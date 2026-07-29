 „E singurul care n-a progresat deloc” Fotbalistul de la Universitatea Craiova e aspru criticat de Panduru: „Cel mai slab” +11 foto
Foto: Sport Pictures
Superliga

„E singurul care n-a progresat deloc” Fotbalistul de la Universitatea Craiova e aspru criticat de Panduru: „Cel mai slab”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 29.07.2026, ora 10:24
alt-text Actualizat: 29.07.2026, ora 10:24
  • Fostul internațional Basarab Panduru (56 de ani) l-a criticat dur pe Juraj Badelj (22 de ani), fundașul echipei Universitatea Craiova, după prestația sa dezamăgitoare din meciul cu Dinamo, pierdut de olteni cu 1-5.
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Titularizat de Filipe Coelho în partida din etapa #2 a Ligii 1, Badelj a fost eliminat în finalul primei reprize de pe „Arcul de Triumf” pentru un fault comis asupra lui Musi din postura de ultim apărător.

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Basarab Panduru, despre Badelj: „E singurul care nu a progresat deloc”

Basarab Panduru l-a pus la zid pe Juraj Badelj și susține că fundașul croat nu a progresat deloc în cei trei ani și jumătate petrecuți în Bănie.

Nu te miră că Juraj Badelj a venit de foarte tânăr la echipă şi e singurul care nu a progresat deloc, din contră, e cel mai slab?!

Şi uite ce fizic are. Acum, că s-a întâmplat din cauza lui, din cauza altora... Eu zic că are şi el o vină ca are 3 ani deja”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro.

FOTO. Eliminarea lui Juraj Badelj din Dinamo - Craiova 5-1

Dinamo - Craiova. Roșu primit de Badelj (3).jpg
Dinamo - Craiova. Roșu primit de Badelj (3).jpg

Galerie foto (11 imagini)

Dinamo - Craiova. Roșu primit de Badelj (1).jpg Dinamo - Craiova. Roșu primit de Badelj (2).jpg Dinamo - Craiova. Roșu primit de Badelj (3).jpg Dinamo - Craiova. Roșu primit de Badelj (4).jpg Dinamo - Craiova. Roșu primit de Badelj (5).jpg
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Juraj Badelj a fost transferat de campioana României în ianuarie 2023, de la NK Rudes, în schimbul sumei de 200.000 de euro.

În cei trei ani și jumătate petrecuți în tricoul oltenilor, fundașul croat a jucat 75 de meciuri, reușind să înscrie un singur gol și să ofere o pasă decisivă.

850.000 de euro
este cota de piață a lui Juraj Badelj, conform Transfermarkt

Pentru Universitatea Craiova urmează returul cu Levski Sofia, de astăzi, de la ora 20:30. Meciul din turul doi preliminar al Ligii Campionilor va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Juraj Badelj ar putea pleca de la Craiova

În afară de plecarea lui Darius Fălcușan, care va fi împrumutat la Concordia Chiajna, Craiova ar urma să se despartă și de Juraj Badelj, conform fanatik.ro.

Decizia conducerii a venit imediat după umilința din meciul cu Dinamo, 1-5, când stoperul croat a fost eliminat înainte de pauză.

Badelj mai are contract un an cu formația din Bănie.

VIDEO. Golul marcat de Pascual în Dinamo - Craiova 5-1

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