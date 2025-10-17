- Poli Iași și CS Dinamo au remizat, 1-1, în deschiderea etapei #10 din Liga 2.
Înaintea acestei etape, Corvinul și FC Bihor se află pe primele două poziții. Podiumul este completat de Chindia Târgoviște.
Poli Iași - CS Dinamo 1-1
- Au marcat: Ghindovean 66 / Mălăele 77
- Șeroni (Poli Iași) a ratat un penalty în prelungiri
- Stadion: Emil Alexandrescu (Iaşi)
- Arbitru:Bădărău Raul Sebastian (Hunedoara)/ Asistenți: Nistor Daniel (Zlatna) și Petre-Ioan Doru Nicolae (Bucov)
Sâmbătă, 18 octombrie
Câmpulung - CSM Olimpia Satu Mare, live de la ora 11:00
- Stadion: Muscelul (Câmpulung Muscel)
- Arbitru: Ioniță Eduard (Tulcea)/ Asistenți: Barbulescu Marius (Bucureşti) și Iftime Alexandru (Buftea)
CS Afumați - CSM Reșița, live de la ora 11:00
- Stadion: Comunal (Afumaţi)
- Arbitru: Naidin Valentin (Turnu Măgurele)/ Asistenți: Calin Daniel (Bucureşti) și Ţurcanu Ionuţ (Coţuşca)
FC Bacău - Sepsi, live de la ora 11:00
- Stadion: Baza Sportivă FC Bacău (Ruşi-Ciutea)
- Arbitru Burloiu Dorin (Galaţi)/ Asistenți: Neagu Gabriel (Călăraşi) și Antal Csaba (Baciu)
FC Voluntari - ASA Târgu Mureș, live de la ora 11:00
- Stadion: Anghel Iordănescu (Voluntari)
- Arbitru Flueran Viorel Nicusor (Craiova)/ Asistenți: Humiţa Ioan Daniel (Armeniş) și Dobre Viorel (Bucureşti)
Gloria Bistrița - Chindia Târgoviște, live de la ora 11:00
- Stadion: Complexul Sportiv Jean Pădureanu (Bistriţa)
- Arbitru Bădoiu Marius Daniel (Craiova)/ Asistenți: Cășuț Cristian (Arad) și Constantinescu Daniela (Craiova)
Metalul Buzău - CSC Dumbrăvița, live de la ora 11:00
- Stadion: Metalul (Buzău)
- Arbitru Țurcanu Dragoș Ionuț (Piatra Neamţ)/ Asistenți: Turcu George (Bucureşti) și Andrei Ionut Razvan (Piatra Neamţ)
Steaua - CSC 1599 Șelimbăr, live de la ora 11:00
- Stadion: Steaua (Bucureşti)
- Arbitru: Iviniș Darius Florin (Zlatna)/ Asistenți: Ionescu Mihai Marian (Bradu) și Cosmescu Cristian (Râmnicu Vâlcea)
Tunari - Concordia Chiajna, live de la ora 11:00
- Stadion: Central Arsenal Tunari (Tunari)
- Arbitru: Anton Sergiu (Bucureşti)/ Asistenți: Tocai Emeric (Sibiu) și Ichim Cristi Daniel (Brăila)
Ceahlăul Piatra Neamț - Corvinul, live de la ora 12:30
- Stadion: Ceahlăul (Piatra Neamţ)
- Arbitru Ene Mihai Laurențiu (Giurgiu)/ Asistenți: Kopriva Biro Tamas (Carei) și Kopriva Zsolt (Carei)
Duminică, 19 octombrie
CSM Slatina - FC Bihor, live de la ora 11:00
- Stadion: 1 Mai (Slatina)
Clasamentul în Liga 2
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Corvinul
|9
|23
|2
|Bihor
|9
|22
|3
|Chindia Târgoviște
|9
|20
|4
|ASA Târgu Mureș
|9
|19
|5
|FC Voluntari
|9
|18
|6
|Steaua
|9
|16
|7
|Concordia Chiajna
|9
|16
|8
|CSM Reșita
|9
|16
|9
|Sepsi
|9
|16
|10
|Poli Iași
|10
|15
|11
|CS Afumați
|9
|14
|12
|Metalul Buzău
|9
|13
|13
|Ceahlăul
|9
|11
|14
|CSM Slatina
|9
|9
|15
|Bacău
|9
|9
|16
|CS Dinamo
|10
|8
|17
|CSC Dumbrăvița
|9
|7
|18
|CS Tunari
|9
|6
|19
|Gloria Bistrița
|9
|6
|20
|CSC Șelimbăr
|9
|5
|21
|Olimpia Satu Mare
|9
|4
|22
|Câmpulung
|9
|4