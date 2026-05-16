„Orice s-ar întâmpla, eu sunt de vină” Andrei Nicolescu, dezamăgit de gestul fanilor lui Dinamo: „Măcar de ziua mea să nu facă asta”

Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo , a venit cu noi detalii legate de scandalul iscat după ce a fost făcut anunțul referitor la schimbarea siglei clubului.

, a venit cu noi detalii legate de scandalul iscat după ce a fost făcut anunțul referitor la schimbarea siglei clubului. Oficialul „câinilor” a comentat și gestul fanilor lui Dinamo de la meciul cu FC Argeș, 2-1, atunci când aceștia l-au înjurat.

La partida din etapa 8, fanii au refuzat să intre pe stadion, au scandat împotriva conducerii și au adresat cuvinte dure la adresa lui Andrei Nicolescu.

Ca urmare a protestului fanilor după schimbarea siglei, clubul a luat apoi decizia de a colabora cu aceștia pentru a găsi o soluție optimă în acest caz.

Citește și A împărțit internetul în două Polemici cu privire la vârsta portarului de 16 ani al Angolei Citește mai mult A împărțit internetul în două Polemici cu privire la vârsta portarului de 16 ani al Angolei

După întâlnirea cu conducerea clubului, cei din Peluza SUD au ales să protesteze în continuare, în timp ce PCH a decis să revină la meciuri.

Andrei Nicolescu: „ M-a surprins pentru că era ziua mea”

Andrei Nicolescu a vorbit despre întâlnirea dintre conducere și fani și a comentat gestul suporterilor de la meciul cu FC Argeș, care l-a surprins.

„A fost o discuţie şi cumva clubul nu are probleme dacă putem să găsim o variantă mai bună, interesul nostru e ca clubul să fie cel care primează în orice situaţie!

Nu sunt problemele astea (n.r. - reacția dură a suporterilor), dar mi se pare că sunt făcute în momente când nu trebuie să fie. Un alt exemplu e când m-au înjurat pe stadion în legătură cu o fază cu nişte bilete şi am avut o pe aia mică a mea (n.r. fiica sa) la meci şi i-am văzut lacrimile din ochi...

Acum, m-a surprins pentru că era ziua mea (n.r. - a împlinit 50 de ani), cumva trebuia să ţină cont de asta şi măcar de ziua mea să nu facă asta, dar, în rest, e manifestarea lor, sunt suporteri, le-am zis.

Există nişte persoane emblematice pentru Dinamo, nişte foşti jucători care din momentul în care am venit aici s-au poziţionat împotriva mea şi atunci orice s-ar întâmpla la Dinamo, eu sunt de vină.

(Florin) Prunea, (Giani) Kiriţă, domnul (Cornel) Dinu şi ei sunt vector de imagine şi când au zis că Nicolescu a vrut să facă sigla, s-a escaladat mai rău”, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro.

Reprezentatul PCH a zis că nu îl interesează la momentul respectiv când a fost chemat să se implice. i-am zis că e important, poate că trebuia să comunicăm în perioada asta mai mult, să le spunem că se pregăteşte asta. Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

Andrei Nicolescu: „Eu aveam o altă siglă preferată”

În urmă cu câteva zile, Nicolescu a explicat însă că emblema aleasă nu a fost nici pe placul său.

„Eu aveam o altă siglă preferată. Au fost mai multe opțiuni. N-am ales-o pur și simplu că ne place. A fost o alegere condiționată. Există foarte multe circumstanțe în jurul cărora a trebuit să fim atenți ca să luăm această decizie.

Fanii, acum 4-5 ani, au vrut să facă un rebranding. Și, la momentul ăla, s-a făcut un proces public în care au ales niște sigle, au votat, iar una dintre cele care au fost cele mai votate conținea litera «D», scrisă caligrafic.

În acel moment, Clubul Sportiv Dinamo, care teoretic avea deja acest «D» simbolic și istoric în siglă și ar fi putut să protejeze marca pe care o deținea, nu a luat nicio poziție. Atunci, Nicolae Badea nu avea nicio legătură cu CS Dinamo”, a explicat oficialul „câinilor”, la Digi Sport.

FOTO. Toate emblemele folosite de Dinamo de-a lungul timpului

Pentru Dinamo urmează meciul de sâmbătă cu CFR Cluj, de la ora 21:00, din etapa 9 din play-off. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 8 46 2 U Cluj 8 45 3 CFR Cluj 8 41* 4 Dinamo 8 37 5 Rapid 9 33 6 FC Argeș 9 31 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport