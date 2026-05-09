De unde vin banii la Corvinul  Edilul Hunedoarei a dezvăluit planurile echipei care va juca în Liga 1: „Primăria va trebui să facă un pas în spate”

Dan Bobouțanu, primarul Hunedoarei, a explicat care sunt sursele de finanțare de la Corvinul, dar și care este planul pentru următorii ani.

Corvinul Hunedoara a revenit în primul eșalon al României după o pauză de 34 de ani, ca urmare a victoriei obținute pe teren propriu cu FC Voluntari, scor 2-0.

Dan Bobouțanu, despre finanțarea Corvinului: „Nu a existat niciun investitor privat care să se implice”

Întrebat despre finanțarea echipei de fotbal, edilul hunedorean a explicat de unde provin banii în acest moment.

„În momentul de față, noi suntem o asociație de drept privat, așa cum se cunoaște, cu trei membri fondatori care respectă legislația în vigoare. Primăria, Consiliul Județean și o societate comercială.

A fost singura soluție pe care am găsit-o pentru a putea face transformarea de pe drept public, pe drept privat, pentru că acel articol din Legea Sportului împiedică participarea, cu toate că este incorect, injust.

Noi am participat ca drept public în Europa, deci practic UEFA n-are nimic împotrivă, iar finanțarea se dă pe programe sportive. Programele sportive sunt finanțate de autoritățile locale, dar încă o dată subliniez.

Din bugetul local, din taxe și impozite ale cetățenilor. Nu există finanțare de la bugetul de stat, să spună cineva de la Botoșani că finanțează Corvinul”, a declarat Dan Bobouțanu, la Digi Sport.

Este un proiect care a pornit, evident, al administrației locale. Nu a existat niciun privat la momentul respectiv care să facă acest proiect, pentru că noi am așteptat privații să vină să-l facă, cum am crezut că se întâmplă. Dar vă rog să mă credeți că nu cinci, nu trei, nu doi, nici unul nu și-a manifestat intenția. Era foarte simplu pentru ei și pentru că orașul cerea acest lucru, pentru că avem și pedigree-ul acesta al Corvinului, deci avem istorie de 105 ani în spate. Dan Bobouțanu, primar Hunedoara

Dan Bobouțanu: „Vrem să facem o societate pe acțiuni”

Edilul a explicat care sunt planurile clubului.

„Din momentul zilei de ieri, ca să spun așa în premieră, am început să verificăm foarte atent ce înseamnă transformarea într-un viitor apropiat, viitor înseamnă când vom avea stadionul, într-o societate pe acțiuni, pentru că acolo vreau să ducem lucrurile, deoarece primăria va trebui la un moment dat să facă un pas în spate.

Dacă vom găsi, vom avea întâlniri cu mediul de afaceri, pentru că vrem să oferim ceva. Adică dacă fac societate pe acțiuni, este clar, investești, vei primi acțiuni în acel club. Există modele de acest gen și la noi în România și, evident, și în Europa.

Cam acolo vom duce lucrurile, către o societate comercială pe acțiuni, unde Primăria va păstra, mă rog, un număr de acțiuni, la fel și Consiliul Județean.

Dar ideea este, ca să pot să constitui un buget pentru Liga I, care înseamnă cu totul altceva față de Liga a III-a sau a II-a, ideea noastră este de a merge către mediul privat. O să vedem în ce măsură va răspunde mediul privat la această solicitare”, a mai spus Dan Bobouțanu.

