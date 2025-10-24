De partea lui Baiaram Porumboiu îi ia apărarea fotbalistului în conflictul cu Mirel Rădoi: „Ce să facă? Plecăciuni? Să zică «sărut-mâna»?”

U CRAIOVA - NOAH 1-1. Adrian Porumboiu (75 de ani) a comentat și el conflictul dintre Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram.

Fostul arbitru s-a poziționat de partea fotbalistului care a fost nemulțumit după ce nu s-a regăsit în primul „11” pentru partida de joi.

Rădoi a venit cu lămuriri despre conflict la finalul partidei, după ce l-a trimis pe Baiaram în tribună, din cauza reacției sale la aflarea veștii că nu va fi titular.

Adrian Porumboiu: „Dacă nu respectă valoarea lui Baiaram, nici el nu are valoare ca antrenor”

Porumboiu susține că Baiaram a procedat corect enervându-se și consideră că Rădoi trebuia să găsească o altă soluție.

„Foarte bine a făcut (n.r. Baiaram). Păi, dacă îl umilești o dată, de două ori de trei ori… are și el stările lui, e un jucător cu personalitate, în joc cel puțin se vede asta. Are și el atitudine, să fie dat afară de două ori, de trei ori…

Interesul clubului e să câștige puncte și să valorifice cota potrivită prin vânzarea jucătorului. Îl blochezi pe el și mental, și din toate punctele de vedere. Ce să facă acum? Să zică «sărut-mâna»? Să facă plecăciuni?

Eu cred că Rotaru va interveni, că nu poți să lași așa lucrurile. Dacă vorbeam de un jucător oarecare, ziceam că da, poate să facă cum vrea.

Jucătorul trebuie să joace, pentru că e profesionist. E un jucător talentat și eficient pentru club. E o încăpățânare care nu-și are rostul la o echipă cu pretenții și cu un buget consistent pentru campionatul României.

Mie mereu mi-au plăcut jucătorii talentați care fac cinste definiției de fotbalist. Baiaram e fotbalist, nu jucător de fotbal.

Rădoi, dacă nu respectă valoarea lui Baiaram, nici el nu are valoare ca antrenor. Tu vezi interesul echipei. Sunt jucători mai mari care au avut astfel de ieșiri. Dar un antrenor cu minte trece peste astfel de situații.

Cel care trebuie să vină cu înțelepciune e antrenorul. Trebuie să-l facă pe jucător să înțeleagă că a greșit”, a declarat Adrian Porumboiu, la Fanatik Superliga.

Adrian Porumboiu: „Am avut problema asta cu Stanciu”

Porumboiu a transmis că s-a mai confruntat cu o problemă similară în perioada în care era finanțator la FC Vaslui, legată de Nicolae Stanciu.

„Îi spuneam antrenorului: «Măi, de ce nu-l bagi să joace? Că e în interesul clubului…». Am avut problema asta cu Stanciu. Îmi spunea: «Ce să joace piticul ăsta?». Și a intrat să joace”, a mai spus Porumboiu.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport