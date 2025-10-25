LIVE   Oțelul - U Cluj , în etapa 14 din Liga 1 » Cristiano Bergodi, debut pe banca șepcilor roșii

- Etapa #14 din Liga 1 continuă ACUM cu duelul Oțelul Galați - U Cluj. Este primul meci al lui Cristiano Bergodi pe banca șepcilor-roșii.
- Tot azi, de la ora 21:00, CFR Cluj întâlnește Farul Constanța.
- Vineri, în deschiderea rundei FC Argeș și Dinamo au remizat, scor 1-1, la Mioveni. Același scor a fost înregistrat și în partida Csikszereda - Petrolul.
În acest moment, FC Botoșani este liderul din Liga 1, cu 28 de puncte acumulate după 13 partide jucate. Echipa antrenată de Leo Grozavu se află la egalitate de puncte cu Rapid, ocupanta locului secund.
Pe ultimul loc în clasament se află Metaloglobus, care a obținut doar 6 puncte. În etapa trecută, echipa antrenată de Mihai Teja a obținut prima victorie din istorie în prima divizie chiar în fața campioanei României, FCSB, scor 2-1.
Oțelul Galați - U Cluj, live
- Arbitru: Chivulete Andrei Florin (Bucureşti - Bucureşti)/ Asistenți: Constantinescu Andrei (Bucureşti - Bucureşti) și Ilinca Cristian Daniel (Craiova - Dolj)
- Arbitru VAR: Dima Iulian (Bucureşti - Bucureşti)/ Arbitru AVAR: Porumbel Valentin (Olteniţa - Călăraşi)
- Stadion: Oţelul (Galaţi)
CFR Cluj - Farul Constanța, live de la 21:00
- Arbitru: Bîrsan Marcel (Bucureşti - Bucureşti)/ Asistenți: Tunyogi Ferencz (Zalău - Sălaj) și Popescu Adrian (Craiova - Dolj)
- Arbitru VAR: Vidican Rares George (Satu Mare - Satu Mare)/ Arbitru AVAR: Omuţ Marius (Satu Mare - Satu Mare)
- Stadion: Dr. „Constantin Rădulescu” (Cluj-Napoca - Cluj)
S-au jucat:
FC Argeș - Dinamo 1-1
- Au marcat: Moldoveanu (min. 40) / Boateng (min. 35)
Echipele de start:
- FC Argeș: D. Lazar - Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag - Rață, Sierra, Blagaic - C. Ferreira, R. Matos, R. Moldoveanu
- Rezerve: Straton, Tchassem, Orozco, R. Popescu, T. Seto, Borța, Pîrvu, Brobbey, Bettaieb, A. Manole, L. Crăciun
- Antrenor: Bogdan Andone
- Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armostrong, Perica, Musi
- Rezerve: Roșca, Ungureanu, Tabuncic, Milanov, Bordușanu, C. Mihai, Kyriakou, Caragea, M. Toader, A. Soro, L. Bărbulescu, Al. Pop
- Antrenor: Zeljko Kopic
- Arbitru: Andrei Florin, Asistenți: Bucsi Imre-Laszlo, Vodă Alexandru, VAR: Coza Ionuţ, AVAR: Vatamanu Cosmin
- Stadion: Orăşenesc (Mioveni - Argeş)
Csikszereda - Petrolul Ploiești 1-1
- Au marcat: Eppel (min. 41) / Chică-Roșă (min. 13)
Echipele de start:
- Csikszereda: Pap - Paszka, Celic, Hegedus, Ferenczi - Vegh, Vereș - Anderson, Bodo, Jebari - Eppel
- Rezerve: Bakos, Bloj, Csuros, Dusinszki, Gal-Andrezly, Kajan, Palmeș, Simon, Szabo, Szilágyi, Toth-Pal
- Antrenor: Robert Ilyeș
- Petrolul Ploiești: Bălbărău, Ricardinho, Papp, Roche - Jyry, Mateiu, Dongmo, Sălceanu - Radu, Chică-Roșă, Doukansy
- Rezerve: Doumtsios, Dulca, Dumitrache, Gheorghe, Grozav, Guilherme, Hanca, Hermann, Krell, Onguene, Paraschiv, Tolea
- Arbitru: Feșnic Horațiu Mircea, Asistenți: Avram Valentin, Cerei Alexandru, VAR: Cojocaru Adrian Viorel, AVAR: Slabu Stelian
- Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc - Harghita)
Duminică, 26 octombrie
Metaloglobus - U Craiova, live de la 14:00
- Stadion: Clinceni - Arena 1
FCSB - UTA Arad, live de la 20:30
- Stadion: Arena Naţională
Luni, 27 octombrie
FC Botoșani - Hermannstadt, live de la 17:30
- Stadion: Municipal (Botoşani)
Rapid - Unirea Slobozia, live de la 20:30
- Stadion: Superbet Arena - Giulești
Clasamentul din Liga 1
|Poz
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Botoșani
|13
|28
|2
|Rapid
|13
|28
|3
|U Craiova
|13
|27
|4
|Dinamo
|14
|24
|5
|FC Argeș
|14
|24
|6
|Oțelul Galați
|13
|19
|7
|Unirea Slobozia
|13
|18
|8
|Farul
|13
|16
|9
|UTA Arad
|13
|16
|10
|U Cluj
|13
|14
|11
|CFR Cluj
|13
|13
|12
|FCSB
|13
|13
|13
|Petrolul
|14
|13
|14
|Csikszereda
|14
|13
|15
|Hermannstadt
|13
|10
|16
|Metaloglobus
|13
|6