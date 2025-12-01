Danemarca - România 39-31  „Tricolorele” pierd clar ultimul meci al grupei preliminare de la CM 2025 » Va urma un duel cu Ungaria în grupa principală!
Danemarca - România/ FOTO: sportpictures.eu
Handbal

Danemarca - România 39-31 „Tricolorele” pierd clar ultimul meci al grupei preliminare de la CM 2025 » Va urma un duel cu Ungaria în grupa principală!

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 01.12.2025, ora 23:59
alt-text Actualizat: 01.12.2025, ora 23:59
  • România a fost învinsă de Danemarca, scor 31-39, în ultimul meci al grupei preliminare de la CM 2025.
  • Miercuri, „tricolorele” vor întâlni Ungaria, la debutul în grupa principală.

România s-a impus în primele partide, 33-24 cu Croația și 31-27 cu Japonia, și se pregătește de grupa principală, unde va intra cu două puncte după înfrângerea de azi.

Ungaria, Elveția și Senegal vor fi adversarele selecționatei antrenate de Ovidiu Mihăilă în grupa principală.

Epassy in, Onana out! Portarul lui Dinamo va participa la Cupa Africii » E scandal la națională + Ce meciuri ale „câinilor” va rata
Citește și
Epassy in, Onana out! Portarul lui Dinamo va participa la Cupa Africii » E scandal la națională + Ce meciuri ale „câinilor” va rata
Citește mai mult
Epassy in, Onana out! Portarul lui Dinamo va participa la Cupa Africii » E scandal la națională + Ce meciuri ale „câinilor” va rata

Clasamentul grupei preliminare A

Loc/EchipăGolaverajPuncte (Meciuri)
1. Danemarca71-434 (2)
2. România54-514 (2)
3. Croația48-680 (2)
4. Japonia46-670 (2)

Rezultatele României la Campionatul Mondial

  • România - Croația 33-24
  • România - Japonia 31-27
  • Danemarca - România 39-31

Selecționerul Mihăilă: „E foarte important să rămânem calmi”

„Felicit Danemarca, are o echipă foarte bună. Am încercat să găsesc soluții pentru a opri Danemarca, dar nu s-a putut.

Încerc să schimb în fiecare zi atitudinea, mișcările din apărare. Încerc să le dau jucătoarelor încredere pentru meciul următor.

E foarte important să rămânem calmi. Toate echipele sunt puternice la Mondial. E importantă recuperarea acum și să pregătim bine meciul cu Ungaria”, a declarat Ovidiu Mihăilă la DigiSport, după meci.

Danemarca - România 39-31, cum s-a desfășurat meciul:

Min.60 - Final de partidă! România este înfrântă, scor 31-39.

Min.58 - „Tricolorele” greșesc în atac și sunt taxate instant (39-30).

Min.50 - Se reface diferența de opt goluri în favoarea scandivanelor (34-26)

Min.48 - Dumanska înscrie golul meciului. Jucătoarea României marchează din poartă în poartă. (32-26).

Min.44 - Elver se înalță și marchează de la 9 metri. Diferența crește amenințător (30-24).

Min.40 - România nu mai găsește drumul spre gol, iar scandinavele profită la maximum (27-22).

Min.37 - O nouă răsturnare de scor în favoarea gazdelor (24-22).

Min.34 - Kerekes este angajată în extrema stângă și înscrie spectaculos cu o boltă peste portarul advers (21-22).

Min.33 - Grozav obține un 7 metri și o eliminare de două minute asupra unei adversare. Tot ea transformă, iar România are un parțial de 3-0. (21-21).

Min.31 - Începe repriza secundă. Hansen pătrunde, aruncă, dar mingea lovește doar bara. La faza imediat următoare, tricolorele înscriu și se apropie pe tabelă (21-19).

Pauză la Rotterdam! România are de recuperat un dezavantaj de 3 goluri. (21-18).

Min.29 - Probleme medicale pentru Șerban, în urma unei ciocniri cu Moller. Jucătoarea gazdelor nu a mai putu să o evite pe handbalista noastră în urma unei pătrunderi în viteză (20-17).

Min.27 - România aleargă din nou pentru egalare (18-16). Laslo este eliminată două minute, după ce mingea aruncată din extremă a lovit-o în cap pe portărița adversă.

Min.22 - Echilibrul se menține (15-15).

Min.20 - Ostase recuperează o minge și marchează cu poarta goală (12-12).

Min.19 - Roșu sparge defensiva adversă, pătrunde pe centru și înscrie fără emoții (12-11).

Min.18 - România reușește să mai puncteze și ea pe tabelă (12-10).

Min.15 - Selecționata antrenată de Ovidiu Mihăilă nu se regăsește, iar scandinavele se distanțează la +3 (12-9).

Min.12 - „Tricolorele” revin pe tabelă și marchează două goluri la foc automat (7-7).

Min.10 - Ostergaard înscrie printre picioarele lui Șerban, iar Danemarca se distanțează pe tabelă (7-5).

Min.7 - Haugsted restabilește egalitatea, în urma unui contraatac jucat ca la carte (4-4).

Min.6 - Al treilea gol consecutiv marcat de Grozav, iar tricolorele își deschid pentru prima dată un avantaj de +2 (4-2).

Min.5 - Șapte metri scos de Ostase! Grozav transformă, iar România preia conducerea (3-2).

Min.4 - Grozav a marcat pentru România, dar gazdele au restabilit rapid egalitatea (2-2).

Min.3 - Aruncare de la 7 metri pentru Danemarca și eliminare de două minute pentru Popa. Tabela rămâne intactă după ce Șerban a reușit să intervină cu piciorul drept.

Min.3 - Ostase marchează primul gol al României (1-1).

Min.2 - Dumanska intervine și ea superb, însă dă o pasă greșită pe contraatac, iar Danemarca deschide scorul (1-0).

Min.1 - Start de partidă! România are primul atac al meciului, dar Grozav nu reușește să o învingă pe Kristensen.

Imnul României a răsunat la unison în arena din Rotterdam.

Deși Danemarca pornește ca mare favorită în partida care se va disputa la Rotterdam, selecționerul Ovidiu Mihăilă visează la o victorie și în această seară: am fi mai aproape de sferturile de finală.

„De ce nu? Poate chiar putem să câștigăm acest meci. Ne-ar duce mai sus decât am crezut la prima vedere. Vreau să arunc privirea doar la jocul cu Danemarca. Trebuie să valorificăm tot ce putem.

De ce să nu câștigăm? De ce să nu plecăm cu 4 puncte?Chiar dacă va fi foarte greu, e o forță a handbalului mondial, dar trebuie să jucăm cu curaj. Cred că putem să ne ridicăm la nivelul Danemarcei”, a declarat Ovidiu Mihăilă, potrivit gsp.ro.

Citește și

Lyuboslav Penev, în stare gravă Bulgarul care i-a antrenat pe Daniel Pancu și Florentin Petre se luptă din nou cu o boală gravă » Mesajul lui Georgi Milanov
Diverse
13:35
Lyuboslav Penev, în stare gravă Bulgarul care i-a antrenat pe Daniel Pancu și Florentin Petre se luptă din nou cu o boală gravă » Mesajul lui Georgi Milanov
Citește mai mult
Lyuboslav Penev, în stare gravă Bulgarul care i-a antrenat pe Daniel Pancu și Florentin Petre se luptă din nou cu o boală gravă » Mesajul lui Georgi Milanov
A murit Nicola Pietrangeli Legenda tenisului italian avea 92 de ani » A câștigat de două ori Roland Garros și a scris istorie în Cupa Davis
Tenis
12:41
A murit Nicola Pietrangeli Legenda tenisului italian avea 92 de ani » A câștigat de două ori Roland Garros și a scris istorie în Cupa Davis
Citește mai mult
A murit Nicola Pietrangeli Legenda tenisului italian avea 92 de ani » A câștigat de două ori Roland Garros și a scris istorie în Cupa Davis

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
echipa nationala de handbal feminin campionatul mondial de handbal feminin danemarca romania ovidiu mihaila
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
FCSB, reclamată la FIFA  Campioana are probleme cu transferul lui Andre Duarte » Suma uriașă cerută de Ujpest
Superliga
01.12
FCSB, reclamată la FIFA Campioana are probleme cu transferul lui Andre Duarte » Suma uriașă cerută de Ujpest
Citește mai mult
FCSB, reclamată la FIFA  Campioana are probleme cu transferul lui Andre Duarte » Suma uriașă cerută de Ujpest
Epassy in, Onana out! Portarul lui Dinamo va participa la Cupa Africii » E scandal la națională + Ce meciuri ale „câinilor” va rata
Superliga
01.12
Epassy in, Onana out! Portarul lui Dinamo va participa la Cupa Africii » E scandal la națională + Ce meciuri ale „câinilor” va rata
Citește mai mult
Epassy in, Onana out! Portarul lui Dinamo va participa la Cupa Africii » E scandal la națională + Ce meciuri ale „câinilor” va rata
Urmează Ungaria!&nbsp; Rom&acirc;nia pierde cu Danemarca și merge &icirc;n grupa principală cu doar 2 puncte. Duel de foc miercuri
Handbal
01.12
Urmează Ungaria! România pierde cu Danemarca și merge în grupa principală cu doar 2 puncte. Duel de foc miercuri
Citește mai mult
Urmează Ungaria!&nbsp; Rom&acirc;nia pierde cu Danemarca și merge &icirc;n grupa principală cu doar 2 puncte. Duel de foc miercuri
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:59
Danemarca - România 39-31 „Tricolorele” pierd clar ultimul meci al grupei preliminare de la CM 2025 » Va urma un duel cu Ungaria în grupa principală!
Danemarca - România 39-31  „Tricolorele” pierd clar ultimul meci al grupei preliminare de la CM 2025 » Va urma un duel cu Ungaria în grupa principală!
23:12
Lautaro, relație specială cu Chivu Căpitanul lui Inter: „Primesc mai multe îmbrățișări de la el decât de la soția mea”😄
Lautaro, relație specială cu Chivu Căpitanul lui Inter: „Primesc mai multe îmbrățișări de la el decât de la soția mea”😄
21:57
FCSB, reclamată la FIFA Campioana are probleme cu transferul lui Andre Duarte » Suma uriașă cerută de Ujpest
FCSB, reclamată la FIFA  Campioana are probleme cu transferul lui Andre Duarte » Suma uriașă cerută de Ujpest
22:10
Epassy in, Onana out! Portarul lui Dinamo va participa la Cupa Africii » E scandal la națională + Ce meciuri ale „câinilor” va rata
Epassy in, Onana out! Portarul lui Dinamo va participa la Cupa Africii » E scandal la națională + Ce meciuri ale „câinilor” va rata
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Top stiri din sport
Aventură fabuloasă VIDEO Cum a transmis un tânăr de 15 ani finala Copa Libertadores » Momentul a devenit viral
Campionate
01.12
Aventură fabuloasă VIDEO Cum a transmis un tânăr de 15 ani finala Copa Libertadores » Momentul a devenit viral
Citește mai mult
Aventură fabuloasă VIDEO Cum a transmis un tânăr de 15 ani finala Copa Libertadores » Momentul a devenit viral
„Situație delicată” Depresia îl macină în continuare pe unul dintre  cei mai buni U21 din Liga 1:  „Lucruri pe care nu le putem controla”
Superliga
01.12
„Situație delicată” Depresia îl macină în continuare pe unul dintre cei mai buni U21 din Liga 1: „Lucruri pe care nu le putem controla”
Citește mai mult
„Situație delicată” Depresia îl macină în continuare pe unul dintre  cei mai buni U21 din Liga 1:  „Lucruri pe care nu le putem controla”
Pe picior de plecare Echipa din Liga 1 a mers fără antrenor la meciul din Cupa României!
Superliga
01.12
Pe picior de plecare Echipa din Liga 1 a mers fără antrenor la meciul din Cupa României!
Citește mai mult
Pe picior de plecare Echipa din Liga 1 a mers fără antrenor la meciul din Cupa României!
Fenerbahce - Galatasaray, scene violente VIDEO S-au încăierat de la încălzire + jucătorii de la U19 s-au bătut și ei. Cine a fost cel mai huiduit jucător din derby
Campionate
01.12
Fenerbahce - Galatasaray, scene violente VIDEO S-au încăierat de la încălzire + jucătorii de la U19 s-au bătut și ei. Cine a fost cel mai huiduit jucător din derby
Citește mai mult
Fenerbahce - Galatasaray, scene violente VIDEO S-au încăierat de la încălzire + jucătorii de la U19 s-au bătut și ei. Cine a fost cel mai huiduit jucător din derby

Echipe/Competiții

fcsb 92 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 33 rapid 9 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
02.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share