților din Formula 1

Kimi Antonelli (Mercedes) 219 puncte Lewis Hamilton (Ferrari) 169 George Russell (Mercedes) 160 Charles Leclerc (Ferrari) 138 Lando Norris (McLaren) 129 Max Verstappen (RedBull) 109 Oscar Piastri (McLaren) 92 Isack Hadjar (RedBull) 68 Liam Lawson (Racing Bulls) 43 Pierre Gasly (Alpine) 42

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