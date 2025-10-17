Poli Iași - CS Dinamo 1-1 Penalty ratat pe final în primul meci al etapei #10 din Liga 2 » Programul complet + clasamentul actualizat
Liga 2

Poli Iași - CS Dinamo 1-1 Penalty ratat pe final în primul meci al etapei #10 din Liga 2 » Programul complet + clasamentul actualizat

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 17.10.2025, ora 19:29
alt-text Actualizat: 17.10.2025, ora 19:29
  • Poli Iași și CS Dinamo au remizat, 1-1, în deschiderea etapei #10 din Liga 2.
  • Toate meciurile din Liga 2 sunt în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai interesante vor fi în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Înaintea acestei etape, Corvinul și FC Bihor se află pe primele două poziții. Podiumul este completat de Chindia Târgoviște.

Poli Iași - CS Dinamo 1-1

  • Au marcat: Ghindovean 66 / Mălăele 77
  • Șeroni (Poli Iași) a ratat un penalty în prelungiri
  • Stadion: Emil Alexandrescu (Iaşi)
  • Arbitru:Bădărău Raul Sebastian (Hunedoara)/ Asistenți: Nistor Daniel (Zlatna) și Petre-Ioan Doru Nicolae (Bucov)

Sâmbătă, 18 octombrie

Câmpulung - CSM Olimpia Satu Mare, live de la ora 11:00

  • Stadion: Muscelul (Câmpulung Muscel)
  • Arbitru: Ioniță Eduard (Tulcea)/ Asistenți: Barbulescu Marius (Bucureşti) și Iftime Alexandru (Buftea)

CS Afumați - CSM Reșița, live de la ora 11:00

  • Stadion: Comunal (Afumaţi)
  • Arbitru: Naidin Valentin (Turnu Măgurele)/ Asistenți: Calin Daniel (Bucureşti) și Ţurcanu Ionuţ (Coţuşca)

FC Bacău - Sepsi, live de la ora 11:00

  • Stadion: Baza Sportivă FC Bacău (Ruşi-Ciutea)
  • Arbitru Burloiu Dorin (Galaţi)/ Asistenți: Neagu Gabriel (Călăraşi) și Antal Csaba (Baciu)

FC Voluntari - ASA Târgu Mureș, live de la ora 11:00

  • Stadion: Anghel Iordănescu (Voluntari)
  • Arbitru Flueran Viorel Nicusor (Craiova)/ Asistenți: Humiţa Ioan Daniel (Armeniş) și Dobre Viorel (Bucureşti)

Gloria Bistrița - Chindia Târgoviște, live de la ora 11:00

  • Stadion: Complexul Sportiv Jean Pădureanu (Bistriţa)
  • Arbitru Bădoiu Marius Daniel (Craiova)/ Asistenți: Cășuț Cristian (Arad) și Constantinescu Daniela (Craiova)

Metalul Buzău - CSC Dumbrăvița, live de la ora 11:00

  • Stadion: Metalul (Buzău)
  • Arbitru Țurcanu Dragoș Ionuț (Piatra Neamţ)/ Asistenți: Turcu George (Bucureşti) și Andrei Ionut Razvan (Piatra Neamţ)

Steaua - CSC 1599 Șelimbăr, live de la ora 11:00

  • Stadion: Steaua (Bucureşti)
  • Arbitru: Iviniș Darius Florin (Zlatna)/ Asistenți: Ionescu Mihai Marian (Bradu) și Cosmescu Cristian (Râmnicu Vâlcea)

Tunari - Concordia Chiajna, live de la ora 11:00

  • Stadion: Central Arsenal Tunari (Tunari)
  • Arbitru: Anton Sergiu (Bucureşti)/ Asistenți: Tocai Emeric (Sibiu) și Ichim Cristi Daniel (Brăila)

Ceahlăul Piatra Neamț - Corvinul, live de la ora 12:30

  • TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
  • Stadion: Ceahlăul (Piatra Neamţ)
  • Arbitru Ene Mihai Laurențiu (Giurgiu)/ Asistenți: Kopriva Biro Tamas (Carei) și Kopriva Zsolt (Carei)

Duminică, 19 octombrie

CSM Slatina - FC Bihor, live de la ora 11:00

  • TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
  • Stadion: 1 Mai (Slatina)

Clasamentul în Liga 2

LocEchipaMeciuriPuncte
1Corvinul923
2Bihor922
3Chindia Târgoviște920
4ASA Târgu Mureș919
5FC Voluntari918
6Steaua916
7Concordia Chiajna916
8CSM Reșita916
9Sepsi916
10Poli Iași1015
11CS Afumați914
12Metalul Buzău913
13Ceahlăul911
14CSM Slatina99
15Bacău99
16CS Dinamo108
17CSC Dumbrăvița97
18CS Tunari96
19Gloria Bistrița96
20CSC Șelimbăr95
21Olimpia Satu Mare94
22Câmpulung94

