Cum vor să-l convingă pe Ziyech Ce sumă ar pregăti CFR Cluj pentru un nou transfer spectaculos, după cel al lui Kurt Zouma

CFR Cluj încearcă să realizeze transferul lui Hakim Ziyech (32 de ani), fostul mijlocaș al lui Chelsea și Ajax, și pentru asta ar fi gata să ofere un salariu consistent.

Fotbalistul este liber de contract după despărțirea de formația qatareză Al-Duhail și s-ar afla în negocieri avansate cu gruparea condusă de Ioan Varga.

Ce sumă ar pregăti CFR Cluj pentru transferul lui Ziyech

Transferul este intermediat de Mikael Silvestre, fost internațional francez și actual consultant al clubului clujean.

Silvestre a avut un rol esențial și în aducerea celorlalte vedete sosite în această toamnă la Cluj, precum Kurt Zouma, Islam Slimani și Marcus Coco.

CFR Cluj i-ar fi propus mijlocașului ofensiv un contract valabil până la finalul sezonului, cu un salariu de 50.000 de euro pe lună, la care s-ar adăuga bonusuri de performanță, conform gsp.ro.

600.000 de euro anual aceasta ar fi suma cu care CFR Cluj încearcă să-l convingă pe Hakim Ziyech

Ziyech ar fi cerut un termen de gândire până marți, 7 octombrie, fiind reticent pentru că nu cunoaște campionatul.

În prezent, jucătorul se antrenează individual la Amsterdam, orașul în care locuiește.

Pentru a face loc unui jucător cu experiența lui Ziyech, conducerea ardelenilor analizează varianta renunțării la mai mulți fotbaliști care nu au confirmat în actuala stagiune.

Printre aceștia se numără atacantul Mohamed Badamosi, remunerat cu 25.000 de euro lunar, conform sursei citate.

Realizările lui Ziyech

Hakim Ziyech are un palmares important. A evoluat pentru Ajax, echipă cu care a câștigat titlul în 2018 și 2020, iar în 2020 Chelsea plătea 40 de milioane de euro pentru transferul său.

Pentru formația din Anglia a bifat 107 meciuri, în care a marcat 14 goluri și a oferit 13 pase de gol. A cucerit Champions League în sezonul 2020-2021, alături de Kurt Zouma.

Înainte să ajungă în Qatar, Ziyech a jucat două sezoane pentru Galatasaray, unde a adunat 34 de partide și 8 goluri, reușind să câștige de două ori titlul în Turcia.

La nivel internațional, mijlocașul marocan a adunat 65 de selecții și 25 de goluri pentru naționala Marocului și a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei la Cupa Mondială 2022, deși a marcat un singur gol, în victoria cu Canada (2-1), în grupe.

Atunci, Marocul a ajuns în semifinale și a disputat finala mică, pe care a pierdut-o cu 1-2 în fața Croației.

Ce urmează pentru CFR Cluj

CFR Cluj ocupă locul 12 în clasamentul Superligii, cu 12 puncte acumulate în 11 partide.

În etapa #12 din Superliga, formația pregătită de Andrea Mandorlini a obținut o victorie importantă, 2-1 cu Hermannstadt, a doua obținută în actualul sezon.

Următoarele trei meciuri ale CFR-ului:

16 octombrie: Csikszereda – CFR Cluj

20 octombrie: Petrolul – CFR Cluj

25 octombrie: CFR Cluj – Farul

