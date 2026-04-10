Cesare Prandelli. Foto: Imago
alt-text Publicat: 10.04.2026, ora 09:29
alt-text Actualizat: 10.04.2026, ora 09:30
  • Cesare Prandelli (68 de ani) fostul selecționer al Italiei, a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea lui Mircea Lucescu.
  • Fostul selecționer al Squadrei Azzurra a amintit și de discuțiile pe care le-a purtat cu antrenorul român în perioada Campionatului European din 2012, competiție la care Italia, condusă de Prandelli, a ajuns până în finală.

„Il Luce” s-a stins din viață marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce în urmă cu două săptămâni conducea naționala în meciul de la Istanbul, contra Turciei, scor 0-1.

Marele antrenor va fi înmormântat, astăzi, cu onoruri militare la Cimitirul Bellu.

Prandelli, mesaj pentru Mircea Lucescu: „Vorbeam des cu el când am fost la Campionatul European din 2012”

„Îmi pare foarte rău pentru pierderea lui Mircea Lucescu. Practic, a fost primul meu antrenor când am făcut cursurile la Coverciano, unde l-am urmărit la începutul anilor '90. Era deja un tehnician foarte consacrat, un antrenor inovator.

Din punct de vedere fotbalistic, era mult înaintea altora. Apoi, prin intermediul lui Adrian Mutu, am aflat că și din punct de vedere al relațiilor personale era cu adevărat priceput cu jucătorii, toți îl iubeau și îl respectau

A fost un profesionist, poate unul dintre primii din lume care și-a considerat propria casă ca fiind întreaga lume. A călătorit peste tot și a lăsat mereu amintiri superbe”, a declarat Prandelli, conform gsp.ro.

Vorbeam des cu el când am fost la Campionatul European din 2012; țineam legătura și aveam într-adevăr o relație frumoasă. Îmi pare nespus de rău și transmit condoleanțe familiei. Va lipsi foarte mult nu doar familiei, ci și fotbalului internațional. Mulțumesc! Cesare Prandelli

Sub comanda lui Cesare Prandelli, Italia a disputat finala Euro 2012, pierdută în fața Spaniei cu 0-4. În perioada aceea, Mircea Lucescu se afla la Șahtior Donețk.

Prandelli este unul dintre antrenorii importanți ai fotbalului italian din ultimele decenii. A pregătit, printre altele, echipe precum Fiorentina, Parma, AS Roma, Galatasaray, Valencia sau Genoa.

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

  • Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)
  • Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)
  • Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)
  • Beșiktaș - 1 titlu (2003)
  • Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)
  • Zenit - 1 Supercupă (2016)
  • Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

