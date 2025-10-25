LIVE   Oțelul - U Cluj , în etapa 14 din Liga 1 » Cristiano Bergodi, debut pe banca șepcilor roșii

Etapa #14 din Liga 1 continuă ACUM cu duelul Oțelul Galați - U Cluj. Este primul meci al lui Cristiano Bergodi pe banca șepcilor-roșii.

Tot azi, de la ora 21:00, CFR Cluj întâlnește Farul Constanța.

Vineri, în deschiderea rundei FC Argeș și Dinamo au remizat, scor 1-1, la Mioveni. Același scor a fost înregistrat și în partida Csikszereda - Petrolul.

În acest moment, FC Botoșani este liderul din Liga 1, cu 28 de puncte acumulate după 13 partide jucate. Echipa antrenată de Leo Grozavu se află la egalitate de puncte cu Rapid, ocupanta locului secund.

Pe ultimul loc în clasament se află Metaloglobus, care a obținut doar 6 puncte. În etapa trecută, echipa antrenată de Mihai Teja a obținut prima victorie din istorie în prima divizie chiar în fața campioanei României, FCSB, scor 2-1.

Oțelul Galați - U Cluj, live

Arbitru: Chivulete Andrei Florin (Bucureşti - Bucureşti)/ Asistenți: Constantinescu Andrei (Bucureşti - Bucureşti) și Ilinca Cristian Daniel (Craiova - Dolj)

Stadion: Oţelul (Galaţi)

CFR Cluj - Farul Constanța, live de la 21:00

Arbitru: Bîrsan Marcel (Bucureşti - Bucureşti)/ Asistenți : Tunyogi Ferencz (Zalău - Sălaj) și Popescu Adrian (Craiova - Dolj)

Stadion: Dr. „Constantin Rădulescu” (Cluj-Napoca - Cluj)

S-au jucat:

FC Argeș - Dinamo 1-1

Au marcat: Moldoveanu (min. 40) / Boateng (min. 35)

Echipele de start:

FC Argeș : D. Lazar - Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag - Rață, Sierra, Blagaic - C. Ferreira, R. Matos, R. Moldoveanu

: D. Lazar - Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag - Rață, Sierra, Blagaic - C. Ferreira, R. Matos, R. Moldoveanu Rezerve : Straton, Tchassem, Orozco, R. Popescu, T. Seto, Borța, Pîrvu, Brobbey, Bettaieb, A. Manole, L. Crăciun

: Straton, Tchassem, Orozco, R. Popescu, T. Seto, Borța, Pîrvu, Brobbey, Bettaieb, A. Manole, L. Crăciun Antrenor : Bogdan Andone

: Bogdan Andone Dinamo : Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armostrong, Perica, Musi

: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armostrong, Perica, Musi Rezerve : Roșca, Ungureanu, Tabuncic, Milanov, Bordușanu, C. Mihai, Kyriakou, Caragea, M. Toader, A. Soro, L. Bărbulescu, Al. Pop

: Roșca, Ungureanu, Tabuncic, Milanov, Bordușanu, C. Mihai, Kyriakou, Caragea, M. Toader, A. Soro, L. Bărbulescu, Al. Pop Antrenor: Zeljko Kopic

Arbitru: Andrei Florin, Asistenți: Bucsi Imre-Laszlo, Vodă Alexandru, VAR: Coza Ionuţ, AVAR: Vatamanu Cosmin

Csikszereda - Petrolul Ploiești 1-1

Au marcat: Eppel (min. 41) / Chică-Roșă (min. 13)

Echipele de start:

Csikszereda: Pap - Paszka, Celic, Hegedus, Ferenczi - Vegh, Vereș - Anderson, Bodo, Jebari - Eppel

Pap - Paszka, Celic, Hegedus, Ferenczi - Vegh, Vereș - Anderson, Bodo, Jebari - Eppel Rezerve: Bakos, Bloj, Csuros, Dusinszki, Gal-Andrezly, Kajan, Palmeș, Simon, Szabo, Szilágyi, Toth-Pal

Bakos, Bloj, Csuros, Dusinszki, Gal-Andrezly, Kajan, Palmeș, Simon, Szabo, Szilágyi, Toth-Pal Antrenor: Robert Ilyeș

Robert Ilyeș Petrolul Ploiești: Bălbărău, Ricardinho, Papp, Roche - Jyry, Mateiu, Dongmo, Sălceanu - Radu, Chică-Roșă, Doukansy

Bălbărău, Ricardinho, Papp, Roche - Jyry, Mateiu, Dongmo, Sălceanu - Radu, Chică-Roșă, Doukansy Rezerve: Doumtsios, Dulca, Dumitrache, Gheorghe, Grozav, Guilherme, Hanca, Hermann, Krell, Onguene, Paraschiv, Tolea

Arbitru: Feșnic Horațiu Mircea, Asistenți: Avram Valentin, Cerei Alexandru, VAR: Cojocaru Adrian Viorel, AVAR: Slabu Stelian

Duminică, 26 octombrie

Metaloglobus - U Craiova, live de la 14:00

Stadion: Clinceni - Arena 1

FCSB - UTA Arad, live de la 20:30

Stadion: Arena Naţională

Luni, 27 octombrie

FC Botoșani - Hermannstadt, live de la 17:30

Stadion: Municipal (Botoşani)

Rapid - Unirea Slobozia, live de la 20:30

Stadion: Superbet Arena - Giulești

Clasamentul din Liga 1

Poz Echipa Meciuri Puncte 1 Botoșani 13 28 2 Rapid 13 28 3 U Craiova 13 27 4 Dinamo 14 24 5 FC Argeș 14 24 6 Oțelul Galați 13 19 7 Unirea Slobozia 13 18 8 Farul 13 16 9 UTA Arad 13 16 10 U Cluj 13 14 11 CFR Cluj 13 13 12 FCSB 13 13 13 Petrolul 14 13 14 Csikszereda 14 13 15 Hermannstadt 13 10 16 Metaloglobus 13 6

