De partea lui Baiaram Porumboiu îi ia apărarea fotbalistului în conflictul cu Mirel Rădoi: „Ce să facă? Plecăciuni? Să zică «sărut-mâna»?” +12 foto
Adrian Porumboiu
De partea lui Baiaram Porumboiu îi ia apărarea fotbalistului în conflictul cu Mirel Rădoi: „Ce să facă? Plecăciuni? Să zică «sărut-mâna»?”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 24.10.2025, ora 13:57
alt-text Actualizat: 24.10.2025, ora 13:57
  • U CRAIOVA - NOAH 1-1. Adrian Porumboiu (75 de ani) a comentat și el conflictul dintre Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram.
  • Fostul arbitru s-a poziționat de partea fotbalistului care a fost nemulțumit după ce nu s-a regăsit în primul „11” pentru partida de joi.

Rădoi a venit cu lămuriri despre conflict la finalul partidei, după ce l-a trimis pe Baiaram în tribună, din cauza reacției sale la aflarea veștii că nu va fi titular.

Adrian Porumboiu: „Dacă nu respectă valoarea lui Baiaram, nici el nu are valoare ca antrenor”

Porumboiu susține că Baiaram a procedat corect enervându-se și consideră că Rădoi trebuia să găsească o altă soluție.

„Foarte bine a făcut (n.r. Baiaram). Păi, dacă îl umilești o dată, de două ori de trei ori… are și el stările lui, e un jucător cu personalitate, în joc cel puțin se vede asta. Are și el atitudine, să fie dat afară de două ori, de trei ori…

Interesul clubului e să câștige puncte și să valorifice cota potrivită prin vânzarea jucătorului. Îl blochezi pe el și mental, și din toate punctele de vedere. Ce să facă acum? Să zică «sărut-mâna»? Să facă plecăciuni?

Eu cred că Rotaru va interveni, că nu poți să lași așa lucrurile. Dacă vorbeam de un jucător oarecare, ziceam că da, poate să facă cum vrea.

Jucătorul trebuie să joace, pentru că e profesionist. E un jucător talentat și eficient pentru club. E o încăpățânare care nu-și are rostul la o echipă cu pretenții și cu un buget consistent pentru campionatul României.

Mie mereu mi-au plăcut jucătorii talentați care fac cinste definiției de fotbalist. Baiaram e fotbalist, nu jucător de fotbal.

Rădoi, dacă nu respectă valoarea lui Baiaram, nici el nu are valoare ca antrenor. Tu vezi interesul echipei. Sunt jucători mai mari care au avut astfel de ieșiri. Dar un antrenor cu minte trece peste astfel de situații.

Cel care trebuie să vină cu înțelepciune e antrenorul. Trebuie să-l facă pe jucător să înțeleagă că a greșit”, a declarat Adrian Porumboiu, la Fanatik Superliga.

Ștefan Baiaram, înainte de meciul U Craiova - FC Noah. Foto: Captură, digisport.ro.
Ștefan Baiaram, înainte de meciul U Craiova - FC Noah. Foto: Captură, digisport.ro.

Ștefan Baiaram, trimis în tribună de Rădoi (foto: captură Prima Sport) Ștefan Baiaram, înainte de meciul U Craiova - FC Noah. Foto: Captură, digisport.ro. Ștefan Baiaram, înainte de meciul U Craiova - FC Noah. Foto: Captură, digisport.ro. Ștefan Baiaram, înainte de meciul U Craiova - FC Noah. Foto: Captură, digisport.ro. Ștefan Baiaram, înainte de meciul U Craiova - FC Noah. Foto: Captură, digisport.ro.
Adrian Porumboiu: „Am avut problema asta cu Stanciu”

Porumboiu a transmis că s-a mai confruntat cu o problemă similară în perioada în care era finanțator la FC Vaslui, legată de Nicolae Stanciu.

„Îi spuneam antrenorului: «Măi, de ce nu-l bagi să joace? Că e în interesul clubului…». Am avut problema asta cu Stanciu. Îmi spunea: «Ce să joace piticul ăsta?». Și a intrat să joace”, a mai spus Porumboiu.

Rușii suspectează două explozii la rafinării, în România și Ungaria. „Printr-o coincidență stranie, ambele rafinării au procesat și petrol rusesc”. Ce se întâmplă, în realitate, la Lukoil Ploiești
Rușii suspectează două explozii la rafinării, în România și Ungaria. „Printr-o coincidență stranie, ambele rafinării au procesat și petrol rusesc”. Ce se întâmplă, în realitate, la Lukoil Ploiești
Rușii suspectează două explozii la rafinării, în România și Ungaria. „Printr-o coincidență stranie, ambele rafinării au procesat și petrol rusesc”. Ce se întâmplă, în realitate, la Lukoil Ploiești
16:59
Charalambous, determinat VIDEO. Mesajul antrenorului de la FCSB, înaintea partidei cu UTA: „Putem lupta în continuare pentru titlu!”
Charalambous, determinat VIDEO. Mesajul antrenorului de la FCSB, înaintea partidei cu UTA: „Putem lupta în continuare pentru titlu!”
16:57
Cine arbitrează El Clasico „Centralul” care va conduce Real Madrid - Barcelona le-a anulat un gol catalanilor în derby-ul din urmă cu două sezoane
Cine arbitrează El Clasico „Centralul” care va conduce Real Madrid - Barcelona le-a anulat un gol catalanilor în derby-ul din urmă cu două sezoane
16:11
„Una dintre cele mai ciudate din lume” Sistemul competițional din Superliga, criticat de o publicație celebră: „Competiție bizară”
„Una dintre cele mai ciudate din lume” Sistemul competițional din Superliga, criticat de o publicație celebră : „Competiție bizară”
16:00
Un nou faliment în Liga 2? Un club important din fotbalul românesc ar putea dispărea: „Sfârșitul este aproape”
Un nou faliment în Liga 2? Un club important din fotbalul românesc ar putea dispărea: „Sfârșitul este aproape”
Blocat de România FRF confirmă că Lisav Eissat rămâne tricolor: „Nu vrea să joace pentru naționala lor!” » Ce spune regulamentul
Nationala
09:51
Blocat de România FRF confirmă că Lisav Eissat rămâne tricolor: „Nu vrea să joace pentru naționala lor!” » Ce spune regulamentul
Citește mai mult
Blocat de România FRF confirmă că Lisav Eissat rămâne tricolor: „Nu vrea să joace pentru naționala lor!” » Ce spune regulamentul
„E bine că nu am pierdut” Kennedy Boateng, după remiza lui Dinamo cu FC Argeș: „Am pierdut din concentrare”
Superliga
11:00
„E bine că nu am pierdut” Kennedy Boateng, după remiza lui Dinamo cu FC Argeș: „Am pierdut din concentrare”
Citește mai mult
„E bine că nu am pierdut” Kennedy Boateng, după remiza lui Dinamo cu FC Argeș: „Am pierdut din concentrare”
„Trebuie să plătească” Un șahist rus e cercetat disciplinar după moartea surprinzătoare a marelui maestru Naroditsky: „Groaznic ce a făcut!”
Alte sporturi
24.10
„Trebuie să plătească” Un șahist rus e cercetat disciplinar după moartea surprinzătoare a marelui maestru Naroditsky: „Groaznic ce a făcut!”
Citește mai mult
„Trebuie să plătească” Un șahist rus e cercetat disciplinar după moartea surprinzătoare a marelui maestru Naroditsky: „Groaznic ce a făcut!”
Clubul uriaș din Spania va fi vândut Un român e implicat în tranzacția care ar urma să depășească 2 miliarde de euro!
Campionate
24.10
Clubul uriaș din Spania va fi vândut Un român e implicat în tranzacția care ar urma să depășească 2 miliarde de euro!
Citește mai mult
Clubul uriaș din Spania va fi vândut Un român e implicat în tranzacția care ar urma să depășească 2 miliarde de euro!

