România, OUT din top 50 „Tricolorii” se apropie de cea mai slabă clasare FIFA din istorie

România este aproape de cea mai slabă clasare din istorie, după ce a căzut pe locul 51 în clasamentul FIFA.

Recordul negativ al „tricolorilor” a avut loc în februarie 2011 și noiembrie 2012.

Luna aceasta, România a pierdut duelul amical împotriva Canadei, 0-3, și a remizat la Larnaca, împotriva Ciprului, 2-2.

În urma rezultatelor din septembrie, România a coborât 3 poziții în clasamentul FIFA și acum se află pe locul 51. „Tricolorii” au fost depășiți de Tunisia, Slovenia și Slovacia.

Astfel, România se apropie de cea mai slabă clasare din istoria naționalei. În februarie 2011 și noiembrie 2012, prima reprezentativă ocupa locul 57 mondial.

Clasarea „tricolorilor” se află în declin odată cu începutul campaniei de calificare la Campionatul Mondial din 2026.

La sfârșitul anului trecut, România ocupa locul 38 mondial. De atunci, echipa națională a coborât nu mai puțin de 14 poziții.

3 a fost cea mai bună poziție ocupată de România în clasamentul FIFA, în septembrie 1997

Mircea Lucescu continuă pe banca naționalei

Aflată pe poziția 3 în grupa preliminară a Cupei Mondiale din Canada, SUA și Mexic, România este aproape de a rata obiectivul principal.

Mircea Lucescu a fost prezent la sediul FRF, unde a discutat cu Răzvan Burleanu și a decis să continue colaborarea.

„Il Luce” crede că motivul prestațiilor slabe din actuala campanie de calificare este cauzată de presiunea resimțită de jucători.

Totuși, selecționerul crede că România poate obține biletele pentru turneul final.

„Să fie foarte clar, nu mă leg de poziția asta. Am venit pentru că era nevoie în momentul acela.

Acum mi-am făcut un proces de conștiință și am realizat că băieții aceștia pot mult mai mult! Dacă nu au reușit, este doar vina mea în chestia asta! Ne așteaptă un meci foarte greu, iar aici e o chestie de orgoliu național.

S-a vorbit foarte mult de calificare, iar asta i-a afectat foarte mult. Ținând cont de context, de valoare, de celelalte echipe…

Nici eu, dar nici ei nu am reușit să fim destul de calmi și astfel că am reacționat sub imperiul necesității de a merge la Campionatul Mondial”, a spus Mircea Lucescu, potrivit fanatik.ro.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 4 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0

