Dispare încă o echipă? Situație critică pentru clubul din România: „Principalii finanțatori și-au retras integral sprijinul”

FC Olimpia Satu Mare, echipă din Liga 3, a anunțat că principalii finanțatori și-au retras integral sprijinul financiar față de club.

Decizia pune gruparea într-o situație foarte dificilă. Detalii, în rândurile de mai jos.

FC Olimpia Satu Mare a precizat că finanțatorii au luat această decizie înaintea meciului cu SCM Zalău, scor 2-5, în cadrul etapei 15 din seria 8 din Liga 3.

FC Olimpia Satu Mare a rămas fără finanțare!

În cadrul unui comunicat, FC Olimpia Satu Mare a dezvăluit că, în lipsa fondurilor, clubul se află în imposibilitatea de a organiza următoarele două meciuri, cu ACS Sticla Arieşul Turda, pe 6 decembrie, și CS Lotus Băile Felix, pe 13 decembrie.

În plus, clubul riscă să retrogradeze din Liga 3.

„Conducerea CS SC Olimpia MCMXXI informează că, începând de săptămâna trecută, înaintea meciului cu SCM Zalău, principalii finanțatori ai clubului și-au retras integral sprijinul financiar, această decizie generând o situație critică pentru club.

În prezent, CS SC Olimpia MCMXXI se confruntă cu imposibilitatea de a organiza următoarele două partide programate în calendarul competițional și, totodată, cu dificultăți majore privind continuarea campionatului. Obiectivul clubului rămâne disputarea ultimelor două meciuri ale anului și identificarea, ulterior, a soluțiilor necesare pentru a putea finaliza sezonul.

Având în vedere experiența anilor precedenți, probabilitatea de a atrage în scurt timp un nou investitor este redusă. În acest context, este esențială găsirea rapidă a unei surse financiare care să permită efectuarea deplasării la Turda.

În cazul în care acest obiectiv nu va putea fi îndeplinit, clubul va fi nevoit să notifice Federația despre imposibilitatea clubului de a disputa acest joc. Din păcate două neprezentări consecutive atrag retrogradarea automată , iar demersul nostru urmărește prevenirea unei astfel de situații și obținerea unei ferestre de aproximativ două luni pentru a găsi alternative viabile.

CS SC Olimpia MCMXXI va continua să depună toate eforturile pentru menținerea activității sportive și pentru protejarea intereselor clubului”, a transmis FC Olimpia Satu Mare pe Facebook.

FC Olimpia Satu Mare se află pe penultimul loc (11) în seria 8 din Liga 3, cu doar 8 puncte acumulate după 15 partide.

