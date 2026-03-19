Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Continuă coșmarul la Dinamo „Câinii" au pierdut și derby-ul cu Craiova și au ajuns la 5 eșecuri consecutive

alt-text George Neagu , Ștefan Neda , Vlad Nedelea , Raed Krishan (foto) , Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 19.03.2026, ora 12:15
alt-text Actualizat: 19.03.2026, ora 22:53
  • Dinamo - U Craiova 0-1. Formația lui Zeljko Kopic nu a reușit să scoată nici măcar un egal, după o repriză întreagă jucată în superioritate numerică.

Dinamo a început în forță derby-ul cu oltenii lui Coelho, bifând două mari ocazii în interval de două minute, însă nici Musi, nici Armstrong nu au reușit să-l învingă pe Isenko.

Aproape de bătaie FOTO. Încăierare generală pe Arena Națională! Craiovenii au sărit imediat de pe bancă și l-au încolțit pe Boateng
Citește și
Aproape de bătaie FOTO. Încăierare generală pe Arena Națională! Craiovenii au sărit imediat de pe bancă și l-au încolțit pe Boateng
Citește mai mult
Aproape de bătaie FOTO. Încăierare generală pe Arena Națională! Craiovenii au sărit imediat de pe bancă și l-au încolțit pe Boateng

Dinamo - U Craiova 0-1. „Câinii” au pierdut și derby-ul cu Craiova și au ajuns la 5 eșecuri consecutive

Craiova a oferit o replică imediat prin Etim, care a reluat foarte aproape de bara porții lui Epassy.

După o serie de conflicte între cele două tabere, același Etim a deschis scorul, în minutul 45+2, după o combinație perfectă cu Baiaram, șutând apoi în partea de sus a porții.

Bucuria oltenilor a fost oprită după doar 3 minute, când căpitanul Nicușor Bancu a văzut cartonașul roșu chiar înaintea pauzei.

În partea secundă, Dinamo a forțat egalarea, Kopic a schimbat constant, însă „câinii” nu au reușit să găsească drumul spre gol nici în repriza a doua, cu un om în plus.

Tarbă și Teles au mai ratat apoi câte o ocazie mare de pentru fiecare parte, jucătorul oltenilor ratând chiar cu poarta goală.

Oltenii au reușit să conserve rezultatul până la final, în timp ce „alb-roșiii” au ajuns la 5 eșecuri consecutive în Liga 1.

Salariul lui Răzvan Burleanu  VIDEO. Ce sumă încasează lunar președintele FRF. A obținut cel de-al patrulea mandat consecutiv
Citește și
Salariul lui Răzvan Burleanu VIDEO. Ce sumă încasează lunar președintele FRF. A obținut cel de-al patrulea mandat consecutiv
Citește mai mult
Salariul lui Răzvan Burleanu  VIDEO. Ce sumă încasează lunar președintele FRF. A obținut cel de-al patrulea mandat consecutiv

Dinamo - U Craiova 0-1

  • A marcat: Etim (45+2)

Final de meci.

Min. 89 - Șansă colosală pentru Teles, care nu reușește să trimită în poarta goală, Ikoko reușind să respingă de pe linia porții.

Min. 85 - Ocazie imensă pentru Tarbă. Șutul acestuia din interiorul careului este respins cu eforturi mari de Popescu.

Min. 82 - Rus, Teles și Ikoko, avertizați și ei cu cartonaș galben.

Min. 82 - Galben pentru Pop.

Min. 81 - Iese Gnahore, intră Caragea.

Min. 75 - Iese Opruț, intră Tarbă.

Min. 72 - Ocazie mare pentru Pop. Atacantul reia cu capul din 6 metri, după centrarea lui Cîrjan, însă mingea trece mult pe lângă poarta lui Popescu.

Min. 68 - Iese Etim, intră Teles.

Min. 62 - Iese Băluță, intră Cicâldău.

Min. 58 - Galben pentru Băluță.

Min. 55 - Trei schimbări la Dinamo. Ies Sivis, Musi și Mărginean, intră Ikoko, Mazilu și Pop.

Min. 53 - Galben pentru Sivis.

Min. 46 - Începe repriza secundă. Ies Isenko și Baiaram, intră Popescu și Ștefan, în tabăra oltenilor.

Pauză pe Arena Națională.

VIDEO. Conflict între Armstrong și Baiaram la finalul reprizei:

Min. 45+5 - Bancu vede cartonașul roșu, după un fault imprudent asupra lui Sivis.

Min. 45+2 - Gol Craiova! Etim scapă spre poarta lui Epassy după o combinație cu Baiaram și îl învinge pe portar cu un șut plasat perfect în partea de sus a porții.

Min. 45 - Galben pentru Gnahore.

Min. 44 - Galben pentru Boateng.

Min. 42 - Un conflict a izbucnit între băncile celor două echipe, după ce Boateng l-a lovit pe Etim, aflat în cădere, după un duel tot între cei doi, la marginea terenului. Antrenorul cu portarii al oltenilor, Daniel Tudor, a văzut cartonașul roșu.

Min. 22 - Etim ratează o ocazie colosală! Atacantul Craiova a reluat din prima, din 10 metri, însă șutul său cu piciorul stâng trece extrem de aproape de poarta lui Epassy.

Min. 15 - Musi primește o pasă în colțul careului, își așază mingea pe dreptul și șutează în forță la colțul lung, însă Isenko intervine din nou impecabil.

Min. 13 - Ocazie imensă pentru Dinamo! Armstrong reia din 6 metri cu capul, după o centrare perfectă a lui Mărginean, însă Isenko respinge incredibil.

Min. 1 - A început partida.

Suporterii olteni prezenți pe Arena Națională:

Echipele de start:

  • Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Musi, Soro, Armstrong
  • Rezerve: Roșca, Milanov, Mazilu, Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Ikoko, Țicu, N'Giuwu, Pop
  • Antrenor: Zeljko Kopic
  • U Craiova: Isenko - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Mekvabishvili, Matei, Băluță, Bancu - Etim, Baiaram
  • Rezerve: Popescu, Crețu, Ștefan, Stevanovic, Badelj, Cicâldău, Al-Hamlawi, Nsimba, Băsceanu, Teles, Houri, Barbu
  • Antrenor: Filipe Coelho
  • Arbitru: Horațiu Feșnic, Asistenți: Valentin Avram, Alexandru Cerei, VAR: Florin Andrei, AVAR: Romică Bîrdeș
  • Stadion: Arena Națională

19:45 Ioan Andone a făcut câteva declarații înaintea partidei

19:00 Jucătorii oltenilor au ajuns la stadion

După patru înfrângeri consecutive înregistrate în campionat, forma slabă a lui Dinamo se vede și în numărul de bilete vândute pentru meciul cu U Craiova.

Cu o zi înainte de meci, Dinamo a vândut aproximativ 4.500 de bilete pentru partida de pe Arena Națională, conform gsp.ro. Acest număr este mult sub media de 12.000 de spectatori a „câinilor”.

Înaintea duelului direct, U Craiova se află pe locul 3 în play-off, cu 30 de puncte, în timp ce Dinamo este pe ultima poziție, cu 26 de puncte.

Dinamo - U Craiova. Zeljko Kopic: „Avem o energie bună”

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre partida cu Universitatea Craiova.

„Atmosfera de la echipă este bună. Unii dintre jucătorii noștri s-au recuperat, Boateng și Mărginean se simt mai bine. Vom vedea ce decizii vom lua în privința lor pentru meciul de mâine (n.r. - joi), dar au început să se antreneze alături de echipă.

Pușcaș își continuă progresul prin antrenamente individuale alături de staff. Toți ceilalți jucători sunt în regulă și suntem pregătiți pentru meciul de mâine (n.r. joi).

Avem modul nostru de a face lucrurile, iar jucătorii înțeleg situația. Sunt complet conectați și avem o energie bună”, a declarat Kopic la conferința premergătoare meciului.

Știm că au ambiții foarte mari în acest sezon. Sunt una dintre cele patru echipe rămase în Cupă. Vom juca împotriva lor în semifinale și au obiective importante și în campionat. Zeljko Kopic, despre Universitatea Craiova

Întrebat dacă disputarea partidei pe Arena Națională constituie un avantaj pentru Dinamo, Kopic a răspuns:

„Pentru mine, da. Spun mereu că ne simțim bine pe Arcul de Triumf, dar nu se poate compara calitatea gazonului.

Vom vedea cum se prezintă acum Arena Națională, pentru că a fost afectată și de vreme și de numărul mare de meciuri. Dar, pentru mine, este mult mai bine să jucăm acolo”.

Dinamo - U Craiova. Filipe Coelho: „O să fie o provocare mare”

Filipe Coelho, antrenorul Craiovei, a prefațat partida cu Dinamo, din etapa secundă din play-off.

„Un meci important și dificil, bineînțeles. O echipă împotriva căreia deja am mai jucat, știm că trebuie să fim la cel mai bun nivel ca să câștigăm cele trei puncte. O să fie o provocare mare pentru noi, încercăm să câștigăm aceste puncte.

Toate meciurile sunt diferite, ne cunosc foarte bine. Cred că avem echipe cu tipare similare, echipe cărora le place să aibă mingea, să încerce să controleze meciul.

Cred că detaliile pot face diferența, mă aștept și sper să fie un meci foarte bun, cu două echipe foarte bune”, a spus Filipe Coelho la conferința premergătoare meciului.

Cred că una dintre tacticile mele este să fim echilibrați din cauza faptului că am pierdut ultimul meci (n.r. - 0-1 cu FC Argeș). Nu cred că ar trebui să ne panicăm, ar trebui să ne îmbunătățim, ar trebui să învățăm din ce s-a întâmplat. Filipe Coelho

Informații interesante despre Dinamo - U Craiova

14 victorii a reușit Dinamo în acest sezon, dintre care 10 au fost la limită.

1 februarie 2026, Farul - Universitatea Craiova 4-1: a fost singura înfrângere suferită de olteni în precedentele nouă deplasări din SuperLigă, în rest patru succese și patru rezultate de egalitate.

13 goluri au marcat bucureștenii după minutul 75, cele mai multe dintre toate competitoarele.

Craiovenii au încheiat runda precedentă cu cel mai bun atac din campionat, 53 de goluri înscrise, dintre care 39 din acțiune (cele mai multe).

Ambele echipe au strâns în ediția curentă câte 12 partide fără gol încasat.

Dinamo este formația cu cea mai bună posesie din primele 31 de runde - 60 % (Univ. Craiova - 59,5 %).

Pe spațiul porții grupării din Bănie s-au tras cele mai puține șuturi în stagiunea în curs, doar 84 (Dinamo - 104).

Raul Opruț este singurul jucător din cele două loturi care a evoluat în toate cele 31 de etape din ediția actuală.

După anul 2014, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 26 ori, de patru ori au învins bucureştenii, de 13 ori au câştigat oltenii, iar alte nouă partide s-au terminat la egalitate.

Ultimul meci în SuperLigă fără gol marcat: 19 martie 2017, cu roş-albii în postura de gazde.

24 august 2024, Dinamo - Universitatea Craiova 2-1: este singurul succes reușit de bucureșteni în ultimele 14 dispute directe din campionat, interval în care alb-albaștrii s-au impus de 10 ori.

Cea mai recentă confruntare din prima ligă: 9 septembrie 2026, Dinamo - Universitatea Craiova 1-1 (Alberto Soro / Assad Al-Hamlawi), conform lpf.ro.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1Rapid131
2U Cluj130
3U Craiova130
4FC Argeș128
5CFR Cluj127*
6Dinamo126
*️ - beneficiază de rotunjire

Citește și

Salariul lui Răzvan Burleanu  VIDEO. Ce sumă încasează lunar președintele FRF. A obținut cel de-al patrulea mandat consecutiv
Superliga
11:45
Salariul lui Răzvan Burleanu VIDEO. Ce sumă încasează lunar președintele FRF. A obținut cel de-al patrulea mandat consecutiv
Citește mai mult
Salariul lui Răzvan Burleanu  VIDEO. Ce sumă încasează lunar președintele FRF. A obținut cel de-al patrulea mandat consecutiv
FCSB, vot neașteptat Cu cine a votat Mihai Stoica la alegerile de la FRF: „Deși e secret, o să dezvălui” + Amenință cu instanța
Superliga
11:01
FCSB, vot neașteptat Cu cine a votat Mihai Stoica la alegerile de la FRF: „Deși e secret, o să dezvălui” + Amenință cu instanța
Citește mai mult
FCSB, vot neașteptat Cu cine a votat Mihai Stoica la alegerile de la FRF: „Deși e secret, o să dezvălui” + Amenință cu instanța

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
Știrile zilei din sport
Mormântul lui Balaci, vandalizat FOTO. Imagine revoltătoare! Lorena Balaci a făcut plângere: „Erau urme de sânge, vreau să fie pedepsit!”
Superliga
19.03
Mormântul lui Balaci, vandalizat FOTO. Imagine revoltătoare! Lorena Balaci a făcut plângere: „Erau urme de sânge, vreau să fie pedepsit!”
Citește mai mult
Mormântul lui Balaci, vandalizat FOTO. Imagine revoltătoare! Lorena Balaci a făcut plângere: „Erau urme de sânge, vreau să fie pedepsit!”
Surpriză la FCSB MM spusese că nu va mai juca în acest sezon, dar Rădoi a anunțat că revine
Superliga
19.03
Surpriză la FCSB MM spusese că nu va mai juca în acest sezon, dar Rădoi a anunțat că revine
Citește mai mult
Surpriză la FCSB MM spusese că nu va mai juca în acest sezon, dar Rădoi a anunțat că revine
Nicio femeie în conducerea FRF Deși Burleanu promovează fotbalul feminin, CEx rămâne doar pentru bărbați
Nationala
19.03
Nicio femeie în conducerea FRF Deși Burleanu promovează fotbalul feminin, CEx rămâne doar pentru bărbați
Citește mai mult
Nicio femeie în conducerea FRF Deși Burleanu promovează fotbalul feminin, CEx rămâne doar pentru bărbați
Premieră la TV: UCL a bătut Liga 1 Audiența „optimilor” Ligii e mai mare decât a primei etape de play-off/out. Real - City, peste Rapid - Dinamo 
Media
19.03
Premieră la TV: UCL a bătut Liga 1 Audiența „optimilor” Ligii e mai mare decât a primei etape de play-off/out. Real - City, peste Rapid - Dinamo
Citește mai mult
Premieră la TV: UCL a bătut Liga 1 Audiența „optimilor” Ligii e mai mare decât a primei etape de play-off/out. Real - City, peste Rapid - Dinamo 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:10
„Cele 5 voturi pot fi 5 dosare” Răzvan Burleanu, amenințat cu procese: „Sperăm să se țină de cuvânt și Gigi Becali”
„Cele 5 voturi pot fi 5 dosare” Răzvan Burleanu, amenințat cu procese: „Sperăm să se țină de cuvânt și Gigi Becali”
10:20
„Voia să-l ia în cameră” Dezvăluire șocantă din Italia despre fostul antrenor de la U Craiova: „A încercat să-l atingă la hotel”
„Voia să-l ia în cameră” Dezvăluire șocantă din Italia despre fostul antrenor de la U Craiova: „A încercat să-l atingă la hotel”
09:58
Meci greu pentru Kovacs FOTO. Arbitrul român a acordat 9 „galbene” și două penalty-uri în AS Roma - Bologna » Moment tensionat cu antrenorul oaspeților
Meci greu pentru Kovacs FOTO. Arbitrul român a acordat 9 „galbene” și două penalty-uri în AS Roma - Bologna » Moment tensionat cu antrenorul oaspeților
09:31
„Prea mulți tineri!” VIDEO. Rednic, mesaj pentru Kopic după Dinamo - U Craiova: „Era momentul să riște puțin”
„Prea mulți tineri!” VIDEO. Rednic, mesaj pentru Kopic după Dinamo - U Craiova: „Era momentul să riște puțin”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
