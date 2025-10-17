Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Imagine din războiul care afectează Ucraina de aproape patru ani Foto: Imago
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!

Theodor Jumătate
Publicat: 17.10.2025, ora 15:01
Actualizat: 17.10.2025, ora 15:01
  • Scandal în Ucraina, după ce un jucător de la Shakhtar Donetsk a apreciat în plin război videoclipuri care au legătură cu Rusia. 
  • Ce s-a întâmplat cu internaționalul ucrainean după ce s-a aflat ce a făcut. 
  • A jucat împotriva „tricolorilor” la Euro 2024 și l-am putea înfrunta și în barajul pentru Mondial.

După ce a semnat cu Dinamo Kiev, la începutul lui septembrie, Vladislav Blănuță a fost atacat de ucraineni, care au descoperit câteva repostări ale jucătorului pe TikTok cu videoclipuri ale propagandistului rus Vladimir Solovyov și cu secvențe ale miniserialului moscovit „Brigada”.

Ultrașii kieveni nu doar că au cerut rezilierea contractului. L-au amenințat cu moartea!

Între timp, susținut total de club, internaționalul român U21 a continuat la Dinamo.

Konoplya a dat like la trei videoclipuri: „Rusia nu este pentru cei slabi și înceți”

La o lună și jumătate după acel scandal, încă unul, și mai rău.

Internaționalul ucrainean Yukhym Konoplya, 26 de ani, titular inclusiv la ultimele două partide ale selecționatei galben-albastre (5-3 cu Islanda și 2-1 cu Azerbaidjan), fundașul dreapta al lui Shakhtar, a dat like unor postări care au legături cu Rusia.

  • Un videoclip în care se vede cum se închid dur ușile unui tren, având legenda „Rusia nu este pentru cei slabi și înceți”. 
  • O înregistrare a unui discurs al fostului politician rus de extremă dreaptă Vladimir Zhirinovsky, decedat în 2022. 
Se observă „inima” lui Konoplya pentru discursul lui Zhirinovsky Foto: Captură Se observă „inima” lui Konoplya pentru discursul lui Zhirinovsky Foto: Captură
Se observă „inima” lui Konoplya pentru discursul lui Zhirinovsky Foto: Captură
  • Un filmuleț cu golurile marcate la Tottenham de ex-internațional rus Roman Pavlyuchenko, 43 de ani, care l-a lăudat de mai multe ori pe președintele Vladimir Putin. 

Konoplya a replicat dur: „Sunt patriot”. Apoi și-a cerut scuze, forțat de Shakhtar

După ce s-a aflat, Konoplya a șters acele likeuri, potrivit site-ului local Tribuna.

Contestat vehement în Ucraina, jucătorul a făcut două comentarii de atunci, pe InstaStory. Prima era de protest.

Reprezint țara noastră și fac tot posibilul să o sprijin în războiul cu Rusia. Mi se pare ciudat să aud astfel de acuzații împotriva mea. Mă consider un patriot, un ucrainean adevărat care înțelege unde este adevărul și unde sunt minciunile Yukhym Konoplya, internațional ucrainean

A adăugat: „Vă rog să verificați informațiile care vă sunt oferite pe rețelele de socializare. Vă mulțumesc pentru atenție. Sper în sprijinul și înțelegerea voastră”.

Ulterior, a postat alt mesaj, ca răspuns la reacțiile dure primite la prima declarație:

Konoplya, înaintea meciului cu România, la Euro Foto: Imago Konoplya, înaintea meciului cu România, la Euro Foto: Imago
Konoplya, înaintea meciului cu România, la Euro Foto: Imago

„Nu am avut nicio intenție în aprecierile mele. Nu am susținut în niciun fel Rusia, personalitățile și adepții ei. Sunt patriot, am tras concluziile. Îmi cer sincer scuze. Nu se va mai întâmpla”.

Konoplya e anchetat de Shakhtar

A doua replică era și efect al deciziei lui Shakhtar. Clubul a anunțat imediat că a deschis o anchetă.

„Sunteți conștienți de activitatea lui Yukhym Konoplya pe social media.

Shakhtar a lansat deja o investigație internă pentru a clarifica toate circumstanțele”, a afirmat Yuriy Svyrydov, directorul de comunicare al lui Shakhtar.

„După ce vom primi rezultatele, vom informa deschis fanii”.

Îl înfruntăm pe Konoplya și în barajul pentru Mondial?

Fundașul dreapta a jucat în naționala Ucrainei la 0-3 cu România, în primul meci de la Euro 2024.

I-ar putea înfrunta pe „tricolori” în semifinala barajului pentru Mondial, dacă jucătorii noștri vor prinde play-off-ul din Liga Națiunilor.

Duel Konoplya - Mihăilă, la Euro Foto: Imago Duel Konoplya - Mihăilă, la Euro Foto: Imago
Duel Konoplya - Mihăilă, la Euro Foto: Imago

Sau în finală, dacă internaționalii lui Lucescu vor încheia preliminariile pe locul 2, iar ei și ucrainenii vor învinge în semifinale.

rusia ucraina Vladislav Blănuță Yukhym Konoplya Shakhtar Donetsk
