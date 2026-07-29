Râde de Auda Mihai Stoica nu le dă șanse letonilor în retur: „Ăia sunt slabi, niște bezmetici. Suntem mult superiori, n-au cum să scape”

Mihai Stoica (61 de ani) și fundașul Joyskim Dawa (30 de ani) sunt încrezători că FCSB poate trece de Auda și să obțină calificarea în turul 3 preliminar din Conference League.

Auda - FCSB se va juca joi, de la ora 19:00, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Voyo.

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Mihai Stoica consideră că FCSB are valoarea necesară pentru a trece fără probleme de formația din Letonia în manșa retur.

Totuși, oficialul roș-albaștrilor i-a avertizat pe jucători: erorile din tur trebuie să dispară!

Auda - FCSB. Mihai Stoica: „Nu cred că nu putem să nu ne calificăm”

Mihai Stoica a criticat încă o dată arbitrajul din Ghencea, fiind nemulțumit de faptul că FCSB nu a primit două penalty-uri clare.

„Nu cred că nu putem să nu ne calificăm, că suntem mult superiori. Ce a fost în tur nu e relevant. A fost ireal ce s-a întâmplat cu 2 penalty-uri atât de clare, goluri neregulamentare, ratări peste ratări, un teren înfiorător. Astea au condus la rezultatul ăsta neverosimil, dar urmează a doua jumătate.

Ei sunt o echipă care poate să pună probleme, știam, am tratat foarte serios. Lucian Filip a fost la cel mai important meci al lor. Nu a fost nicio surpriză, dar s-a întâmplat ce s-a întâmplat.

Din cauza accidentărilor și a «nerevenirilor» a trebuit să jucăm cu doi fotbaliști care abia veniseră ca titulari și să terminăm cu un «11» care nu ar fi existat dacă aveam toți jucătorii valizi.

Asta s-a întâmplat în tur, nu cred că poate să fie o nenorocire așa mare și în retur. Eu cred că suntem mult mai buni, aşa văd eu, plus ocaziile pe care le-am văzut în tur.

Pe un teren bun cred că suntem alţii. Cu FC Argeş (n..r scor 2-0) ne-am făcut treaba, după am jucat cinic, aşa cum am făcut-o şi la Miercurea Ciuc (n.r. cu Csikszereda, scor 2-0)”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Oficialul roș-albaștrilor a avut numai cuvinte de laudă la adresa antrenorului Marius Baciu

„Mă bucur când antrenorii gândesc cum o fac şi eu. Nu mă interesează spectacolul, ci rezultatul. Avem antrenori care lucrează mai bine defensiv acum, asta e părerea mea.

Marius Baciu demonstrează că ştie să lucreze în echipă şi e extrem de important. Nu-mi plac antrenorii care pe bancă «vorbesc doar eu, nu ai voie să vorbeşti», că am avut astfel de antrenori”.

Ştie fotbal, chiar dacă nu a lucrat la nivelul ăsta, s-a mulat foarte repede şi faptul că a jucat în Franţa şi ştie franceză e extrem de important, că avem mulţi vorbitori de franceză. Mihai Stoica, despre antrenorul Marius Baciu

Mihai Stoica a explicat de ce crede că Auda nu le va pune probleme roș-albaștrilor în retur.

„Totul e mai bine acum decât săptămâna trecută. Dacă eliminăm greşelile, ne calificăm. Nu-mi vine să cred că vom mai comite greşelile din tur.

Ăia sunt slabi, ce să mai vorbim? Ce viteză? Hai, mă, nişte bezmetici. Ne-am surprins cu prostii mari, dar nu cred că se pot întâmpla din nou ”.

Mihai Stoica: „Aşa ceva n-am văzut şi nu înţeleg de ce”

Oficialul FCSB nu înțelege nici acum de ce echipa lui Marius Baciu nu a primit un penalty clar în duelul din tur cu Auda, atunci când Daniel Bîrligea a fost călcat pe gleznă la ultima fază a meciului.

„Ce a fost la meciul tur, la nivel de arbitraj, nu a fost de când sunt eu. Dawa primeşte cartonaș galben fără să facă un fault de galben, nu bagă piciorul să nu-l ia pe al doilea.

E fault evident la Bîrligea înainte de golul doi al lor. Penalty la Octavian Popescu clar şi nu dă, penalty la Bîrligea de 3-3 şi nu dă. Au dat pasă la portar, până şi asta.

Aşa ceva n-am văzut şi nu înţeleg de ce. Faultul la Bîrligea e de roşu, că-l calcă pe gleznă intenţionat, aproape să-i rupă piciorul. Nu cred că se pot întâmpla şi în tur. De ce au fost şase greşeli oribile în favoarea adversarilor?

Ăla n-a fost arbitraj slab, ci ostil, că toate au fost decizii contra noastră. Nu e arbitru slab, că-l ştim, dar la Bîrligea nu poţi ignora aşa ceva, că a pârâit piciorul”.

Nu văd echipa aia să se baricadeze, să facă densitate, ci iese şi joacă fotbal. Are nişte fundaşi centrali, i-ai văzut, că nu au cum să scape. Mihai Stoica, președinte CA de la FCSB

Dacă va trece de Auda, FCSB va da peste învingătoarea dintre Aluminij și Dinamo City, care au remizat în tur, 1-1.

Joyskim Dawa, despre Auda: „Nu cred că este la nivelul nostru”

Fundașul celor de la FCSB, Joyskim Dawa, e și el încrezător că roș-albaștrii pot trece de Auda și vor obține calificarea în turul 3 preliminar din Conference League.

„În primul rând, am fost concentrați pe meciul din campionat (n.r. cu Csikszereda, 2-0). Am câștigat, am jucat bine, iar pentru încrederea noastră este foarte important.

Chiar dacă Auda a câștigat în tur, nu cred că este la nivelul nostru. Suntem un colectiv mult mai bun. În primul meci a fost noroc, pur și simplu noroc.

Nu vreau să vorbesc despre arbitraj. Și gazonul a fost rău, dar nu vreau să găsesc scuze. În fotbal sunt arbitri slabi și terenuri slabe, însă noi avem calitatea să jucăm pe orice suprafață”, a spus Dawa, conform sport.ro.

Stoperul camerunez spune că a învățat din greșelile din meciul tur și a explicat ce trebuie să facă FCSB pentru a se impune în fața echipei din Letonia.

„Cheia este să fim concentrați, calmi și răbdători. Trebuie să marcăm și să nu primim gol. Am învățat din meciul tur că trebuie să fim atenți până la final.

Am primit gol în ultimul minut, poate pentru că ne-am concentrat prea mult să marcăm și am uitat să ne apărăm”.

La al doilea gol (n.r. marcat de Auda) puteam să fac mai mult. Și portarul putea, și toată echipa putea să arate mai bine. Dar trebuie să uităm trecutul și să ne concentrăm pe ceea ce urmează. Joyskim Dawa, fundaș FCSB

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