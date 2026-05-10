Liga 2 Meci de infarct în play-off! FC Bihor și Steaua au oferit un spectacol cu șase goluri

- FC Bihor a remizat cu Steaua, scor 3-3, în runda #9 din play-off-ul Ligii 2.
- Toate partidele din play-off-ul Ligii secunde sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe canalele Digi Sport și Prima Sport.
Promovată deja matematic în Liga 1, Corvinul a plecat învinsă de la Târgoviște, echipă care pierduse toate meciurile disputate în play-off.
FC Bihor și Steaua au oferit un „thriller” cu șase goluri, iar marți FC Voluntari și Sepsi OSK se întâlnesc într-un meci foarte important pentru cel de-al doilea loc care duce în primul eșalon.
Marți, 12 mai
FC Voluntari - Sepsi, live de la 20:00
- Stadion: „Anghel Iordănescu” - Voluntari
S-au jucat:
FC Bihor - Steaua 3-3
- Au marcat: R. Enceanu (min. 11), I. Filip (min. 25), A. Chirițoiu (min. 90+3) / A. Gualda (min. 6), A. Popa (min. 35), B. Chipirliu (min. 84)
- Stadion: „Iuliu Bodola” - Oradea
- Arbitru: Naidin Marius (Piteşti) / A1: Sandu Patrik-Stefan (Timişoara), A2: Toth Krisztian (Petreşti)
FOTO. Golul superb marcat de Adrian Popa
Galerie foto (24 imagini)
Chindia - Corvinul 1-0
- A marcat: Doumtsios (min. 70)
- Arbitru: Sebastian Lăstun. Asistenți: Zsolt Kopriva, Tamas Kopriva
- Stadion: „Eugen Popescu” - Târgoviște
FOTO. Golul spectaculos marcat de Doumtsios
Galerie foto (22 imagini)
Clasamentul în play-off-ul Ligii 2
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Corvinul
|9
|68
|2. Sepsi
|8
|63
|3. Voluntari
|8
|58
|4. Steaua
|9
|49
|5. FC Bihor
|9
|49
|6. Chindia Târgoviște
|9
|42