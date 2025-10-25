Probleme majore cu VAR FOTO. Meciul din Liga 1 s-a încheiat după 116 minute din cauza sistemului! Ce au decis arbitrii la cele trei faze controversate

Oțelul - U Cluj 1-2. Partida de la Galați s-a încheiat după aproape două ore din cauza problemelor cu sistemul VAR întâmpinate de brigada de arbitri condusă de Florin Chivulete.

Stadionul Oțelul a fost numit de Kyros Vassaras, președintele CCA, printre cele la care se întâmpină cele mai mari dificultăți la analizarea fazelor controversate.

Ultimele două goluri marcate la Galați au fost verificate în camera VAR de Iulian Dima și Valentin Porumbel, ambele reușite fiind suspecte de ofsaid. Iar fiecare fază a avut nevoie de aproximativ 9 minute de analiză pentru a valida decizia luată pe teren de Chivulete.

Asta după ce și în prima repriză au fost nevoie de aproape 6 minute de analiză la golul anulat al lui Patrik!

Oțelul - U Cluj 1-2 . Probleme majore cu VAR la Galați

În minutul 80, la scorul de 1-0 pentru U Cluj, gazdele au repus mingea în joc din aut.

Andrei Ciobanu, aflat în flanc, i-a pasat lui Fernandes. Mijlocașul a șutat puternic, de la aproximativ 35 de metri, iar mingea a lovit bara porții lui Lefter.

Balonul a ricoșat în centrul careului, unde Paulinho, scăpat din marcaj, a deviat mingea în poartă.

Golul a fost analizat VAR timp de nouă minute pentru a verifica dacă poziția lui Paulinho era regulamentară în momentul în care Fernandes a șutut.

Reușita a fost în cele din urmă validată. Din cauza analizei video, partida a fost prelungită cu 13 minute.

La nici două minute distanță de la reluarea jocului, Lukic a reușit să marcheze din nou pentru U Cluj! L-a învins pe Dur-Bozoancă din 6 metri, după o pasă excelentă a lui Postolachi. Și aici a fost nevoie de intervenția VAR, pentru a stabili dacă vârful bosniac se afla în poziție regulamentară.

Au urmat alte 9 minute în care faza a fost analizată și, în cele din urmă, și acest gol a fost validat.

Analiză lungă și în prima repriză!

Și în prima repriză a fost nevoie de intervenția VAR, în minutul 30, la reușita anulată a lui Patrik. Atunci a fost nevoie „doar” de aproape 6 minute pentru ca decizia din teren să fie confirmată.

Partida s-a încheiat astfel după aproape două ore de joc! Prima repriză a fost prelungită cu 5 minute, a doua cu 21. În total, meciul a durat 116 minute!

Sistemul VAR are probleme de implementare la Galați

Kyros Vassaras a avut o întâlnire cu reprezentanții cluburilor din Liga 1, la începutul acestei luni, pe tema arbitrajului video.

Șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor a confirmat că arena din Galați este unul dintre stadioanele unde implementarea sistemului VAR are probleme.

„Ne-a arătat și o statistică pentru acest sezon. În 23% din meciuri au existat probleme tehnice cu sistemul VAR.

Din punctul meu de vedere, este clar că trebuie îmbunătățit acest sistem și am aflat că există anumite stadioane care permit foarte greu ca sistemul VAR să funcționeze: stadionele de la Clinceni, de la Galați și de la Botoșani ”, a spus Victor Angelescu, la momentul respectiv.

Clasamentul din Liga 1

Poz Echipa Meciuri Puncte 1 Botoșani 13 28 2 Rapid 13 28 3 U Craiova 13 27 4 Dinamo 14 24 5 FC Argeș 14 24 6 Oțelul Galați 14 19 7 Unirea Slobozia 13 18 8 Universitatea Cluj 14 17 9 Farul 13 16 10 UTA Arad 13 16 11 CFR Cluj 13 13 12 FCSB 13 13 13 Petrolul 14 13 14 Csikszereda 14 13 15 Hermannstadt 13 10 16 Metaloglobus 13 6

