Liga 2 Meci de infarct în play-off! FC Bihor și Steaua au oferit un spectacol cu șase goluri

FC Bihor a remizat cu Steaua, scor 3-3, în runda #9 din play-off-ul Ligii 2.

Promovată deja matematic în Liga 1, Corvinul a plecat învinsă de la Târgoviște, echipă care pierduse toate meciurile disputate în play-off.

FC Bihor și Steaua au oferit un „thriller” cu șase goluri, iar marți FC Voluntari și Sepsi OSK se întâlnesc într-un meci foarte important pentru cel de-al doilea loc care duce în primul eșalon.

Marți, 12 mai

FC Voluntari - Sepsi, live de la 20:00

Stadion: „Anghel Iordănescu” - Voluntari

S-au jucat:

FC Bihor - Steaua 3-3

Au marcat: R. Enceanu (min. 11), I. Filip (min. 25), A. Chirițoiu (min. 90+3) / A. Gualda (min. 6), A. Popa (min. 35), B. Chipirliu (min. 84)

Stadion: „Iuliu Bodola” - Oradea

„Iuliu Bodola” - Oradea Arbitru: Naidin Marius (Piteşti) / A1: Sandu Patrik-Stefan (Timişoara), A2: Toth Krisztian (Petreşti)

Chindia - Corvinul 1-0

A marcat: Doumtsios (min. 70)

Arbitru: Sebastian Lăstun. Asistenți: Zsolt Kopriva, Tamas Kopriva

Stadion: „Eugen Popescu" - Târgoviște

Clasamentul în play-off -ul Ligii 2

Echipă Meciuri Puncte 1. Corvinul 9 68 2. Sepsi 8 63 3. Voluntari 8 58 4. Steaua 9 49 5. FC Bihor 9 49 6. Chindia Târgoviște 9 42

