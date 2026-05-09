Amenințat cu cuțitul în propria casă! Clipe de spaimă pentru un viitor adversar al României în Liga Națiunilor

Jan Bednarek, 30 de ani, stoperul polonez care a cucerit titlul de campion cu FC Porto, a surprins un hoț când s-a întors acasă vineri seară. Ce s-a întâmplat!

Jan Bednarek a scăpat din cel mai înspăimântător moment al vieții sale. Nu se aștepta la un asemenea șoc.

Bednarek, jefuit de obiecte în valoare de 150.000 de euro

Vineri seară, stoperul în vârstă de 30 de ani al lui FC Porto s-a întors acasă în jurul orei 21:30. Fusese la restaurant împreună cu familia.

Când au intrat, au surprins un hoț înarmat. I-a amenințat pe toți cu cuțitul.

Potrivit cotidianului lusitan Record, le-a furat obiecte în valoare de 150.000 de euro.

Banditul a dispărut în noapte. Ei au scăpat nevătămați, dar traumatizați de ce se întâmplase.

11 milioane de euro este cota lui Jan Bednarek (Transfermarkt), fundașul central al lui FC Porto

Campion cu Porto, Bednarek înfruntă România în toamnă

Bednarek, transferat în vara trecută de la Southampton la Porto pentru 7,5 milioane de euro, a cucerit titlul în Portugalia.

El a marcat golul care a confirmat câștigarea campionatului, la 1-0 cu Alverca, pe 2 mai.

Golul marcat de Bednarek în partida cu Alverca. Foto: Imago

La primul sezon cu Porto, a jucat 48 de meciuri în toate competițiile: 4 goluri, un assist.

Internaționalul polonez va înfrunta România în Liga Națiunilor B.

2 octombrie, la Varșovia.

14 noiembrie, la București.

74 de selecții are Jan Bednarek la naționala Poloniei, pentru care a marcat un singur gol

A ratat calificarea la Campionatul Mondial. După 2-1 în fața Albaniei în semifinala barajului, 2-3 în finala cu Suedia.

