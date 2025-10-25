Probleme majore cu VAR FOTO. Meciul din Liga 1 s-a încheiat după 116 minute din cauza sistemului! Ce au decis arbitrii la cele trei faze controversate
Gol Paulinho FOTO: Captură - PrimaSport
Superliga

Probleme majore cu VAR FOTO. Meciul din Liga 1 s-a încheiat după 116 minute din cauza sistemului! Ce au decis arbitrii la cele trei faze controversate

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 25.10.2025, ora 19:01
alt-text Actualizat: 25.10.2025, ora 19:24
  • Oțelul - U Cluj 1-2. Partida de la Galați s-a încheiat după aproape două ore din cauza problemelor cu sistemul VAR întâmpinate de brigada de arbitri condusă de Florin Chivulete.
  • Stadionul Oțelul a fost numit de Kyros Vassaras, președintele CCA, printre cele la care se întâmpină cele mai mari dificultăți la analizarea fazelor controversate.

Ultimele două goluri marcate la Galați au fost verificate în camera VAR de Iulian Dima și Valentin Porumbel, ambele reușite fiind suspecte de ofsaid. Iar fiecare fază a avut nevoie de aproximativ 9 minute de analiză pentru a valida decizia luată pe teren de Chivulete.

Asta după ce și în prima repriză au fost nevoie de aproape 6 minute de analiză la golul anulat al lui Patrik!

Liga 1 Etapa #14 Farul învinge CFR și  se apropie de play-off » Clasamentul actualizat
Citește și
Liga 1 Etapa #14 Farul învinge CFR și se apropie de play-off » Clasamentul actualizat
Citește mai mult
Liga 1 Etapa #14 Farul învinge CFR și  se apropie de play-off » Clasamentul actualizat

Oțelul - U Cluj 1-2. Probleme majore cu VAR la Galați

În minutul 80, la scorul de 1-0 pentru U Cluj, gazdele au repus mingea în joc din aut.

Andrei Ciobanu, aflat în flanc, i-a pasat lui Fernandes. Mijlocașul a șutat puternic, de la aproximativ 35 de metri, iar mingea a lovit bara porții lui Lefter.

Balonul a ricoșat în centrul careului, unde Paulinho, scăpat din marcaj, a deviat mingea în poartă.

Probleme majore cu VAR FOTO. Meciul din Liga 1 s-a încheiat după 116 minute din cauza sistemului! Ce au decis arbitrii la cele trei faze controversate Probleme majore cu VAR FOTO. Meciul din Liga 1 s-a încheiat după 116 minute din cauza sistemului! Ce au decis arbitrii la cele trei faze controversate

Golul a fost analizat VAR timp de nouă minute pentru a verifica dacă poziția lui Paulinho era regulamentară în momentul în care Fernandes a șutut.

Reușita a fost în cele din urmă validată. Din cauza analizei video, partida a fost prelungită cu 13 minute.

La nici două minute distanță de la reluarea jocului, Lukic a reușit să marcheze din nou pentru U Cluj! L-a învins pe Dur-Bozoancă din 6 metri, după o pasă excelentă a lui Postolachi. Și aici a fost nevoie de intervenția VAR, pentru a stabili dacă vârful bosniac se afla în poziție regulamentară.

Probleme majore cu VAR FOTO. Meciul din Liga 1 s-a încheiat după 116 minute din cauza sistemului! Ce au decis arbitrii la cele trei faze controversate Probleme majore cu VAR FOTO. Meciul din Liga 1 s-a încheiat după 116 minute din cauza sistemului! Ce au decis arbitrii la cele trei faze controversate

Au urmat alte 9 minute în care faza a fost analizată și, în cele din urmă, și acest gol a fost validat.

Analiză lungă și în prima repriză!

Și în prima repriză a fost nevoie de intervenția VAR, în minutul 30, la reușita anulată a lui Patrik. Atunci a fost nevoie „doar” de aproape 6 minute pentru ca decizia din teren să fie confirmată.

Partida s-a încheiat astfel după aproape două ore de joc! Prima repriză a fost prelungită cu 5 minute, a doua cu 21. În total, meciul a durat 116 minute!

Probleme majore cu VAR FOTO. Meciul din Liga 1 s-a încheiat după 116 minute din cauza sistemului! Ce au decis arbitrii la cele trei faze controversate Probleme majore cu VAR FOTO. Meciul din Liga 1 s-a încheiat după 116 minute din cauza sistemului! Ce au decis arbitrii la cele trei faze controversate

Sistemul VAR are probleme de implementare la Galați

Kyros Vassaras a avut o întâlnire cu reprezentanții cluburilor din Liga 1, la începutul acestei luni, pe tema arbitrajului video.

Șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor a confirmat că arena din Galați este unul dintre stadioanele unde implementarea sistemului VAR are probleme.

„Ne-a arătat și o statistică pentru acest sezon. În 23% din meciuri au existat probleme tehnice cu sistemul VAR.

Din punctul meu de vedere, este clar că trebuie îmbunătățit acest sistem și am aflat că există anumite stadioane care permit foarte greu ca sistemul VAR să funcționeze: stadionele de la Clinceni, de la Galați și de la Botoșani”, a spus Victor Angelescu, la momentul respectiv.

Clasamentul din Liga 1

PozEchipaMeciuriPuncte
1Botoșani1328
2Rapid1328
3U Craiova1327
4Dinamo 1424
5FC Argeș1424
6Oțelul Galați1419
7Unirea Slobozia1318
8Universitatea Cluj1417
9Farul1316
10UTA Arad1316
11CFR Cluj1313
12FCSB1313
13Petrolul1413
14Csikszereda1413
15Hermannstadt1310
16Metaloglobus 136

Citește și

„Toți zic că e sifonul lui Gigi”  Detalii din vestiar despre tensiunile de la FCSB: „Culegea mai multe informații de la el decât de la MM”
Superliga
17:55
„Toți zic că e sifonul lui Gigi” Detalii din vestiar despre tensiunile de la FCSB: „Culegea mai multe informații de la el decât de la MM”
Citește mai mult
„Toți zic că e sifonul lui Gigi”  Detalii din vestiar despre tensiunile de la FCSB: „Culegea mai multe informații de la el decât de la MM”
Cine arbitrează El Clasico „Centralul” care va conduce Real Madrid - Barcelona le-a anulat un gol catalanilor în derby-ul din urmă cu două sezoane
Superliga
16:57
Cine arbitrează El Clasico „Centralul” care va conduce Real Madrid - Barcelona le-a anulat un gol catalanilor în derby-ul din urmă cu două sezoane
Citește mai mult
Cine arbitrează El Clasico „Centralul” care va conduce Real Madrid - Barcelona le-a anulat un gol catalanilor în derby-ul din urmă cu două sezoane

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Catedrala Mântuirii Neamului văzută de arhitecți: „Un proiect dorit de pe vremea lui Eminescu și a regilor României. Nimeni nu s-a plâns de ce se face Arena Națională. Trebuie să trăim împreună”
Catedrala Mântuirii Neamului văzută de arhitecți: „Un proiect dorit de pe vremea lui Eminescu și a regilor României. Nimeni nu s-a plâns de ce se face Arena Națională. Trebuie să trăim împreună”
Catedrala Mântuirii Neamului văzută de arhitecți: „Un proiect dorit de pe vremea lui Eminescu și a regilor României. Nimeni nu s-a plâns de ce se face Arena Națională. Trebuie să trăim împreună”
otelul galati Universitatea Cluj paulinho var superliga
Știrile zilei din sport
Momentul care a creat haos Șeful lui Chivu, furios după 1-3 cu Napoli: „A fost influențat!”. Cum a reacționat românul +  a fost luat tare de Conte
Stranieri
00:20
Momentul care a creat haos Șeful lui Chivu, furios după 1-3 cu Napoli: „A fost influențat!”. Cum a reacționat românul + a fost luat tare de Conte
Citește mai mult
Momentul care a creat haos Șeful lui Chivu, furios după 1-3 cu Napoli: „A fost influențat!”. Cum a reacționat românul +  a fost luat tare de Conte
„Să ne fie rușine!”  Mario Camora, devastat după un nou eșec: „Dacă nu ne revenim, vom juca la 11 dimineața”
Superliga
25.10
„Să ne fie rușine!” Mario Camora, devastat după un nou eșec: „Dacă nu ne revenim, vom juca la 11 dimineața”
Citește mai mult
„Să ne fie rușine!”  Mario Camora, devastat după un nou eșec: „Dacă nu ne revenim, vom juca la 11 dimineața”
Scandal la Napoli - Inter  Lautaro, semne obscene spre antrenor + Aproape de bătaie!
Campionate
25.10
Scandal la Napoli - Inter Lautaro, semne obscene spre antrenor + Aproape de bătaie!
Citește mai mult
Scandal la Napoli - Inter  Lautaro, semne obscene spre antrenor + Aproape de bătaie!
Decimați înainte de Bosnia - România Vestea primită de Mircea Lucescu: trei titulari absenți, unul incert
Nationala
25.10
Decimați înainte de Bosnia - România Vestea primită de Mircea Lucescu: trei titulari absenți, unul incert
Citește mai mult
Decimați înainte de Bosnia - România Vestea primită de Mircea Lucescu: trei titulari absenți, unul incert
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:40
„Să ne fie rușine!” Mario Camora, devastat după un nou eșec: „Dacă nu ne revenim, vom juca la 11 dimineața”
„Să ne fie rușine!”  Mario Camora, devastat după un nou eșec: „Dacă nu ne revenim, vom juca la 11 dimineața”
00:20
Momentul care a creat haos Șeful lui Chivu, furios după 1-3 cu Napoli: „A fost influențat!”. Cum a reacționat românul + a fost luat tare de Conte
Momentul care a creat haos Șeful lui Chivu, furios după 1-3 cu Napoli: „A fost influențat!”. Cum a reacționat românul +  a fost luat tare de Conte
23:02
Ciocnire violentă FOTO. Portarul CFR-ului și vedeta Farului, plini de sânge! N-au putut încheia meciul
Ciocnire violentă FOTO. Portarul CFR-ului și vedeta Farului, plini de sânge!  N-au putut încheia meciul
00:22
„Dureros, rușinos!” Antrenorul CFR-ului, brutal de sincer: „Trebuie să ne adaptăm locului din clasament, Cupa e obiectivul principal”
„Dureros, rușinos!” Antrenorul CFR-ului,  brutal de sincer:  „Trebuie să ne adaptăm locului din clasament, Cupa e obiectivul principal”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Top stiri din sport
Scene nemaivăzute  VIDEO+FOTO  Ce a pățit De Bruyne în meciul lui Chivu de la Napoli: momente de confuzie totală
Campionate
25.10
Scene nemaivăzute VIDEO+FOTO Ce a pățit De Bruyne în meciul lui Chivu de la Napoli: momente de confuzie totală
Citește mai mult
Scene nemaivăzute  VIDEO+FOTO  Ce a pățit De Bruyne în meciul lui Chivu de la Napoli: momente de confuzie totală
Probleme majore cu VAR FOTO. Meciul din Liga 1 s-a încheiat după 116 minute din cauza sistemului! Ce au decis arbitrii la cele trei faze controversate
Superliga
25.10
Probleme majore cu VAR FOTO. Meciul din Liga 1 s-a încheiat după 116 minute din cauza sistemului! Ce au decis arbitrii la cele trei faze controversate
Citește mai mult
Probleme majore cu VAR FOTO. Meciul din Liga 1 s-a încheiat după 116 minute din cauza sistemului! Ce au decis arbitrii la cele trei faze controversate
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter  » Ce s-a întâmplat
Stranieri
25.10
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter » Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter  » Ce s-a întâmplat
România, fără medalie  Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta
Gimnastica
25.10
România, fără medalie Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta
Citește mai mult
România, fără medalie  Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 33 rapid 26 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
26.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share