„Norocos să fie în viață” Chris Froome, departe de bicicletă după accident » Ce problemă a fost descoperită în timpul operației

Noi detalii despre starea lui Chris Froome (40 de ani). Ce problemă a fost descoperită în timpul operației ciclistului britanic.

Britanicul a suferit un accident în cadrul unui antrenament în urmă cu o săptămână în apropiere de Saint-Raphael, oraș situat pe Coasta de Azur. A fost dus direct la spital și a fost operat joi.

Chris Froome, o nouă problemă descoperită în timpul operației

Multiplul câștigător al Turului Franței a fost operat în ziua accidentului, iar doctorii au descoperit o altă problemă, pe lângă un pneumotorax, cinci coaste rupte și o vertebră lombară fracturată, care fusese stabilite inițial.

În timpul operației, medicii au observat că Froome mai suferise o ruptură pericardică (n.r. - a membranei care învelește și protejează inima), conform dailymail.co.uk.

Soția lui Chris Froome, Michelle, a venit cu detalii după operația ciclistului britanic:

„E norocos că încă e în viață. A fost, evident, mult mai grav decât câteva oase rupte. Este bine, dar recuperarea va fi de durată. Nu va urca pe bicicletă o vreme. Chris e de acord să împărtășim asta pentru că oamenii trebuie să înțeleagă prin ce trece”, a declarat Michelle Froome, conform sursei citate.

Cele mai importante succese din cariera lui Chris Froome:

Turul Franței (2013, 2015, 2016, 2017)

Turul Italiei (2018)

Turul Spaniei (2011, 2017).

Echipa lui Chris Froome a transmis și ea un mesaj

De asemenea, echipa britanicului, Israel-PremierTech, a transmis vineri un mesaj cu privire la starea ciclistului:

„Putem confirma că Chris a fost operat cu succes în urma accidentului. Procedurile au decurs conform planului, iar acesta se recuperează acum la spital, sub îngrijirea echipei medicale.

Este optimist și recunoscător pentru sprijinul medical excelent primit. Chris și familia lui doresc să mulțumească fanilor, prietenilor și comunității cicliste pentru grijă și mesajele de susținere”, a transmis echipa lui Chris Froome, conform sursei citate.

În februarie, britanicul și-a rupt clavicula în Turul Emiratelor Arabe Unite, iar în iulie a concurat la Turul Sibiului, clasându-se pe locul 55 la general.

Membru al echipei Israel-PremierTech din 2021, Froome se află la final de contract, iar recent și-a exprimat dorința de a fonda o academie de ciclism în Africa după retragerea sa, potrivit bici.pro.

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport