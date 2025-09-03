„Norocos să fie în viață” Chris Froome, departe de bicicletă după accident » Ce problemă a fost descoperită în timpul operației
Chris Froome
Ciclism

„Norocos să fie în viață” Chris Froome, departe de bicicletă după accident » Ce problemă a fost descoperită în timpul operației

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.09.2025, ora 13:40
alt-text Actualizat: 03.09.2025, ora 13:43
  • Noi detalii despre starea lui Chris Froome (40 de ani). Ce problemă a fost descoperită în timpul operației ciclistului britanic.

Britanicul a suferit un accident în cadrul unui antrenament în urmă cu o săptămână în apropiere de Saint-Raphael, oraș situat pe Coasta de Azur. A fost dus direct la spital și a fost operat joi.

„Blestemul” lui Drake Suma uriașă pariată de rapperul american pe  campionul US Open! Aleșii săi, mai mereu pierzători
Citește și
„Blestemul” lui Drake Suma uriașă pariată de rapperul american pe campionul US Open! Aleșii săi, mai mereu pierzători
Citește mai mult
„Blestemul” lui Drake Suma uriașă pariată de rapperul american pe  campionul US Open! Aleșii săi, mai mereu pierzători

Chris Froome, o nouă problemă descoperită în timpul operației

Multiplul câștigător al Turului Franței a fost operat în ziua accidentului, iar doctorii au descoperit o altă problemă, pe lângă un pneumotorax, cinci coaste rupte și o vertebră lombară fracturată, care fusese stabilite inițial.

În timpul operației, medicii au observat că Froome mai suferise o ruptură pericardică (n.r. - a membranei care învelește și protejează inima), conform dailymail.co.uk.

Soția lui Chris Froome, Michelle, a venit cu detalii după operația ciclistului britanic:

„E norocos că încă e în viață. A fost, evident, mult mai grav decât câteva oase rupte. Este bine, dar recuperarea va fi de durată. Nu va urca pe bicicletă o vreme. Chris e de acord să împărtășim asta pentru că oamenii trebuie să înțeleagă prin ce trece”, a declarat Michelle Froome, conform sursei citate.

Cele mai importante succese din cariera lui Chris Froome:

  • Turul Franței (2013, 2015, 2016, 2017)
  • Turul Italiei (2018)
  • Turul Spaniei (2011, 2017).

Echipa lui Chris Froome a transmis și ea un mesaj

De asemenea, echipa britanicului, Israel-PremierTech, a transmis vineri un mesaj cu privire la starea ciclistului:

„Putem confirma că Chris a fost operat cu succes în urma accidentului. Procedurile au decurs conform planului, iar acesta se recuperează acum la spital, sub îngrijirea echipei medicale.

Este optimist și recunoscător pentru sprijinul medical excelent primit. Chris și familia lui doresc să mulțumească fanilor, prietenilor și comunității cicliste pentru grijă și mesajele de susținere”, a transmis echipa lui Chris Froome, conform sursei citate.

În februarie, britanicul și-a rupt clavicula în Turul Emiratelor Arabe Unite, iar în iulie a concurat la Turul Sibiului, clasându-se pe locul 55 la general.

Membru al echipei Israel-PremierTech din 2021, Froome se află la final de contract, iar recent și-a exprimat dorința de a fonda o academie de ciclism în Africa după retragerea sa, potrivit bici.pro.

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

Tensiuni la Barcelona Hansi Flick le reproșează jucătorilor că sunt prea individualiști : „Orgoliile distrug succesul” » Reacția lui Lamine Yamal
Campionate
13:20
Tensiuni la Barcelona Hansi Flick le reproșează jucătorilor că sunt prea individualiști: „Orgoliile distrug succesul” » Reacția lui Lamine Yamal
Citește mai mult
Tensiuni la Barcelona Hansi Flick le reproșează jucătorilor că sunt prea individualiști : „Orgoliile distrug succesul” » Reacția lui Lamine Yamal
„Blestemul” lui Drake Suma uriașă pariată de rapperul american pe  campionul US Open! Aleșii săi, mai mereu pierzători
Tenis
12:30
„Blestemul” lui Drake Suma uriașă pariată de rapperul american pe campionul US Open! Aleșii săi, mai mereu pierzători
Citește mai mult
„Blestemul” lui Drake Suma uriașă pariată de rapperul american pe  campionul US Open! Aleșii săi, mai mereu pierzători

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE. Sindicaliști discută o alianță cu casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea împotriva tăierilor Guvernului Bolojan. „Au prezentat o strategie și un plan de acțiune concret” / În ecuație apare și o membră PNL
INVESTIGAȚIE. Sindicaliști discută o alianță cu casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea împotriva tăierilor Guvernului Bolojan. „Au prezentat o strategie și un plan de acțiune concret” / În ecuație apare și o membră PNL
INVESTIGAȚIE. Sindicaliști discută o alianță cu casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea împotriva tăierilor Guvernului Bolojan. „Au prezentat o strategie și un plan de acțiune concret” / În ecuație apare și o membră PNL
ciclism accident chris froome
Știrile zilei din sport
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
Special
00:07
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
Citește mai mult
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
Transfer uriaș la CFR Cluj Fostul campion al Europei a fost prezentat de ardeleni! 
Superliga
02:02
Transfer uriaș la CFR Cluj Fostul campion al Europei a fost prezentat de ardeleni!
Citește mai mult
Transfer uriaș la CFR Cluj Fostul campion al Europei a fost prezentat de ardeleni! 
FCSB mai transferă un fundaș! Ultimele detalii despre ținta roș-albaștrilor  + de ce Rus și Bolgado n-au ajuns la campioană
Superliga
03.09
FCSB mai transferă un fundaș! Ultimele detalii despre ținta roș-albaștrilor + de ce Rus și Bolgado n-au ajuns la campioană
Citește mai mult
FCSB mai transferă un fundaș! Ultimele detalii despre ținta roș-albaștrilor  + de ce Rus și Bolgado n-au ajuns la campioană
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț
Hochei
03.09
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț
Citește mai mult
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:27
Câți bani au arbitrii Un nume-surpriză a câștigat cel mai mult, Istvan Kovacs nu prinde top 10, Hațegan e sub salariul mediu. Lista completă
Câți bani au arbitrii Un nume-surpriză a câștigat cel mai mult, Istvan Kovacs nu prinde top 10, Hațegan e sub salariul mediu. Lista completă
09:56
Borza e OUT Fundașul s-a accidentat la antrenamentul naționalei, înainte de meciurile cu Canada și Cipru + Pe cine a chemat Lucescu de urgență
Borza e OUT Fundașul s-a accidentat la antrenamentul naționalei, înainte de meciurile cu Canada și Cipru + Pe cine a chemat Lucescu de urgență
00:07
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
10:27
„Naționala României s-a dizolvat” Răzvan Lucescu a identificat piedicile „tricolorilor” în drumul spre CM 2026: „E foarte complicat”
„Naționala României s-a dizolvat” Răzvan Lucescu a identificat piedicile „tricolorilor”  în drumul spre CM 2026: „E foarte complicat”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Top stiri din sport
Tentativă de jaf la US Open VIDEO. Un fan a încercat  să fure din rucsacul lui Jannik Sinner » Ce s-a întâmplat
Tenis
03.09
Tentativă de jaf la US Open VIDEO. Un fan a încercat să fure din rucsacul lui Jannik Sinner » Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Tentativă de jaf la US Open VIDEO. Un fan a încercat  să fure din rucsacul lui Jannik Sinner » Ce s-a întâmplat
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Media
03.09
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Citește mai mult
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina , deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Stranieri
03.09
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina, deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Citește mai mult
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina , deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport
Handbal
03.09
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport
Citește mai mult
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport

Echipe/Competiții

fcsb 79 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 16 rapid 9 Universitatea Craiova 41 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
04.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share