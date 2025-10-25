LIVE   Oțelul - U Cluj , în etapa 14 din Liga 1 » Cristiano Bergodi, debut pe banca șepcilor roșii
Liga 1
Superliga

LIVE Oțelul - U Cluj, în etapa 14 din Liga 1 » Cristiano Bergodi, debut pe banca șepcilor roșii

alt-text Ștefan Ogrezeanu , George Neagu
alt-text Publicat: 25.10.2025, ora 16:00
alt-text Actualizat: 25.10.2025, ora 16:01
  • Etapa #14 din Liga 1 continuă ACUM cu duelul Oțelul Galați - U Cluj. Este primul meci al lui Cristiano Bergodi pe banca șepcilor-roșii.
  • Tot azi, de la ora 21:00, CFR Cluj întâlnește Farul Constanța.
  • Vineri, în deschiderea rundei FC Argeș și Dinamo au remizat, scor 1-1, la Mioveni. Același scor a fost înregistrat și în partida Csikszereda - Petrolul.
  • Toate meciurile din Liga 1 sunt LIVE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În acest moment, FC Botoșani este liderul din Liga 1, cu 28 de puncte acumulate după 13 partide jucate. Echipa antrenată de Leo Grozavu se află la egalitate de puncte cu Rapid, ocupanta locului secund.

Pe ultimul loc în clasament se află Metaloglobus, care a obținut doar 6 puncte. În etapa trecută, echipa antrenată de Mihai Teja a obținut prima victorie din istorie în prima divizie chiar în fața campioanei României, FCSB, scor 2-1.

O repriză pe zi Imagini spectaculoase în Conference League! Un meci a început joi, dar se va termina vineri » Care e motivul
Citește și
O repriză pe zi Imagini spectaculoase în Conference League! Un meci a început joi, dar se va termina vineri » Care e motivul
Citește mai mult
O repriză pe zi Imagini spectaculoase în Conference League! Un meci a început joi, dar se va termina vineri » Care e motivul

Oțelul Galați - U Cluj, live

  • Arbitru: Chivulete Andrei Florin (Bucureşti - Bucureşti)/ Asistenți: Constantinescu Andrei (Bucureşti - Bucureşti) și Ilinca Cristian Daniel (Craiova - Dolj)
  • Arbitru VAR: Dima Iulian (Bucureşti - Bucureşti)/ Arbitru AVAR: Porumbel Valentin (Olteniţa - Călăraşi)
  • Stadion: Oţelul (Galaţi)

CFR Cluj - Farul Constanța, live de la 21:00

  • Arbitru: Bîrsan Marcel (Bucureşti - Bucureşti)/ Asistenți: Tunyogi Ferencz (Zalău - Sălaj) și Popescu Adrian (Craiova - Dolj)
  • Arbitru VAR: Vidican Rares George (Satu Mare - Satu Mare)/ Arbitru AVAR: Omuţ Marius (Satu Mare - Satu Mare)
  • Stadion: Dr. „Constantin Rădulescu” (Cluj-Napoca - Cluj)

S-au jucat:

FC Argeș - Dinamo 1-1

  • Au marcat: Moldoveanu (min. 40) / Boateng (min. 35)

Echipele de start:

  • FC Argeș: D. Lazar - Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag - Rață, Sierra, Blagaic - C. Ferreira, R. Matos, R. Moldoveanu
  • Rezerve: Straton, Tchassem, Orozco, R. Popescu, T. Seto, Borța, Pîrvu, Brobbey, Bettaieb, A. Manole, L. Crăciun
  • Antrenor: Bogdan Andone
  • Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armostrong, Perica, Musi
  • Rezerve: Roșca, Ungureanu, Tabuncic, Milanov, Bordușanu, C. Mihai, Kyriakou, Caragea, M. Toader, A. Soro, L. Bărbulescu, Al. Pop
  • Antrenor: Zeljko Kopic
  • Arbitru: Andrei Florin, Asistenți: Bucsi Imre-Laszlo, Vodă Alexandru, VAR: Coza Ionuţ, AVAR: Vatamanu Cosmin
  • Stadion: Orăşenesc (Mioveni - Argeş)

Csikszereda - Petrolul Ploiești 1-1

  • Au marcat: Eppel (min. 41) / Chică-Roșă (min. 13)

Echipele de start:

  • Csikszereda: Pap - Paszka, Celic, Hegedus, Ferenczi - Vegh, Vereș - Anderson, Bodo, Jebari - Eppel
  • Rezerve: Bakos, Bloj, Csuros, Dusinszki, Gal-Andrezly, Kajan, Palmeș, Simon, Szabo, Szilágyi, Toth-Pal
  • Antrenor: Robert Ilyeș
  • Petrolul Ploiești: Bălbărău, Ricardinho, Papp, Roche - Jyry, Mateiu, Dongmo, Sălceanu - Radu, Chică-Roșă, Doukansy
  • Rezerve: Doumtsios, Dulca, Dumitrache, Gheorghe, Grozav, Guilherme, Hanca, Hermann, Krell, Onguene, Paraschiv, Tolea
  • Arbitru: Feșnic Horațiu Mircea, Asistenți: Avram Valentin, Cerei Alexandru, VAR: Cojocaru Adrian Viorel, AVAR: Slabu Stelian
  • Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc - Harghita)

Duminică, 26 octombrie

Metaloglobus - U Craiova, live de la 14:00

  • Stadion: Clinceni - Arena 1

FCSB - UTA Arad, live de la 20:30

  • Stadion: Arena Naţională

Luni, 27 octombrie

FC Botoșani - Hermannstadt, live de la 17:30

  • Stadion: Municipal (Botoşani)

Rapid - Unirea Slobozia, live de la 20:30

  • Stadion: Superbet Arena - Giulești

Clasamentul din Liga 1

PozEchipaMeciuriPuncte
1Botoșani1328
2Rapid1328
3U Craiova1327
4Dinamo 1424
5FC Argeș1424
6Oțelul Galați1319
7Unirea Slobozia1318
8Farul1316
9UTA Arad1316
10U Cluj1314
11CFR Cluj1313
12FCSB1313
13Petrolul1413
14Csikszereda1413
15Hermannstadt1310
16Metaloglobus 136

Citește și

Surpriza lui Mircea Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară a stranierilor convocați pentru meciurile cu Bosnia și San Marino
Nationala
14:29
Surpriza lui Mircea Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară a stranierilor convocați pentru meciurile cu Bosnia și San Marino
Citește mai mult
Surpriza lui Mircea Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară a stranierilor convocați pentru meciurile cu Bosnia și San Marino
De partea lui Baiaram Porumboiu îi ia apărarea fotbalistului în conflictul cu Mirel Rădoi: „Ce să facă? Plecăciuni? Să zică «sărut-mâna»?”
Europa League
13:57
De partea lui Baiaram Porumboiu îi ia apărarea fotbalistului în conflictul cu Mirel Rădoi: „Ce să facă? Plecăciuni? Să zică «sărut-mâna»?”
Citește mai mult
De partea lui Baiaram Porumboiu îi ia apărarea fotbalistului în conflictul cu Mirel Rădoi: „Ce să facă? Plecăciuni? Să zică «sărut-mâna»?”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Rușii suspectează două explozii la rafinării, în România și Ungaria. „Printr-o coincidență stranie, ambele rafinării au procesat și petrol rusesc”. Ce se întâmplă, în realitate, la Lukoil Ploiești
Rușii suspectează două explozii la rafinării, în România și Ungaria. „Printr-o coincidență stranie, ambele rafinării au procesat și petrol rusesc”. Ce se întâmplă, în realitate, la Lukoil Ploiești
Rușii suspectează două explozii la rafinării, în România și Ungaria. „Printr-o coincidență stranie, ambele rafinării au procesat și petrol rusesc”. Ce se întâmplă, în realitate, la Lukoil Ploiești
CFR Cluj dinamo liga 1 u cluj meciuri craiova rapid fcsb etapa 14
Știrile zilei din sport
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter  » Ce s-a întâmplat
Stranieri
10:51
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter » Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter  » Ce s-a întâmplat
România, fără medalie  Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta
Gimnastica
13:16
România, fără medalie Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta
Citește mai mult
România, fără medalie  Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta
Serena Williams, ce onoare! Legenda tenisului a primit premiul „Prințesa de Asturia” pentru sport. Doar 4 jucători de tenis au mai reușit asta
Tenis
11:47
Serena Williams, ce onoare! Legenda tenisului a primit premiul „Prințesa de Asturia” pentru sport. Doar 4 jucători de tenis au mai reușit asta
Citește mai mult
Serena Williams, ce onoare! Legenda tenisului a primit premiul „Prințesa de Asturia” pentru sport. Doar 4 jucători de tenis au mai reușit asta
A vrut să-l umilească Patronul FCSB voia să-l schimbe după 10 minute cu Bologna! Motivul pentru care s-a abținut
Europa League
09:09
A vrut să-l umilească Patronul FCSB voia să-l schimbe după 10 minute cu Bologna! Motivul pentru care s-a abținut
Citește mai mult
A vrut să-l umilească Patronul FCSB voia să-l schimbe după 10 minute cu Bologna! Motivul pentru care s-a abținut
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:59
Charalambous, determinat VIDEO. Mesajul antrenorului de la FCSB, înaintea partidei cu UTA: „Putem lupta în continuare pentru titlu!”
Charalambous, determinat VIDEO. Mesajul antrenorului de la FCSB, înaintea partidei cu UTA: „Putem lupta în continuare pentru titlu!”
16:57
Cine arbitrează El Clasico „Centralul” care va conduce Real Madrid - Barcelona le-a anulat un gol catalanilor în derby-ul din urmă cu două sezoane
Cine arbitrează El Clasico „Centralul” care va conduce Real Madrid - Barcelona le-a anulat un gol catalanilor în derby-ul din urmă cu două sezoane
16:11
„Una dintre cele mai ciudate din lume” Sistemul competițional din Superliga, criticat de o publicație celebră: „Competiție bizară”
„Una dintre cele mai ciudate din lume” Sistemul competițional din Superliga, criticat de o publicație celebră : „Competiție bizară”
16:00
Un nou faliment în Liga 2? Un club important din fotbalul românesc ar putea dispărea: „Sfârșitul este aproape”
Un nou faliment în Liga 2? Un club important din fotbalul românesc ar putea dispărea: „Sfârșitul este aproape”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Top stiri din sport
Blocat de România FRF confirmă că Lisav Eissat rămâne tricolor: „Nu vrea să joace pentru naționala lor!” » Ce spune regulamentul
Nationala
09:51
Blocat de România FRF confirmă că Lisav Eissat rămâne tricolor: „Nu vrea să joace pentru naționala lor!” » Ce spune regulamentul
Citește mai mult
Blocat de România FRF confirmă că Lisav Eissat rămâne tricolor: „Nu vrea să joace pentru naționala lor!” » Ce spune regulamentul
„E bine că nu am pierdut” Kennedy Boateng, după remiza lui Dinamo cu FC Argeș: „Am pierdut din concentrare”
Superliga
11:00
„E bine că nu am pierdut” Kennedy Boateng, după remiza lui Dinamo cu FC Argeș: „Am pierdut din concentrare”
Citește mai mult
„E bine că nu am pierdut” Kennedy Boateng, după remiza lui Dinamo cu FC Argeș: „Am pierdut din concentrare”
„Trebuie să plătească” Un șahist rus e cercetat disciplinar după moartea surprinzătoare a marelui maestru Naroditsky: „Groaznic ce a făcut!”
Alte sporturi
24.10
„Trebuie să plătească” Un șahist rus e cercetat disciplinar după moartea surprinzătoare a marelui maestru Naroditsky: „Groaznic ce a făcut!”
Citește mai mult
„Trebuie să plătească” Un șahist rus e cercetat disciplinar după moartea surprinzătoare a marelui maestru Naroditsky: „Groaznic ce a făcut!”
Clubul uriaș din Spania va fi vândut Un român e implicat în tranzacția care ar urma să depășească 2 miliarde de euro!
Campionate
24.10
Clubul uriaș din Spania va fi vândut Un român e implicat în tranzacția care ar urma să depășească 2 miliarde de euro!
Citește mai mult
Clubul uriaș din Spania va fi vândut Un român e implicat în tranzacția care ar urma să depășească 2 miliarde de euro!

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 33 rapid 29 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
25.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share