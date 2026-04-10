Liga 2 Voluntari, victorie împotriva liderului, în etapa a 3-a din play-off. Corvinul, la al 2-lea eșec la rând » Tot astăzi au mai avut loc alte 9 meciuri
alt-text Publicat: 10.04.2026, ora 18:03
alt-text Actualizat: 10.04.2026, ora 18:03
  • FC Voluntari a câștigat partida cu Corvinul Hunedoara, scor 1-0, în etapa a treia a play-off-ului ligii secunde.
  • Primele opt meciuri din play-out-ul Ligii 2 s-au încheiat, câte patru partide disputându-se în fiecare grupă.
  • Meciurile vor putea fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar o parte dintre partide vor fi transmise în direct de Digi Sport și Prima Sport.

Runda se va încheia sâmbătă, 11 aprilie, când este programat și meciul Sepsi - Steaua București, ultimul joc din etapa #3 a play-off-ului.

10 aprilie:

FC Voluntari - Corvinul 1-0 (play-off)

  • A marcat: Babic (min. 54)
  • Arbitru: Roman George Cătălin. Asistenți: Dumitru Ionel Valentin și Șchiopeț Claudiu
  • Stadion: Anghel Iordănescu (Voluntari)

Concordia Chiajna - Tunari, 1-1 (play-out, grupa B)

  • Arbitru: Ioniță Eduard. Asistenți: Carson Marian și Barbu Florinel
  • Stadion: Concordia (Chiajna)

CS Afumați - CSM Reșița, 1-1 (play-out, grupa B)

  • Arbitru: Filil Claudiu Andrei. Asistenți: Ichim Cristi Daniel și Andrei Ionuț Răzvan
  • Stadion: Comunal (Afumați)

CSC Dumbrăvița - CSC Șelimbăr, 0-0 (play-out, Grupa B)

  • Arbitru: Olaru Constantin Alin. Asistenți: Tudor Răzvan și Toth Krisztian
  • Stadion: Ștefan Dobay (Dumbrăvița)

CSM Slatina - Ceahlăul, 1-1 (play-out, grupa A)

  • Arbitru: Valusescu Maria Alexandra. Asistenți: Turcu George și Suhan Nicoleta Corina
  • Stadion: 1 Mai (Slatina)

FC Bacău - CSM Olimpia Satu Mare, 1-3 (play-out, grupa B)

  • Arbitru: Neculcea Bogdan. Asistenți: Contofan Iulian și Puscasu Ana
  • Stadion: Baza Sportivă FC Bacău (Ruși-Ciutea)

Gloria Bistrița - CS Dinamo, 0-2 (play-out, grupa A)

  • Arbitru: Motan Mihai. Asistenți: Nagy Daniel și Țurcanu Ionuț
  • Stadion: Complexul Sportiv Jean Pădureanu (Bistrița)

Metalul Buzău - Câmpulung, 1-0 (play-out, Grupa A)

  • Arbitru: Marinoiu Costin Alexandru. Asistenți: Costache Marian Silviu și Prioteasa Mădălin
  • Stadion: Gloria (Buzău)

Poli Iași - ASA Târgu Mureș, 0-1 (play-out, Grupa A)

  • Arbitru: Negară Răzvan. Asistenți: Iftime Alexandru și Vițelaru Cosmin
  • Stadion: Emil Alexandrescu (Iași)

Chindia Târgoviște - FC Bihor, 1-3 (play-off)

  • TV: Digi Sport 3 și Prima Sport 1
  • Arbitru: Flueran Viorel Nicușor. Asistenți: Vișan Florian Alexandru și Iftode Florin
  • Stadion: Eugen Popescu (Târgoviște)

11 aprilie:

Sepsi - Steaua, live de la 12:30 (play-off)

  • TV: Digi Sport 1
  • Arbitru: Naidin Marius. Asistenți: Dumitrache Ștefan și Tocai Emeric
  • Stadion: Sepsi Duna Arena (Sfântu Gheorghe)

Clasamentul în play-off-ul Ligii 2

EchipăMeciuriPuncte
1. Corvinul356
2. Sepsi250
3. FC Voluntari348
4. Steaua242
5. FC Bihor342
6. Chindia Târgoviște339

Clasamentul în play-out, grupa A

EchipăMeciuriPuncte
1. ASA Târgu Mureș343
2. Metalul Buzău341
3. Poli Iași337
4. CSM Slatina333
5. Gloria Bistrița329
6. Ceahlăul319
7. CS Dinamo319
8. Câmpulung310

Clasamentul în play-out, grupa B

EchipăMeciuriPuncte
1. CSM Reșița340
2. FC Bacău336
3. Concordia Chiajna334
4. CS Afumați334
5. Dumbrăvița326
6. CSC Șelimbăr324
7. Olimpia Satu Mare320
8. Tunari317

