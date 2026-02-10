„Au fost mutate cu mare atenție” VIDEO+FOTO Imagini de ultimă oră de pe șantierul din Ștefan cel Mare: ce s-a întâmplat azi pe „Dinamo”

Lucrările de demolare la arena din Ștefan cel Mare continuă, iar extinderea acestora înseamnă relocarea statuilor din complex

Azi a avut loc această operațiune, care presupune mutarea acestora, până la terminarea lucrărilor.

VIDEO Statuile din Complexul Dinamo au fost relocate

Clubul sportiv a postat și un video în care se poate vedea procesul de ridicare și transportare a statuilor:

„Monumentele dedicate lui Ivan Patzaichin și Cătălin Hîldan au fost mutate astăzi cu mare atenție de constructori.

Legendele vor privi în următorii doi ani, una lângă cealaltă, cum noul stadion va prinde viață. Când totul se va finaliza, statuile vor fi recondiționate și mai apoi așezate în locuri ce vor defini noua imagine a complexului sportiv DINAMO”,

Hîldan în dreptul peluzei?

Soclul marelui sportiv Ivan Patzaichin, Discobolul, statuia lui Cătălin Hîldan și celelalte repere ale memoriei dinamoviste vor fi mutate pe platoul din fața sălii de gimnastică, unde vor rămâne pe toată durata lucrărilor.

Există inclusiv posibilitatea ca statuia „Unicului Căpitan” să primească un loc definitiv de mare vizibilitate în noul complex: în fața peluzei care îi poartă numele, pe stadionul reconstruit.

Facilitățile noului stadion „Dinamo”, de 117 milioane de euro

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

