Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul  Rădoi - Lucescu : „Aveți dovezi?”

METALOGLOBUS - FCSB. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul campioanei, a reacționat după atacul lui Mirel Rădoi (44 de ani) la adresa lui Mircea Lucescu (80 de ani).

Metaloglobus - FCSB se joacă sâmbătă, de la ora 20:30 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Conflictul dintre Mirel Rădoi și Mircea Lucescu a pornit după o afirmație făcută de patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, în care a susținut că a fost sunat de selecționer înaintea meciului cu Universitatea Craiova.

Elias Charalambous, despre scandalul Rădoi - Lucescu: „Aveţi dovezi?”

Întrebat despre declarațiile făcute de antrenorul oltenilor, Charalambous a încercat să reamintit cât de mult îl respectă pe Rădoi.

„Nu am informaţii, nu ştiu, dacă stau aici şi-mi spuneţi că persoana aceea a vorbit cu cealaltă, aveţi dovezi? Ştiţi ce se întâmplă?

Fiecare antrenor are stilul lui, pe teren şi în afara lui, îi respect, eu am stilul meu, nu vin aici să vorbesc despre alţii sau despre lucruri pe care nu le ştiu, zvonuri.

Vin aici să vă răspund la întrebări despre fotbal, dar despre cancanuri nu pot să vorbesc. L-am cunoscut pe Rădoi, e un antrenor foarte bine, dar fiecare spune ce crede, îi respect, eu vin aici să vorbesc despre fotbal”, a declarat Elias Charalambous, la conferința de presă premergătoare meciului cu Metaloglobus.

Elias Charlambous: „Pentru mine e cel mai bun din România”

Chestionat și cu privire la adresa criticilor aduse de Mircea Lucescu la adresa lui Ștefan Târnovanu, portarul titular al roș-albaștrilor, antrenorul campioanei a replicat.

„Nu voi vorbi și nu voi critica alți antrenori. Fiecare antrenor are propria opinie. Domnul Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori pe care i-a avut și îi are România, are părerea lui, iar eu respect părerea tuturor.

Dacă trebuie să vorbesc despre Târno, din punctul meu de vedere, am spus-o de multe ori și o voi spune din nou, este cel mai bun portar din țară”, a adăugat cipriotul.

Charalambous, despre meciul cu Metaloglobus: „Suntem pregătiți”

Cipriotul a vorbit și despre problemele de lot cu care se confruntă echipa sa, dar are încredere că elevii săi pot obține toate cele trei puncte din meciul cu Metaloglobus.

„Avem mulți jucători indisponibili înaintea acestui meci, sunt fie accidentați, fie suspendați. Am văzut că toate meciurile din Superliga sunt foarte dificile.

Simt însă că suntem într-o formă foarte bună și sper să o arătăm mâine pe teren. Aceste meciuri sunt mai greu de pregătit decât derby-urile. Pe de altă parte, avem experiența acestor partide în care am pierdut multe puncte.

Eu spun însă că suntem pregătiți. Trebuie să câștigăm puncte. Nu contează cu cine jucăm, trei puncte sunt trei puncte. Așa că meciul de mâine îl vom trata extrem de serios, pentru că avem nevoie de cele trei puncte mai mult ca niciodată”, a concluzionat Charalambous.

În acest moment, FCSB ocupă locul 12, cu 13 puncte. Roș-albaștrii vin după două victorii consecutive, ambele cu 1-0, împotriva celor de la Oțelul și Universitatea Craiova.

