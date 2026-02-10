„Au fost mutate cu mare atenție” VIDEO+FOTO Imagini de ultimă oră de pe șantierul din Ștefan cel Mare: ce s-a întâmplat azi pe „Dinamo” +9 foto
Statuile din Parcul Dinamo au fost relocate. FOTO CS Dinamo Facebook
„Au fost mutate cu mare atenție” VIDEO+FOTO Imagini de ultimă oră de pe șantierul din Ștefan cel Mare: ce s-a întâmplat azi pe „Dinamo”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 10.02.2026, ora 18:03
alt-text Actualizat: 10.02.2026, ora 18:05
  • Lucrările de demolare la arena din Ștefan cel Mare continuă, iar extinderea acestora înseamnă relocarea statuilor din complex

Azi a avut loc această operațiune, care presupune mutarea acestora, până la terminarea lucrărilor.

VIDEO Statuile din Complexul Dinamo au fost relocate

Statuile din Parcul Dinamo au fost relocate. FOTO CS Dinamo Facebook
Statuile din Parcul Dinamo au fost relocate. FOTO CS Dinamo Facebook

Statuile din Parcul Dinamo au fost relocate. FOTO CS Dinamo Facebook Statuile din Parcul Dinamo au fost relocate. FOTO CS Dinamo Facebook Statuile din Parcul Dinamo au fost relocate. FOTO CS Dinamo Facebook Statuile din Parcul Dinamo au fost relocate. FOTO CS Dinamo Facebook Statuile din Parcul Dinamo au fost relocate. FOTO CS Dinamo Facebook
+9 Foto
Clubul sportiv a postat și un video în care se poate vedea procesul de ridicare și transportare a statuilor:

„Monumentele dedicate lui Ivan Patzaichin și Cătălin Hîldan au fost mutate astăzi cu mare atenție de constructori.

Legendele vor privi în următorii doi ani, una lângă cealaltă, cum noul stadion va prinde viață. Când totul se va finaliza, statuile vor fi recondiționate și mai apoi așezate în locuri ce vor defini noua imagine a complexului sportiv DINAMO”,

Hîldan în dreptul peluzei?

Soclul marelui sportiv Ivan Patzaichin, Discobolul, statuia lui Cătălin Hîldan și celelalte repere ale memoriei dinamoviste vor fi mutate pe platoul din fața sălii de gimnastică, unde vor rămâne pe toată durata lucrărilor.

Există inclusiv posibilitatea ca statuia „Unicului Căpitan” să primească un loc definitiv de mare vizibilitate în noul complex: în fața peluzei care îi poartă numele, pe stadionul reconstruit.

Facilitățile noului stadion „Dinamo”, de 117 milioane de euro

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.
Stadion Dinamo - macheta. FOTO FB (1).jpg
Stadion Dinamo - macheta. FOTO FB (1).jpg

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
+24 Foto
STADION cs dinamo Ivan Patzaichin Catalin Hildan Stefan Cel Mare statui
