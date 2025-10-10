Gafă de neînțeles Portarul Libiei a dat pe lângă minge, în partida din preliminariile CM 2026 +6 foto
Campionatul Mondial

10.10.2025, ora 13:36
  • O fază de cascadorii râsului a avut loc în partida Libia - Capul Verde, scor 3-3, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, zona africană.

În minutul 76, la scorul de 3-1 pentru gazde, Capul Verde a reintrat în joc, după o gafă colosală a portarului advers.

Gafă uriașă în partida Libia - Capul Verde 3-3

Concret, Sidny Cabral (23 de ani), fotbalist care evoluează în Portugalia, la Estrela, a încercat să-și lanseze un coechipier în adâncime, cu o pasă lungă din apropierea cercului de la mijlocul terenului.

Ceea ce părea o minge de antrenament pentru Murad Al Wuheeshi (28 de ani), portarul Libiei, s-a transformat într-o fază de „Cascadorii râsului”.

Goalkeeperul s-a aplecat pentru a prinde mingea, dar balonul s-a strecurat printre picioarele sale și a intrat în poartă.

Imediat cum și-a dat seama de gafa făcută, Al Wuheeshi și-a pus mâinile în cap, moment în care mai mulți coechiperi s-au dus să-l îmbărbăteze.

Până la final, Capul Verde a mai marcat de două ori, dar doar un gol a contat pe tabelă. Reușita din minutul 90+6 a fost anulată pe motiv de ofsaid.

Capul Verde, aproape de istorie

Capul Verde, o națiune cu o suprafață de doar 4.000 km², este la un pas de calificarea la Cupa Mondială, după remiza din Libia.

Selecționata unde evoluează și Joao Paulo, mijlocașul de la Oțelul Galați, se află pe primul loc în grupa D, cu 20 puncte acumulate. Pe locul secund este Camerun, cu 18 puncte.

Calificarea se va juca luni, în ultima etapă, atunci când Capul Verde întâlnește Eswatini, ultima clasată din grupă, în timp ce Camerun va juca cu Angola.

Victoria este obligatorie, pentru că rivalii camerunezi au un golaveraj net superior, +12, față de +5, și ar fi avantajați la egalitate de puncte.

Echipele calificate până acum la Campionatul Mondial

20 de echipe au reușit să obțină calificarea la turneul final de anul viitor:

  • America de Nord: Mexic, Canada și SUA (gazde);
  • Oceania: Noua Zeelandă;
  • Africa: Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria;
  • Asia: Australia, Iran, Japonia, Coreea de Sud, Iordania, Uzbekistan;
  • America de Sud: Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.

Până acum, din Europa nu s-a calificat matematic nicio echipă națională.

