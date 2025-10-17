Ladislau Boloni (72 de ani) l-a elogiat pe Valentin Ceaușescu (77 de ani), cel considerat protectorul Stelei din anii ‘80, echipă care a cucerit Cupa Campionilor Europeni (1986) și Supercupa Europei (1987).

Fostul mare mijlocaș al Stelei l-a catalogat pe fiul fostului cuplu prezidențial Nicolae și Elena Ceaușescu drept „cel mai inteligent manager sportiv” alături de care a avut ocazia să lucreze.

Ladislau Boloni l-a elogiat pe Valentin Ceaușescu: „Cel mai inteligent manager sportiv pe care l-am avut în viața mea”

„Vorbesc despre prezența dânsului și despre relațiile cu jucătorii, în special cu mine.

A fost cel mai inteligent manager sportiv pe care l-am avut în viața mea. Nu mă refer la oameni care facilitează transferuri, ci la manager de sport.

E un om extraordinar care a ajutat foarte mult Steaua București în afara terenului, fără intervenții. Oricând stau la dispoziția lui Mircea Lucescu să discutăm. Mie să nu îmi spună nimeni lucruri, eu știu greșeli pe care Valentin le-ar fi putut face, dar nu cele despre care s-a scris.

Nu ar fi frumos ca acum, cu această ocazie, să acuz pe cineva. Valentin e un om extraordinar, asta poate să demonstreze și adversarul și alți oameni pe care i-a ajutat când erau în dificultate”, a declarat Ladislau Boloni, citat de digisport.ro

8 trofee a câștigat Boloni ca jucător la Steaua, în perioada 1984 - 1987

Valentin Ceaușescu, personaj admirat și controversat

Imaginea lui Valentin Ceaușescu în fotbalul românesc rămâne una complexă, între admirație și controverse.

Ultima sa apariție publică, la Gala Sportului Românesc, din martie, unde a fost invitat de Ladislau Bölöni, a generat un val de reacții pro și contra.

VIDEO. Ladislau Boloni și Valentin Ceaușescu, la Gala Sportului Românesc

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport