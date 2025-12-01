România a fost învinsă de Danemarca, scor 31-39, în ultimul meci al grupei preliminare de la CM 2025.

Miercuri, „tricolorele” vor întâlni Ungaria, la debutul în grupa principală.

România s-a impus în primele partide, 33-24 cu Croația și 31-27 cu Japonia, și se pregătește de grupa principală, unde va intra cu două puncte după înfrângerea de azi.

Ungaria, Elveția și Senegal vor fi adversarele selecționatei antrenate de Ovidiu Mihăilă în grupa principală.

Clasamentul grupei preliminare A

Loc/Echipă Golaveraj Puncte (Meciuri) 1. Danemarca 71-43 4 (2) 2. România 54-51 4 (2) 3. Croația 48-68 0 (2) 4. Japonia 46-67 0 (2)

Rezultatele României la Campionatul Mondial

România - Croația 33-24

33-24 România - Japonia 31-27

31-27 Danemarca - România 39-31

Selecționerul Mihăilă: „E foarte important să rămânem calmi”

„Felicit Danemarca, are o echipă foarte bună. Am încercat să găsesc soluții pentru a opri Danemarca, dar nu s-a putut.

Încerc să schimb în fiecare zi atitudinea, mișcările din apărare. Încerc să le dau jucătoarelor încredere pentru meciul următor.

E foarte important să rămânem calmi. Toate echipele sunt puternice la Mondial. E importantă recuperarea acum și să pregătim bine meciul cu Ungaria”, a declarat Ovidiu Mihăilă la DigiSport, după meci.

Danemarca - România 39-31 , cum s-a desfășurat meciul:

Min.60 - Final de partidă! România este înfrântă, scor 31-39.

Min.58 - „Tricolorele” greșesc în atac și sunt taxate instant (39-30).

Min.50 - Se reface diferența de opt goluri în favoarea scandivanelor (34-26)

Min.48 - Dumanska înscrie golul meciului. Jucătoarea României marchează din poartă în poartă. (32-26).

Min.44 - Elver se înalță și marchează de la 9 metri. Diferența crește amenințător (30-24).

Min.40 - România nu mai găsește drumul spre gol, iar scandinavele profită la maximum (27-22).

Min.37 - O nouă răsturnare de scor în favoarea gazdelor (24-22).

Min.34 - Kerekes este angajată în extrema stângă și înscrie spectaculos cu o boltă peste portarul advers (21-22).

Min.33 - Grozav obține un 7 metri și o eliminare de două minute asupra unei adversare. Tot ea transformă, iar România are un parțial de 3-0. (21-21).

Min.31 - Începe repriza secundă. Hansen pătrunde, aruncă, dar mingea lovește doar bara. La faza imediat următoare, tricolorele înscriu și se apropie pe tabelă (21-19).

Pauză la Rotterdam! România are de recuperat un dezavantaj de 3 goluri. (21-18).

Min.29 - Probleme medicale pentru Șerban, în urma unei ciocniri cu Moller. Jucătoarea gazdelor nu a mai putu să o evite pe handbalista noastră în urma unei pătrunderi în viteză (20-17).

Min.27 - România aleargă din nou pentru egalare (18-16). Laslo este eliminată două minute, după ce mingea aruncată din extremă a lovit-o în cap pe portărița adversă.

Min.22 - Echilibrul se menține (15-15).

Min.20 - Ostase recuperează o minge și marchează cu poarta goală (12-12).

Min.19 - Roșu sparge defensiva adversă, pătrunde pe centru și înscrie fără emoții (12-11).

Min.18 - România reușește să mai puncteze și ea pe tabelă (12-10).

Min.15 - Selecționata antrenată de Ovidiu Mihăilă nu se regăsește, iar scandinavele se distanțează la +3 (12-9).

Min.12 - „Tricolorele” revin pe tabelă și marchează două goluri la foc automat (7-7).

Min.10 - Ostergaard înscrie printre picioarele lui Șerban, iar Danemarca se distanțează pe tabelă (7-5).

Min.7 - Haugsted restabilește egalitatea, în urma unui contraatac jucat ca la carte (4-4).

Min.6 - Al treilea gol consecutiv marcat de Grozav, iar tricolorele își deschid pentru prima dată un avantaj de +2 (4-2).

Min.5 - Șapte metri scos de Ostase! Grozav transformă, iar România preia conducerea (3-2).

Min.4 - Grozav a marcat pentru România, dar gazdele au restabilit rapid egalitatea (2-2).

Min.3 - Aruncare de la 7 metri pentru Danemarca și eliminare de două minute pentru Popa. Tabela rămâne intactă după ce Șerban a reușit să intervină cu piciorul drept.

Min.3 - Ostase marchează primul gol al României (1-1).

Min.2 - Dumanska intervine și ea superb, însă dă o pasă greșită pe contraatac, iar Danemarca deschide scorul (1-0).

Min.1 - Start de partidă! România are primul atac al meciului, dar Grozav nu reușește să o învingă pe Kristensen.

Imnul României a răsunat la unison în arena din Rotterdam.

Deși Danemarca pornește ca mare favorită în partida care se va disputa la Rotterdam, selecționerul Ovidiu Mihăilă visează la o victorie și în această seară: am fi mai aproape de sferturile de finală.

„De ce nu? Poate chiar putem să câștigăm acest meci. Ne-ar duce mai sus decât am crezut la prima vedere. Vreau să arunc privirea doar la jocul cu Danemarca. Trebuie să valorificăm tot ce putem.

De ce să nu câștigăm? De ce să nu plecăm cu 4 puncte?Chiar dacă va fi foarte greu, e o forță a handbalului mondial, dar trebuie să jucăm cu curaj. Cred că putem să ne ridicăm la nivelul Danemarcei”, a declarat Ovidiu Mihăilă, potrivit gsp.ro.

