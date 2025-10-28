Real Madrid - Barcelona 2-1. Lamine Yamal (18 ani) a avut un schimb tensionat de replici cu Vinicius Junior (25 de ani) și Thibaut Courtois (33 de ani), care a fost la un pas să degenereze.

Înainte de partida de pe Santiago Bernabeu, tânărul star al catalanilor a încins spiritele prin declarații sale. Yamal afirmase că despre rivalii de la Madrid: „Fură, se plâng…”,

Real Madrid - Barcelona 2-1 . Noi detalii de la scandalul din El Clasico: Lamine, provocator: „Ne batem?”

La finalul partidei, mijlocașul Camavinga a intervenit pentru a-l îndepărta pe Yamal de Carvajal, care i-a strigat jucătorului de la Barcelona: „Vorbești prea mult, hai să te aud acum!”

Situația a degenerat rapid, după ce Courtois și Vinicius s-au apropiat de Yamal pentru a-l confrunta.

Spaniolul nu s-a lăsat intimidat și i-a spus lui Vinicius: „Ne batem?”, iar brazilianul i-a replicat: „Hai să o facem!”, conform marca.com.

Courtois și Yamal au fost la un pas de un conflict fizic, însă ceilalți jucători, inclusiv cei accidentați, și mai mulți membri din staff-ul celor două echipe au intervenit.

Jucătorul Barcelonei i-a invitat pe cei doi să se lupte în afara terenului, spunându-le: „Ne vedem afară și rezolvăm acolo”, potrivit onefootball.com.

Lamine Yamal măsoară 1,80 metri, în timp ce portarul belgian are 2 metri.

Vinicius este puțin mai scund decât jucătorul de la Barcelona, cu aproximativ patru centimetri.

Spiritele s-au calmat abia după ce Lamine Yamal a fost condus la vestiare de unul dintre membrii staff-ului catalanilor.

Rezumat VIDEO. Real Madrid - Barcelona 2-1

