Programul etapei #23 din Liga 1  Când se joacă FCSB - CFR Cluj și Universitatea Craiova - FC Botoșani

- Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei #23 din Liga 1.
- Toate meciurile rundei pot fi urmărite în format liveSCORE sau liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Etapa #23 din Liga 1 debutează vineri, 23 ianuarie, cu meciul Metaloglobus - FC Argeș, și se încheie cu meciul UTA Arad - Rapid, programat luni, 26 ianuarie.
În cadrul acestei runde se va disputa și partida dintre FCSB (locul 9) și CFR Cluj (11), echipe care au dominat campionatul în ultimii ani, dar și Universitatea Craiova (1) - FC Botoșani (3).
Programul etapei #23 din Liga 1
Vineri, 23 ianuarie
- Ora 17.00 / Metaloglobus București - FC Argeș
- Ora 20.00 / FC Hermannstadt - Dinamo București
Sâmbătă, 24 ianuarie
- Ora 17:00 / Universitatea Cluj - Unirea Slobozia
- Ora 20:00 / Universitatea Craiova - FC Botoșani
Duminică, 25 ianuarie
- Ora 14:30 / Petrolul Ploiești - Farul Constanța
- Ora 20:00 / FCSB - CFR Cluj
Luni, 26 ianuarie
- Ora 17:00 / Oțelul Galați - FK Csikszereda
- Ora 20:00 / UTA Arad - FC Rapid.
Liga 1 se va relua vineri, 16 ianuarie, cu etapa #22, prima din 2026.
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|21
|40
|2
|Rapid
|21
|39
|3
|Botoșani
|21
|38
|4
|Dinamo
|21
|38
|5
|Argeș
|21
|34
|6
|Oțelul
|21
|33
|7
|U Cluj
|21
|33
|8
|UTA
|21
|32
|9
|FCSB
|21
|31
|10
|Farul Constanța
|21
|27
|11
|CFR Cluj
|21
|26
|12
|Unirea Slobozia
|21
|21
|13
|Petrolul
|21
|20
|14
|Csikszereda
|21
|16
|15
|Hermannstadt
|21
|13
|16
|Metaloglobus
|21
|11