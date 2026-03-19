Continuă coșmarul la Dinamo „Câinii” au pierdut și derby-ul cu Craiova și au ajuns la 5 eșecuri consecutive

Dinamo - U Craiova 0-1. Formația lui Zeljko Kopic nu a reușit să scoată nici măcar un egal, după o repriză întreagă jucată în superioritate numerică.

Dinamo a început în forță derby-ul cu oltenii lui Coelho, bifând două mari ocazii în interval de două minute, însă nici Musi, nici Armstrong nu au reușit să-l învingă pe Isenko.

Craiova a oferit o replică imediat prin Etim, care a reluat foarte aproape de bara porții lui Epassy.

După o serie de conflicte între cele două tabere, același Etim a deschis scorul, în minutul 45+2, după o combinație perfectă cu Baiaram, șutând apoi în partea de sus a porții.

Bucuria oltenilor a fost oprită după doar 3 minute, când căpitanul Nicușor Bancu a văzut cartonașul roșu chiar înaintea pauzei.

În partea secundă, Dinamo a forțat egalarea, Kopic a schimbat constant, însă „câinii” nu au reușit să găsească drumul spre gol nici în repriza a doua, cu un om în plus.

Tarbă și Teles au mai ratat apoi câte o ocazie mare de pentru fiecare parte, jucătorul oltenilor ratând chiar cu poarta goală.

Oltenii au reușit să conserve rezultatul până la final, în timp ce „alb-roșiii” au ajuns la 5 eșecuri consecutive în Liga 1.

Final de meci.

Min. 89 - Șansă colosală pentru Teles, care nu reușește să trimită în poarta goală, Ikoko reușind să respingă de pe linia porții.

Min. 85 - Ocazie imensă pentru Tarbă. Șutul acestuia din interiorul careului este respins cu eforturi mari de Popescu.

Min. 82 - Rus, Teles și Ikoko, avertizați și ei cu cartonaș galben.

Min. 82 - Galben pentru Pop.

Min. 81 - Iese Gnahore, intră Caragea.

Min. 75 - Iese Opruț, intră Tarbă.

Min. 72 - Ocazie mare pentru Pop. Atacantul reia cu capul din 6 metri, după centrarea lui Cîrjan, însă mingea trece mult pe lângă poarta lui Popescu.

Min. 68 - Iese Etim, intră Teles.

Min. 62 - Iese Băluță, intră Cicâldău.

Min. 58 - Galben pentru Băluță.

Min. 55 - Trei schimbări la Dinamo. Ies Sivis, Musi și Mărginean, intră Ikoko, Mazilu și Pop.

Min. 53 - Galben pentru Sivis.

Min. 46 - Începe repriza secundă. Ies Isenko și Baiaram, intră Popescu și Ștefan, în tabăra oltenilor.

Pauză pe Arena Națională.

Min. 45+5 - Bancu vede cartonașul roșu, după un fault imprudent asupra lui Sivis.

Min. 45+2 - Gol Craiova! Etim scapă spre poarta lui Epassy după o combinație cu Baiaram și îl învinge pe portar cu un șut plasat perfect în partea de sus a porții.

Min. 45 - Galben pentru Gnahore.

Min. 44 - Galben pentru Boateng.

Min. 42 - Un conflict a izbucnit între băncile celor două echipe, după ce Boateng l-a lovit pe Etim, aflat în cădere, după un duel tot între cei doi, la marginea terenului. Antrenorul cu portarii al oltenilor, Daniel Tudor, a văzut cartonașul roșu.

Min. 22 - Etim ratează o ocazie colosală! Atacantul Craiova a reluat din prima, din 10 metri, însă șutul său cu piciorul stâng trece extrem de aproape de poarta lui Epassy.

Min. 15 - Musi primește o pasă în colțul careului, își așază mingea pe dreptul și șutează în forță la colțul lung, însă Isenko intervine din nou impecabil.

Min. 13 - Ocazie imensă pentru Dinamo! Armstrong reia din 6 metri cu capul, după o centrare perfectă a lui Mărginean, însă Isenko respinge incredibil.

Min. 1 - A început partida.

Echipele de start:

Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Musi, Soro, Armstrong

Zeljko Kopic U Craiova: Isenko - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Mekvabishvili, Matei, Băluță, Bancu - Etim, Baiaram

Filipe Coelho Arbitru : Horațiu Feșnic, Asistenți : Valentin Avram, Alexandru Cerei, VAR : Florin Andrei, AVAR : Romică Bîrdeș

După patru înfrângeri consecutive înregistrate în campionat, forma slabă a lui Dinamo se vede și în numărul de bilete vândute pentru meciul cu U Craiova.

Cu o zi înainte de meci, Dinamo a vândut aproximativ 4.500 de bilete pentru partida de pe Arena Națională, conform gsp.ro. Acest număr este mult sub media de 12.000 de spectatori a „câinilor”.

Înaintea duelului direct, U Craiova se află pe locul 3 în play-off, cu 30 de puncte, în timp ce Dinamo este pe ultima poziție, cu 26 de puncte.

Dinamo - U Craiova. Zeljko Kopic: „Avem o energie bună”

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre partida cu Universitatea Craiova.

„Atmosfera de la echipă este bună. Unii dintre jucătorii noștri s-au recuperat, Boateng și Mărginean se simt mai bine. Vom vedea ce decizii vom lua în privința lor pentru meciul de mâine (n.r. - joi), dar au început să se antreneze alături de echipă.

Pușcaș își continuă progresul prin antrenamente individuale alături de staff. Toți ceilalți jucători sunt în regulă și suntem pregătiți pentru meciul de mâine (n.r. joi).

Avem modul nostru de a face lucrurile, iar jucătorii înțeleg situația. Sunt complet conectați și avem o energie bună”, a declarat Kopic la conferința premergătoare meciului.

Știm că au ambiții foarte mari în acest sezon. Sunt una dintre cele patru echipe rămase în Cupă. Vom juca împotriva lor în semifinale și au obiective importante și în campionat. Zeljko Kopic, despre Universitatea Craiova

Întrebat dacă disputarea partidei pe Arena Națională constituie un avantaj pentru Dinamo, Kopic a răspuns:

„Pentru mine, da. Spun mereu că ne simțim bine pe Arcul de Triumf, dar nu se poate compara calitatea gazonului.

Vom vedea cum se prezintă acum Arena Națională, pentru că a fost afectată și de vreme și de numărul mare de meciuri. Dar, pentru mine, este mult mai bine să jucăm acolo”.

Dinamo - U Craiova. Filipe Coelho: „O să fie o provocare mare”

Filipe Coelho, antrenorul Craiovei, a prefațat partida cu Dinamo, din etapa secundă din play-off.

„Un meci important și dificil, bineînțeles. O echipă împotriva căreia deja am mai jucat, știm că trebuie să fim la cel mai bun nivel ca să câștigăm cele trei puncte. O să fie o provocare mare pentru noi, încercăm să câștigăm aceste puncte.

Toate meciurile sunt diferite, ne cunosc foarte bine. Cred că avem echipe cu tipare similare, echipe cărora le place să aibă mingea, să încerce să controleze meciul.

Cred că detaliile pot face diferența, mă aștept și sper să fie un meci foarte bun, cu două echipe foarte bune”, a spus Filipe Coelho la conferința premergătoare meciului.

Cred că una dintre tacticile mele este să fim echilibrați din cauza faptului că am pierdut ultimul meci (n.r. - 0-1 cu FC Argeș). Nu cred că ar trebui să ne panicăm, ar trebui să ne îmbunătățim, ar trebui să învățăm din ce s-a întâmplat. Filipe Coelho

Informații interesante despre Dinamo - U Craiova

14 victorii a reușit Dinamo în acest sezon, dintre care 10 au fost la limită.

1 februarie 2026, Farul - Universitatea Craiova 4-1: a fost singura înfrângere suferită de olteni în precedentele nouă deplasări din SuperLigă, în rest patru succese și patru rezultate de egalitate.

13 goluri au marcat bucureștenii după minutul 75, cele mai multe dintre toate competitoarele.

Craiovenii au încheiat runda precedentă cu cel mai bun atac din campionat, 53 de goluri înscrise, dintre care 39 din acțiune (cele mai multe).

Ambele echipe au strâns în ediția curentă câte 12 partide fără gol încasat.

Dinamo este formația cu cea mai bună posesie din primele 31 de runde - 60 % (Univ. Craiova - 59,5 %).

Pe spațiul porții grupării din Bănie s-au tras cele mai puține șuturi în stagiunea în curs, doar 84 (Dinamo - 104).

Raul Opruț este singurul jucător din cele două loturi care a evoluat în toate cele 31 de etape din ediția actuală.

După anul 2014, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 26 ori, de patru ori au învins bucureştenii, de 13 ori au câştigat oltenii, iar alte nouă partide s-au terminat la egalitate.

Ultimul meci în SuperLigă fără gol marcat: 19 martie 2017, cu roş-albii în postura de gazde.

24 august 2024, Dinamo - Universitatea Craiova 2-1: este singurul succes reușit de bucureșteni în ultimele 14 dispute directe din campionat, interval în care alb-albaștrii s-au impus de 10 ori.

Cea mai recentă confruntare din prima ligă: 9 septembrie 2026, Dinamo - Universitatea Craiova 1-1 (Alberto Soro / Assad Al-Hamlawi), conform lpf.ro.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 Rapid 1 31 2 U Cluj 1 30 3 U Craiova 1 30 4 FC Argeș 1 28 5 CFR Cluj 1 27* 6 Dinamo 1 26 *️ - beneficiază de rotunjire *️ - beneficiază de rotunjire

