Liga 2 Voluntari, victorie împotriva  liderului, în etapa a 3-a din play-off. Corvinul, la al 2-lea eșec la rând » Tot astăzi au mai avut loc alte 9 meciuri

- FC Voluntari a câștigat partida cu Corvinul Hunedoara, scor 1-0, în etapa a treia a play-off-ului ligii secunde.
- Primele opt meciuri din play-out-ul Ligii 2 s-au încheiat, câte patru partide disputându-se în fiecare grupă.
- Meciurile vor putea fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar o parte dintre partide vor fi transmise în direct de Digi Sport și Prima Sport.
Runda se va încheia sâmbătă, 11 aprilie, când este programat și meciul Sepsi - Steaua București, ultimul joc din etapa #3 a play-off-ului.
10 aprilie:
FC Voluntari - Corvinul 1-0 (play-off)
- A marcat: Babic (min. 54)
- Arbitru: Roman George Cătălin. Asistenți: Dumitru Ionel Valentin și Șchiopeț Claudiu
- Stadion: Anghel Iordănescu (Voluntari)
Concordia Chiajna - Tunari, 1-1 (play-out, grupa B)
- Arbitru: Ioniță Eduard. Asistenți: Carson Marian și Barbu Florinel
- Stadion: Concordia (Chiajna)
CS Afumați - CSM Reșița, 1-1 (play-out, grupa B)
- Arbitru: Filil Claudiu Andrei. Asistenți: Ichim Cristi Daniel și Andrei Ionuț Răzvan
- Stadion: Comunal (Afumați)
CSC Dumbrăvița - CSC Șelimbăr, 0-0 (play-out, Grupa B)
- Arbitru: Olaru Constantin Alin. Asistenți: Tudor Răzvan și Toth Krisztian
- Stadion: Ștefan Dobay (Dumbrăvița)
CSM Slatina - Ceahlăul, 1-1 (play-out, grupa A)
- Arbitru: Valusescu Maria Alexandra. Asistenți: Turcu George și Suhan Nicoleta Corina
- Stadion: 1 Mai (Slatina)
FC Bacău - CSM Olimpia Satu Mare, 1-3 (play-out, grupa B)
- Arbitru: Neculcea Bogdan. Asistenți: Contofan Iulian și Puscasu Ana
- Stadion: Baza Sportivă FC Bacău (Ruși-Ciutea)
Gloria Bistrița - CS Dinamo, 0-2 (play-out, grupa A)
- Arbitru: Motan Mihai. Asistenți: Nagy Daniel și Țurcanu Ionuț
- Stadion: Complexul Sportiv Jean Pădureanu (Bistrița)
Metalul Buzău - Câmpulung, 1-0 (play-out, Grupa A)
- Arbitru: Marinoiu Costin Alexandru. Asistenți: Costache Marian Silviu și Prioteasa Mădălin
- Stadion: Gloria (Buzău)
Poli Iași - ASA Târgu Mureș, 0-1 (play-out, Grupa A)
- Arbitru: Negară Răzvan. Asistenți: Iftime Alexandru și Vițelaru Cosmin
- Stadion: Emil Alexandrescu (Iași)
Chindia Târgoviște - FC Bihor, 1-3 (play-off)
- TV: Digi Sport 3 și Prima Sport 1
- Arbitru: Flueran Viorel Nicușor. Asistenți: Vișan Florian Alexandru și Iftode Florin
- Stadion: Eugen Popescu (Târgoviște)
11 aprilie:
Sepsi - Steaua, live de la 12:30 (play-off)
- TV: Digi Sport 1
- Arbitru: Naidin Marius. Asistenți: Dumitrache Ștefan și Tocai Emeric
- Stadion: Sepsi Duna Arena (Sfântu Gheorghe)
Clasamentul în play-off-ul Ligii 2
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Corvinul
|3
|56
|2. Sepsi
|2
|50
|3. FC Voluntari
|3
|48
|4. Steaua
|2
|42
|5. FC Bihor
|3
|42
|6. Chindia Târgoviște
|3
|39
Clasamentul în play-out, grupa A
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. ASA Târgu Mureș
|3
|43
|2. Metalul Buzău
|3
|41
|3. Poli Iași
|3
|37
|4. CSM Slatina
|3
|33
|5. Gloria Bistrița
|3
|29
|6. Ceahlăul
|3
|19
|7. CS Dinamo
|3
|19
|8. Câmpulung
|3
|10
Clasamentul în play-out, grupa B
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. CSM Reșița
|3
|40
|2. FC Bacău
|3
|36
|3. Concordia Chiajna
|3
|34
|4. CS Afumați
|3
|34
|5. Dumbrăvița
|3
|26
|6. CSC Șelimbăr
|3
|24
|7. Olimpia Satu Mare
|3
|20
|8. Tunari
|3
|17